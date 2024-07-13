УКР
Уряд затвердив форму надмогильних споруд на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТО

Уряд підтримав позицію Українського інституту національної пам'яті, Мінветеранів, ДУ НВМК та експертів і затвердив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у формі козацького хреста або прямокутної таблиці (на вибір військових або їхніх родин).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

"Маємо хорошу новину! Зовнішній вигляд Національного військового меморіального кладовища буде базований на українській військовій традиції, якій сотні років", - зазначив Дробович.

Національне військове меморіальне кладовище
Також він розповів, чому це має важливе значення.

"По перше - завдяки цьому рішенню НВМК продовжить багатовікову традицію (від стародавніх козацьких кладовищ до найбільш знакових українських військових поховань у діаспорі) вшановувати загиблих воїнів в характерний для нашого культурного контексту спосіб.

По-друге - у всіх, хто не асоціює себе із християнством (за даними соціології, близько 20% віруючих) чи просто не бажатиме мати хреста на могилі, передбачена можливість альтернативного вибору - прямокутної таблиці із заокругленим верхом. Це питання заздалегідь було офіційно прокомуніковано із представниками релігійних організацій за участі Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

По-третє - це означатиме реальну інклюзивність, адже буде в одному просторі дотримано інтерес як більшості, яка обиратиме найвиразніший для нашої меморіальної культури хрест, так і меншості, яка обиратиме доволі традиційну, але менш поширену форму прямокутної таблиці", - розповів Дробович.

Дробович Антон (83) Національне військове меморіальне кладовище (32)
+12
"Маємо хорошу новину" (с)

Просто вдумайтеся у весь цинізм та відрив чиновників від звичайних людей. То якщо новина така хороша, то може і вас там у пару рядів покласти?!
13.07.2024 16:30 Відповісти
+5
Ну, твєрьозо, хоч тут по людськи...
13.07.2024 15:58 Відповісти
+4
Маємо хорошу новину!.......
13.07.2024 15:55 Відповісти
Маємо хорошу новину!.......
13.07.2024 15:55 Відповісти
Ну, твєрьозо, хоч тут по людськи...
13.07.2024 15:58 Відповісти
знову про це ж... Кого там будуть хоронити? Переважна більшість хоронить своїх в межах проживання. Більше того - є традиція рідних хоронити поруч. Тому навіть не всіх хоронять на алеях героїв, а поряд із найближчими родичами.
13.07.2024 16:06 Відповісти
По проекту кладовища поховань має бути ще поки що живих український військовослужбовців на 1 міліон або на ирм роки ведення війни.
13.07.2024 16:20 Відповісти
я розумію це. Але питання залишається. Там збираються хоронити тих, хто немає родичів чи родичи погоджуються на захоронення там? Чи думка родичів не цікавить і всіх підряд?
Не в ******** традиціях українців такі захоронення. Здерли ідею з Арлінгтону . Але там інші традиції.
Інше діло, якби там було не захоронення , а меморіальні дошки з іменами загинувших.
13.07.2024 17:55 Відповісти
Є багато бажаючих поховати своїх загиблих героїв на таких цвинтарях. Це - почесно і традиційно. Є багато старих козацьких цвинтарів по Ураїні.
15.07.2024 22:49 Відповісти
золоте дно для фірми, яка виграє тендер
13.07.2024 16:09 Відповісти
Ну... після "тризуба" від МінКультури Слуг можливо було побоюватись найгіршого!
Але, Сава Богу, цього не сталося(?).
.
13.07.2024 16:11 Відповісти
це той тип, що спи№див Одеську кіностудію?
13.07.2024 16:23 Відповісти
13.07.2024 16:30 Відповісти
пан Дробович виклав все як на духу:

навіть будь-який адекват від ЗЄльоной власті сприймається вже як добра новина

козацький хрест - правильний памятник нашим Воїнам
13.07.2024 21:59 Відповісти
А нафіг нас фотогрували перед від'їздом у зону виконання бойового завдання, якщо плита без портрету?
13.07.2024 17:29 Відповісти
Може, щоб опізнати, якщо що. Спочатку дивувався татуюванню на тілах вояків, потім дійшло - хоча б за тату на якійсь частині тіла можливо опізнати. Мдє...
13.07.2024 17:34 Відповісти
Сержант сказав, що фотка буде на пам'ятник…
Для ідентифікації зараз вводять обов'язкову здачу зразка ДНК,
13.07.2024 17:46 Відповісти
И тут поделили. Национальная традиция.
На https://www.google.com.ua/search?newwindow=1&sca_esv=10959785a6cd5531&sca_upv=1&q=%D0%90%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwia7r73s6SHAxVKRfEDHRLVAB4QkeECKAB6BAgREAE Арлингтонском кладбище все равны. Никакой разницы по отношении к религии.
13.07.2024 19:12 Відповісти
Путин аплодирует.
Поделить павших воинов на христиан и остальных могли либо шпионы либо полезные идиоты.
13.07.2024 19:22 Відповісти
Арлінгтонське кладовище в центрі Вашингтона ,а не так як наше за 40 км від Києва.
20.07.2024 19:26 Відповісти
В дуальном мире все дуальное, в т. ч. и Библи: ЗАКОН и БЕЗЗАКОНИЕ, или дорога к РАЮ и ДОРОГА к воскресению в ПЕЩЕРНОМ МИРЕ(возврат в прошлое). КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ СВОЮ САМ, БОГ никого за руку не тянул, не тянет и тянуть не будет. Соблазн скрытый в Евангелия"шаровым воскресением", но суки, - читайте где родился и где воскрес прозванный, а еще учите древниx - как и по какому ЗАКОНУ проxодит реинкарнация.
14.07.2024 05:52 Відповісти
 
 