Ошукав військовослужбовців та їхніх рідних на 600 тис. грн: Киянину повідомлено про підозру в шахрайстві. ФОТО

Киянину, який через інтернет продавав неіснуючі товари для військових, повідомлено про підозру у шахрайстві.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підозрюваний у соціальних мережах знаходив оголошення дружин військовослужбовців, волонтерів, а також військових, які шукали де придбати тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети та інше військове спорядження. Чоловік розповідав, що займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати усі ці речі. Передоплату за товари він приймав на свою банківську картку.

Також читайте: Арештант київського СІЗО ошукав військового на 21 тис. грн - йому повідомлено про підозру

Надалі, отримавши гроші, чоловік створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у поштовому застосунку, дані якої надсилав покупцям на підтвердження того, що він дійсно щось відправив. У посилки замість замовлених товарів він вкладав м’які іграшки, пластикові стакани, сірники, пусті коробки. Після відправлення такої посилки псевдоволонтер переставав виходити на зв’язок з покупцями.

Також читайте: Харків’янка ошукала громадян на 10,5 млн грн під приводом збору коштів на дрони для ЗСУ, - прокуратура

Також повідомляється, що чоловік видавав себе за військовослужбовця, який нібито перебуває в зоні бойових дій, і збирав гроші на ремонт автомобіля.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що наразі встановлено 19 потерпілих, яких псевдоволонтер ошукав на 600 тис. грн.

Читайте: Збирала донати для ЗСУ, а витрачала на власні потреби: столичні поліцейські викрили псевдоволонтерку