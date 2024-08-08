Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата забороненої ОПЗЖ, якого обвинувачують у діяльності проти України. ФОТО (оновлено)

Прикордонники затримали чоловіка біля кордону зі Словаччиною, який виявився депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують, зокрема, у виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу "Великий Березний" за кількасот метрів від держрубежу. Невідому особу, яка йшла у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.

Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 і ч.3 ст.436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників".

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У ДПСУ повідомили, що чоловіка доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після проведення необхідних заходів затриманого передали співробітникам відповідних правоохоронних органів.

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Як повідомили в Управлінні СБУ в Черкаській області, під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ".

У березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України.

За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля. Серед власного оточення агітатор поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Ділився в листуваннях відеороликами, рілсами і меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.

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Також встановлено, що він ініціативно вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від заборонної "Партії регіонів" Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в РФ. У повідомленнях колишньому "регіоналу" він надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.

У СБУ повідомили, що депутат перебував під нічним домашнім арештом, але вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано. Суд обрав йому посилений запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.