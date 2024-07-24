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Викрито схему незаконного звільнення військовослужбовців зі служби шляхом фіктивного оформлення догляду за родичами: Послугами скористалося щонайменше 18 мобілізованих, - ДБР. ФОТОрепортаж

Колишньому військовому та працівнику медзакладу, які підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовців зі служби, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру колишньому військовому та працівнику комунального підприємства Кам’янської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3". Вони підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовців зі служби.

Так, за 80 тис. грн ділки видавали військовим сфальсифіковані довідки про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які нібито потребували нагляду. Такі обставини є підставою для звільнення з військової служби.

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Підробка документів для військових

Встановлено, що такими "послугами" скористалося щонайменше 18 мобілізованих, 12і з них вже було звільнено з військової служби. Вони також отримали передбачені законодавством виплати під час звільнення зі служби на загальну суму приблизно 500 тис. грн. Ще 6 військовослужбовців подали фіктивні документи та чекали на звільнення.

Підробка документів для військових

У ДБР повідомили, що під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили факт виготовлення приблизно 150 фальшивих довідок, вилучено понад 30 підроблених печаток різних медичних установ.

Організаторам оборудки повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів, пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Підробка документів для військових

Крім того, 12 військовослужбовцям повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів, шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України). Ще шістьом – у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння державними коштами (ч. 2 ст. 15 ч. 4. ст. 409, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України). П’ятеро військових, які подали фальшиві документи на розгляд командування для звільнення, добровільно вирішили продовжити службу. Щодо них може бути розглянуто питання про призначення покарання, не повʼязане з позбавленням волі.

Нині слідство триває, ДБР перевіряє наявність інших подібних випадків.

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підробка (437) військовослужбовці (4744) ДБР (3491)


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А тому блатному бидлу, яке за допомогою програми Шлях виїхало за кордон при сприянні депутатів від "слуги урода", ДБР та СБУ теж вже відкрили кримінальні провадження? Чи вже зроблені запити в країни їх перебування (які всім відомі)?? Злочинці повернуті в Україну та вже звітують перед судом??? Чи ета савсєм другоє???
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24.07.2024 14:51 Відповісти
Та Ви шо? То свої. Тих не можна. Вони через якийсь час отримають подяки від пана Буданова!
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24.07.2024 14:55 Відповісти
невде тепер ерьмачка посадять , головного касира хабарної каси
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24.07.2024 15:00 Відповісти
А яке падло печатки виготовляє? Може й тих треба у бригади наступу задіяти?
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24.07.2024 15:17 Відповісти
Ото нещасне, дрончика везти побратимам, або аптечку, броніка.... Воно "" шлях" винайшло???? Я, надія є, сподіваюся, що після Перемоги, буде кому і з кого спитати.
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24.07.2024 16:46 Відповісти
 
 