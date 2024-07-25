На Одещині викрито посадовця ДМС, який організував переправлення військовозобов’язаних до Молдови. ФОТО

Правоохоронці затримали в.о. начальника одного із районних відділів ГУ ДМС в Одеській області, який організував переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець налагодив схему заробітку на військовозобов’язаних, які бажають незаконно виїхати з України. Він обіцяв за 10 000 доларів організувати безперешкодний виїзд до Республіки Молдова. Переходити кордон чоловіки мали стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску.

До "схеми" підозрюваний вирішив залучити співробітника прикордонної служби та обіцяв йому 3000 доларів за кожну переправлену особу. Проте про його протиправні дії прикордонник одразу повідомив своє керівництво та правоохоронців.

Посадовець на особистому авто зустрів в Одесі трьох військовозобов’язаних та вирушив до одного з пунктів пропуску на Одещині, де їх очікував працівник Держприкордонслужби. На місці зустрічі фігурант передав йому частину "винагороди" - 4500 доларів, а іншу обіцяв віддати, коли ухилянти перетнуть кордон. Одразу після передачі грошей його та трьох чоловіків затримали правоохоронці.

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Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Фігуранту повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).