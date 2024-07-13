Уряд затвердив форму надмогильних споруд на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТО

Уряд підтримав позицію Українського інституту національної пам'яті, Мінветеранів, ДУ НВМК та експертів і затвердив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у формі козацького хреста або прямокутної таблиці (на вибір військових або їхніх родин).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

"Маємо хорошу новину! Зовнішній вигляд Національного військового меморіального кладовища буде базований на українській військовій традиції, якій сотні років", - зазначив Дробович.





Також він розповів, чому це має важливе значення.

"По перше - завдяки цьому рішенню НВМК продовжить багатовікову традицію (від стародавніх козацьких кладовищ до найбільш знакових українських військових поховань у діаспорі) вшановувати загиблих воїнів в характерний для нашого культурного контексту спосіб.

По-друге - у всіх, хто не асоціює себе із християнством (за даними соціології, близько 20% віруючих) чи просто не бажатиме мати хреста на могилі, передбачена можливість альтернативного вибору - прямокутної таблиці із заокругленим верхом. Це питання заздалегідь було офіційно прокомуніковано із представниками релігійних організацій за участі Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

По-третє - це означатиме реальну інклюзивність, адже буде в одному просторі дотримано інтерес як більшості, яка обиратиме найвиразніший для нашої меморіальної культури хрест, так і меншості, яка обиратиме доволі традиційну, але менш поширену форму прямокутної таблиці", - розповів Дробович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть розпочатися на початку осені 2024 року, - Мінветеранів