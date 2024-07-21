Окупанти обстріляли 3 райони Донеччини, є поранені та руйнування. ФОТОрепортаж
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Кураховому обстріляно приватний сектор і територію агропідприємства, у Вовченці - промзону. У Селидовому поранено людину, пошкоджено підприємство і авто. У Покровській громаді пошкоджені 30 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, 2 промислові будівлі, нежитлове приміщення і 17 автівок.
Краматорський район
У Лимані поранено людину, пошкоджені адмінбудівля, 2 підприємства та інфраструктурний об'єкт; у Ямполі поранено людину, зруйновано 3 будинки, 2 господарчі споруди і гараж. В Іллінівській громаді пошкоджені 8 об'єктів: 4 в Олександро-Калиновому і 4 в Зорі. У Костянтинівці пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю і інфраструктурний об'єкт.
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