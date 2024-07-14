Під час виступу Трампа на мітингу в Пенсільванії, ймовірно, пролунали постріли, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Екс-президент США Дональд Трамп після гучних ударів чи вибухів впав на мітингу в Пенсільванії. Агенти Секретної служби вивели колишнього президента Дональда Трампа зі сцени. На його обличчі була кров.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

Репортери пулу під час мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, де колишнього президента Дональда Трампа евакуювали зі сцени, повідомили, що вони почули "серію гучних вибухів або гучних ударів" перед тим, як агенти Секретної служби кинулися до Трампа.

"Секретна служба негайно прикрила президента Трампа", - йдеться в звіті пулу. "Після цього Пул почув залишковий удар".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деякі ідеї Трампа є цікавими та творчими, - Сікорський

Агенти допомогли йому підвестися, а на його обличчі була кров.

Йдучи зі сцени, він підняв кулак і кричав у відповідь натовпу. Потім його посадили в автомобіль та евакуювали з місця події.

Колишній президент Дональд Трамп перебуває в безпеці після інциденту на його мітингу, заявив Ентоні Гульєлмі, керівник відділу комунікацій Секретної служби США.

"Інцидент стався ввечері 13 липня на мітингу Трампа в Пенсільванії. Секретна служба запровадила захисні заходи, і колишній президент у безпеці. Зараз це активне розслідування Секретної служби, і додаткова інформація буде оприлюднена, коли вона буде доступна", — сказав Гульєлмі в заяві.

У США під час виступу кандидата в президенти Дональда Трампа в Пенсильванії пролунали постріли, повідомляє Sky News.

"Співробітники служби безпеки вивели колишнього президента зі сцени.Трамп, схоже, впав на землю під час виголошення промови. Його швидко оточила озброєна охорона, і він лежав близько хвилини. Потім він піднявся на ноги і підняв кулак у повітря, після чого його вивели зі сцени і посадили в автомобіль, а потім відвезли з місця події", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ілон Маск пожертвував кошти на передвиборчу кампанію Трампа, - Bloomberg

На відео було видно кров на вусі Трампа. Подробиць про стан кандидата в президенти США наразі немає.