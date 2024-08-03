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Прикордонники викрили на кордоні з Польщею два псевдоподружжя, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали двох чоловіків, які за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю намагалися виїхати з України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки документів у пункті пропуску "Шегині" та "Львів" прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили два псевдоподружжя – чоловіки за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю намагалися виїхати за кордон", - йдеться в повідомленні.

Так, 28-річний уродженець Черкащини одружився на 10 років молодшій за себе жінці, особі з інвалідністю 2-ї групи, щоб виїхати за кордон. Як з’ясувалося, після переправлення чоловіка, жінка одразу планувала повернутись в Україну. Скільки чоловік мав заплатити, "дружина" так і не розповіла, але запевняла, що це товариська послуга і вона абсолютно безкоштовна. Випадок зафіксували прикордонники у пункті пропуску "Шегині".

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Затримано два псевдоподружжя

"А в пункті пропуску "Львів" викрили псевдоподружжя, яке проявляло й акторську майстерність. До останнього "пара" трималася за руки та вдавали закоханих. Цікаво, що в цей самий час справжня дружина чоловіка, який намагався незаконно виїхати, прямувала на виїзд з України через пункт пропуску "Шегині". Коли ж дізналася, що плани чоловіка викрили - повернулась та приїхала до нього", - розповіли в прикордонній службі.

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Як зазначається, шлюб ця "пара" уклала наприкінці червня, незадовго до цього реальне подружжя розлучилося. 42-річного черкасця через кордон прикордонники не пропустили. Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) кордон (4765) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+32
А як прикордонники з'ясували що шлюб "фіктивний"? Невже за ходою? Чи ворожать?
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03.08.2024 23:25
+24
Згідно чинного законодавства України шлюб визнається недійсним за рішенням суду. Підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, встановлених статтями 22, 24-26 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України . Але в Україні на жаль не тільки Конституцію, але і багато інших законів зелена влада поставила «на паузу».
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03.08.2024 23:48
+18
Там треба тест проходити на кордоні, переспати з дружиною.
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03.08.2024 23:27
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А як прикордонники з'ясували що шлюб "фіктивний"? Невже за ходою? Чи ворожать?
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03.08.2024 23:25 Відповісти
Там треба тест проходити на кордоні, переспати з дружиною.
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03.08.2024 23:27 Відповісти
з дружиною самця скумбрії?
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03.08.2024 23:36 Відповісти
розрахунок на слабкодухих яких беруть на понт
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04.08.2024 15:38 Відповісти
Згідно чинного законодавства України шлюб визнається недійсним за рішенням суду. Підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, встановлених статтями 22, 24-26 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейного кодексу України . Але в Україні на жаль не тільки Конституцію, але і багато інших законів зелена влада поставила «на паузу».
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03.08.2024 23:48 Відповісти
Я не думал что когда-то это скажу но Украина благодаря зебилам стала почти как Сомали
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04.08.2024 00:36 Відповісти
Из Сомали выпускают
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04.08.2024 07:13 Відповісти
Прикордонники, певно, виконують таємний Указ Зеленського "Про втрату чинності шлюбів осіб жіночої статі з інвалідністю під час воєнного стану".
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04.08.2024 00:04 Відповісти
100%-але зелекомісари вважають що то всі їхні кріпаки
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04.08.2024 08:56 Відповісти
Стадо баранів яке обрало і досі гн розуміють чого їх мають за худобу...

Памʼятаєте, як виборці Зе розмірковували, чи вистачить у риби ікри для пенсіонерів України? Тепер ці неадеквати, які довели Україну до катастрофи, обравши некомпетентну людину президентом, збираються звалювати з країни. Схоже, навіть їм невіносімо жіть в країні мрій Зеленського.

https://x.com/Crimea_Ukr/status/1806282506670420050
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04.08.2024 10:50 Відповісти
Не зрозуміло що порушило подружжя?! У чому фіктивність і як вона визначається і ким. Шлюб був оформлений на хаконнихї підставах.... Перетин кордону теє законний...
Я думаю що в данній ситуації прикордонники могли бути послані на х... або на фронт.
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04.08.2024 00:24 Відповісти
Вы там зажрались, господа, для вас и водка как вода.

Насчет фронта, я полагаю, вы переборщили.
Как вы себе это представляете? Грязно ругнулся, послал на х.., поднял шлагбаум и гордо последовал в Европу? Вы сам так выезжали?
Пограничник заявил об обнаружении признаков Источник: ы можете вызвать нач. смены, подучить получить стандартный бланк отказа. А дальше езжайте домой подавайте в суд. В чем ущемление ваших прав. По решению суда, с гордо поднятой головой, да мимо посрамленного пограничника (плачущего и собирающегося на фронт)
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04.08.2024 07:36 Відповісти
У нас коли чиновники/держслужбовці хочуть когось послати нах...., - пропонують звернутися до суду. Це те саме.
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04.08.2024 08:49 Відповісти
Не бачу жодної законної підстави для заборони або відказі на виїзд. Суд і Україна це зовсім не сумісні і неіснуючи поняття. Око погранця на данний час явлює собою сертифікований та лцензований прилад, який може визначити законність шлюбу

Виїхав я давно і без проблем, після того як мудрий нарід обрав обдолбане ЗЕ шапіто у презервати...ви. Для мене це стало переломним моментом і намірів жити, чи розвиватись, чи будувати якісь плани на майбутнє в мене не лишилось. Я обрав для себе план інтеграції, вивчення мови, освіти та роботи.

То вже пізніше мудрий нарід приїхав любити ЗЕ у країни Європи і не розуміє і досі, а чому там трапилося.

До речі як мудрий нарід під час корони звалював до польщі по безвізу який здобув для них Порох,
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04.08.2024 11:01 Відповісти
Доречі найкращу оцінку українській судовій системі на той час Портновсько Януковській дав Скрипін при спілкуванні з регіоналом Олійником, коли останній відправив його до суду. якщо хто пам'ятає ту дискусію.

На данний час судова система Єрмаковсько - Портновська лише ускладнила ситуацію. Справа героя розвідника Червінського яскравий тому приклад.

Погранці не є слідчим чи дознавальним чи судовим органом який міг би заборонити виїзд. По факту вони можуть тільки перевірити.наявність чи відсутність документів, аине бути ручними ... які по дзвінку Єрмака чи ОП приймають рішення
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04.08.2024 12:41 Відповісти
Уважаемый пан Юрий, конечно же, дьявол кроется в деталях. Пограничник не может запретить выезд из Украины. Нет у него таких прав.
Семейной паре было отказано в пропуске через пограничный переход, потому что предоставленные документы имеют признаки заключения фиктивного брака.
Вы не ответили какие будут ваши действия? Послать нах? Устроить дискуссию с инспектором погран перехода, вызвать представителей зарубежной прессы?
Ваше право вернуться домой, написать письмо по инстанции, предоставить доказательства создания семьи. Брак заключен до войны, жена 4 раза не пересекала границу с бывшими мужьями, приобретение совместной недвижимости.
Не захотели покупать белый билет, и мочить ноги в Тиссе? Значит докажите правильность этого варианта
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04.08.2024 14:00 Відповісти
Не для того я виїхав з України багато років тому, щоб комусь щось доводити. Мені та прогнивша система набридла ще тоді і я не мав не сил ні бажання жити й далі і щось будувати в тому... На мою скромну думка держава не може існувати і називатися державою у такому вигляді. Де по дзвінку кум Микола може щось парешать, чи по дзвінку від когось тобі щось заборонять чи взагалі поставлять хрест...

Ви навіть не уявляєте наскільки це два різні світи.... Де не треба заносити лікарю, чи шукати когось у РЕСі та давати хабаря, щоб тобі підключили світло. Чи давати хабаря за те щоб вирішити питання з твоєю землею і т.д.
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04.08.2024 19:04 Відповісти
По этому поводу мне не о чем с вами спорить
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04.08.2024 22:19 Відповісти
предоставленные документы имеют признаки заключения фиктивного брака
***********
Документи надала українська держава. Якщо держава видає фіктивні документи, то повинні бути покарані ті, хто видав такі документи, а не постраждалі від незаконних дій державних чиновників.
У даному випадку прикордонники перевищили свої повноваження, - взяли на себе функції судової гілки влади.

Тільки коли є обгрунтована підозра у тому, що надані документи є фальшивими, прикордонники мають право відмовити у перетині кордону. А встановити це тепер не так уже й важко.

Якщо ж всі документи дійсні, і зареєстровані законним чином державними органами України, - жодних підстав для позаправових дій Прикордонною службою не повинно існувати.

У правовій державі цих прикордонників (представників держави, між іншим) після судових процедур так би вздрючили (фінансово і юридично), що вони б дуже довго виплачували власними пєньонзами моральну шкоду постраждалим від їхніх незаконних дій.
Але маємо, те що маємо...
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04.08.2024 19:11 Відповісти
Экзорци́зм.
Гоните от себя дьявола. Он опять влез в ваши рассуждения.
Документы самые нормальные, и печати настоящие.
Признаки брака, а не документов.
Работники пункта пограничного перехода заподозрили что брак между данными лицами был заключен не с целью создания семьи, а для получения возможности покинуть страну.
Об этом может свидетельствовать много факторов:
Брак заключен накануне, разница в возрасте, регистрация места проживания в разных городах.
Вот у меня королевство маленькое. Я бы развернулся.
Отнять 5 минут вашего времени, 3 вопроса и на Польщу. Отчество свекра. Цвет платья на первом свидании, простите, родинка на груди "жены".
Вы/они могут оспорить решение. Получить бланк отказа, обратиться выше, подать а суд. Проблемно? Да. Но настоящая любовь все преодолеет
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04.08.2024 22:34 Відповісти
Признаки брака, а не документов.
***********
Які саме визначальні ознаки перевірки справжності шлюбу входять до переліку службових повноважень прикордонників Державної Прикордонної служби України?

Мені теж цікаво. Можете навести хоча б декілька з них?
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04.08.2024 22:48 Відповісти
Занадто багато честі для держави, доводити їм що я не олень. Є презумція невинуватості (ст. 62, раптом що). Доки не доведено зворотнє (саме доведено, а не "є підозра"), громадянин вважається невинуватим і чистим перед законом.
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05.08.2024 09:27 Відповісти
Піззєц має прийти усім.
Тікати непатріотично.
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04.08.2024 00:42 Відповісти
Сподіваюся що хоч поржали.
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04.08.2024 00:44 Відповісти
Никого не надо было выпускать с самого начала, с весны 21 года когда понятно было всем что запахло жареным. Только реальных инвалидов, женщин пенсионного возраста и мужиков за 60-63.
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04.08.2024 00:44 Відповісти
Так ще з весни 19 року було пойнятно всєм, що на Україну поклали

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04.08.2024 01:15 Відповісти
Та хочаб портнова з абдристовічєм й їм подібних не випускали як вже прийняли Закон! Але ЗЕкоМанда працює на руйнування України.
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04.08.2024 01:46 Відповісти
Лучше бы они приложили додаток на каком основании они отказали им в пересечении границы и с чего они решили что брак фиктивный, а не устраивали очередную публикацию клоунаду
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04.08.2024 02:13 Відповісти
"Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" - оце вони вже ********* остаточно... xто кого "переправляв"? але головна ізмюнка - "фіктивність" шлюбу, який погранці визначили "на око"
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04.08.2024 04:08 Відповісти
Зразу видно, шо це фіктивний шлюб, а от це подружжя не затримали б

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04.08.2024 05:39 Відповісти
Їм би наркотрафіком займається чи перевезенню бурштину, а вони щось не ті функції беруть на себе.
Мабуть, багато вільного часу.
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04.08.2024 08:28 Відповісти
Вони й так займаються цією контрабандою... Ну як займаються? Заробляють.
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04.08.2024 08:55 Відповісти
Слава зеленим комісарам-вони нас охороняють по пиримитру
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04.08.2024 08:49 Відповісти
чому все вирішили що закриття кордону рішення Зе? Я впевнений що ця ерпопейська нововведення інакше не буде грошей зброї і багато іншого Ніхто з поляків німців чехів естонців англійців тощо воювати з Росією не хоче. Ніхто з них мріє сидіти в окопі немає у них армії все, що вони робитимуть дивитись як рашка пожирає чергового сусіда
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04.08.2024 11:32 Відповісти
Алиев армянам навалял, и Карабах себе вернул. Поддерживаем?
Так же самое, границы перекрывались и выезд лицам призывного возраста был запрещен
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04.08.2024 14:04 Відповісти
По паперах вони чоловік і жінка. Ї не обов'язково щоб вони кохалися. Прикордонна служба не є тою організацією що має право виносити вирок.
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04.08.2024 15:54 Відповісти
 
 