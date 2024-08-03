Прикордонники викрили на кордоні з Польщею два псевдоподружжя, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали двох чоловіків, які за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю намагалися виїхати з України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки документів у пункті пропуску "Шегині" та "Львів" прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили два псевдоподружжя – чоловіки за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю намагалися виїхати за кордон", - йдеться в повідомленні.

Так, 28-річний уродженець Черкащини одружився на 10 років молодшій за себе жінці, особі з інвалідністю 2-ї групи, щоб виїхати за кордон. Як з’ясувалося, після переправлення чоловіка, жінка одразу планувала повернутись в Україну. Скільки чоловік мав заплатити, "дружина" так і не розповіла, але запевняла, що це товариська послуга і вона абсолютно безкоштовна. Випадок зафіксували прикордонники у пункті пропуску "Шегині".

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"А в пункті пропуску "Львів" викрили псевдоподружжя, яке проявляло й акторську майстерність. До останнього "пара" трималася за руки та вдавали закоханих. Цікаво, що в цей самий час справжня дружина чоловіка, який намагався незаконно виїхати, прямувала на виїзд з України через пункт пропуску "Шегині". Коли ж дізналася, що плани чоловіка викрили - повернулась та приїхала до нього", - розповіли в прикордонній службі.

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Як зазначається, шлюб ця "пара" уклала наприкінці червня, незадовго до цього реальне подружжя розлучилося. 42-річного черкасця через кордон прикордонники не пропустили. Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".