Прикордонники викрили на кордоні з Польщею два псевдоподружжя, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники затримали двох чоловіків, які за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю намагалися виїхати з України.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Під час перевірки документів у пункті пропуску "Шегині" та "Львів" прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону викрили два псевдоподружжя – чоловіки за допомогою фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю намагалися виїхати за кордон", - йдеться в повідомленні.
Так, 28-річний уродженець Черкащини одружився на 10 років молодшій за себе жінці, особі з інвалідністю 2-ї групи, щоб виїхати за кордон. Як з’ясувалося, після переправлення чоловіка, жінка одразу планувала повернутись в Україну. Скільки чоловік мав заплатити, "дружина" так і не розповіла, але запевняла, що це товариська послуга і вона абсолютно безкоштовна. Випадок зафіксували прикордонники у пункті пропуску "Шегині".
"А в пункті пропуску "Львів" викрили псевдоподружжя, яке проявляло й акторську майстерність. До останнього "пара" трималася за руки та вдавали закоханих. Цікаво, що в цей самий час справжня дружина чоловіка, який намагався незаконно виїхати, прямувала на виїзд з України через пункт пропуску "Шегині". Коли ж дізналася, що плани чоловіка викрили - повернулась та приїхала до нього", - розповіли в прикордонній службі.
Як зазначається, шлюб ця "пара" уклала наприкінці червня, незадовго до цього реальне подружжя розлучилося. 42-річного черкасця через кордон прикордонники не пропустили. Прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
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Памʼятаєте, як виборці Зе розмірковували, чи вистачить у риби ікри для пенсіонерів України? Тепер ці неадеквати, які довели Україну до катастрофи, обравши некомпетентну людину президентом, збираються звалювати з країни. Схоже, навіть їм невіносімо жіть в країні мрій Зеленського.
https://x.com/Crimea_Ukr/status/1806282506670420050
Я думаю що в данній ситуації прикордонники могли бути послані на х... або на фронт.
для вас и водка как вода.Насчет фронта, я полагаю, вы переборщили.
Как вы себе это представляете? Грязно ругнулся, послал на х.., поднял шлагбаум и гордо последовал в Европу? Вы сам так выезжали?
Пограничник заявил об обнаружении признаков Источник: ы можете вызвать нач. смены, подучить получить стандартный бланк отказа. А дальше езжайте домой подавайте в суд. В чем ущемление ваших прав. По решению суда, с гордо поднятой головой, да мимо посрамленного пограничника (плачущего и собирающегося на фронт)
Виїхав я давно і без проблем, після того як мудрий нарід обрав обдолбане ЗЕ шапіто у презервати...ви. Для мене це стало переломним моментом і намірів жити, чи розвиватись, чи будувати якісь плани на майбутнє в мене не лишилось. Я обрав для себе план інтеграції, вивчення мови, освіти та роботи.
То вже пізніше мудрий нарід приїхав любити ЗЕ у країни Європи і не розуміє і досі, а чому там трапилося.
До речі як мудрий нарід під час корони звалював до польщі по безвізу який здобув для них Порох,
На данний час судова система Єрмаковсько - Портновська лише ускладнила ситуацію. Справа героя розвідника Червінського яскравий тому приклад.
Погранці не є слідчим чи дознавальним чи судовим органом який міг би заборонити виїзд. По факту вони можуть тільки перевірити.наявність чи відсутність документів, аине бути ручними ... які по дзвінку Єрмака чи ОП приймають рішення
Семейной паре было отказано в пропуске через пограничный переход, потому что предоставленные документы имеют признаки заключения фиктивного брака.
Вы не ответили какие будут ваши действия? Послать нах? Устроить дискуссию с инспектором погран перехода, вызвать представителей зарубежной прессы?
Ваше право вернуться домой, написать письмо по инстанции, предоставить доказательства создания семьи. Брак заключен до войны, жена 4 раза не пересекала границу с бывшими мужьями, приобретение совместной недвижимости.
Не захотели покупать белый билет, и мочить ноги в Тиссе? Значит докажите правильность этого варианта
Ви навіть не уявляєте наскільки це два різні світи.... Де не треба заносити лікарю, чи шукати когось у РЕСі та давати хабаря, щоб тобі підключили світло. Чи давати хабаря за те щоб вирішити питання з твоєю землею і т.д.
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Документи надала українська держава. Якщо держава видає фіктивні документи, то повинні бути покарані ті, хто видав такі документи, а не постраждалі від незаконних дій державних чиновників.
У даному випадку прикордонники перевищили свої повноваження, - взяли на себе функції судової гілки влади.
Тільки коли є обгрунтована підозра у тому, що надані документи є фальшивими, прикордонники мають право відмовити у перетині кордону. А встановити це тепер не так уже й важко.
Якщо ж всі документи дійсні, і зареєстровані законним чином державними органами України, - жодних підстав для позаправових дій Прикордонною службою не повинно існувати.
У правовій державі цих прикордонників (представників держави, між іншим) після судових процедур так би вздрючили (фінансово і юридично), що вони б дуже довго виплачували власними пєньонзами моральну шкоду постраждалим від їхніх незаконних дій.
Але маємо, те що маємо...
Гоните от себя дьявола. Он опять влез в ваши рассуждения.
Документы самые нормальные, и печати настоящие.
Признаки брака, а не документов.
Работники пункта пограничного перехода заподозрили что брак между данными лицами был заключен не с целью создания семьи, а для получения возможности покинуть страну.
Об этом может свидетельствовать много факторов:
Брак заключен накануне, разница в возрасте, регистрация места проживания в разных городах.
Вот у меня королевство маленькое. Я бы развернулся.
Отнять 5 минут вашего времени, 3 вопроса и на Польщу. Отчество свекра. Цвет платья на первом свидании, простите, родинка на груди "жены".
Вы/они могут оспорить решение. Получить бланк отказа, обратиться выше, подать а суд. Проблемно? Да. Но настоящая любовь все преодолеет
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Які саме визначальні ознаки перевірки справжності шлюбу входять до переліку службових повноважень прикордонників Державної Прикордонної служби України?
Мені теж цікаво. Можете навести хоча б декілька з них?
Тікати непатріотично.
Мабуть, багато вільного часу.
Так же самое, границы перекрывались и выезд лицам призывного возраста был запрещен