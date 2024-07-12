Росіяни обстріляли Мирноград і Костянтинівку на Донеччині. Чотири людини загинуло, ще дев’ятеро поранені. ФОТОрепортаж
Унаслідок ворожих обстрілів Донецької області впродовж дня 12 липня щонайменше чотири людини загинули, ще дев’ятеро осіб зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Донеьцкої ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожі обстріли другий день поспіль потрапив Мирноград. У місті зафіксовано два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. Відомо про двох загиблих та шістьох поранених.
Також під ворожим вогнем опинилася Костянтинівка. Там зафіксували влучання по території підприємства. Загинули дві людини, поранені ще троє.
Голова військової адміністрації закликав мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися до безпечних місць задля збереження життя.
Він також показав фото наслідків сьогоднішніх обстрілів росіянами Донеччини.
