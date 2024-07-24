Викрито схему незаконного звільнення військовослужбовців зі служби шляхом фіктивного оформлення догляду за родичами: Послугами скористалося щонайменше 18 мобілізованих, - ДБР. ФОТОрепортаж

Колишньому військовому та працівнику медзакладу, які підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовців зі служби, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру колишньому військовому та працівнику комунального підприємства Кам’янської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3". Вони підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовців зі служби.

Так, за 80 тис. грн ділки видавали військовим сфальсифіковані довідки про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які нібито потребували нагляду. Такі обставини є підставою для звільнення з військової служби.

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Встановлено, що такими "послугами" скористалося щонайменше 18 мобілізованих, 12і з них вже було звільнено з військової служби. Вони також отримали передбачені законодавством виплати під час звільнення зі служби на загальну суму приблизно 500 тис. грн. Ще 6 військовослужбовців подали фіктивні документи та чекали на звільнення.

У ДБР повідомили, що під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили факт виготовлення приблизно 150 фальшивих довідок, вилучено понад 30 підроблених печаток різних медичних установ.

Організаторам оборудки повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів, пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Крім того, 12 військовослужбовцям повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів, шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України). Ще шістьом – у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 2 ст. 15 ч. 4. ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України). П’ятеро військових, які подали фальшиві документи на розгляд командування для звільнення, добровільно вирішили продовжити службу. Щодо них може бути розглянуто питання про призначення покарання, не повʼязане з позбавленням волі.

Нині слідство триває, ДБР перевіряє наявність інших подібних випадків.