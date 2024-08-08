Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата забороненої ОПЗЖ, якого обвинувачують у діяльності проти України. ФОТО (оновлено)
Прикордонники затримали чоловіка біля кордону зі Словаччиною, який виявився депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують, зокрема, у виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу "Великий Березний" за кількасот метрів від держрубежу. Невідому особу, яка йшла у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.
Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 і ч.3 ст.436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників".
У ДПСУ повідомили, що чоловіка доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після проведення необхідних заходів затриманого передали співробітникам відповідних правоохоронних органів.
Як повідомили в Управлінні СБУ в Черкаській області, під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ".
У березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України.
За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля. Серед власного оточення агітатор поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Ділився в листуваннях відеороликами, рілсами і меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.
Також встановлено, що він ініціативно вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від заборонної "Партії регіонів" Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в РФ. У повідомленнях колишньому "регіоналу" він надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.
У СБУ повідомили, що депутат перебував під нічним домашнім арештом, але вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано. Суд обрав йому посилений запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
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(73% від тих хто тоді прийшов на вибори = ~45% від тих хто мав право голосу на виборах 2019 року)
, яка голосувала емоційно "по приколу", через ваду у вигляді інфантильності
(яка дісталась у "спадок " від сесесеру, де (в сесесері) пропагувалось повсюди, "не думай, за тєбя падумаєт партія" і подібне.)
, та сподіваюсь, все ж багато у кого відбулась переоцінка цінностей, з того часу, а особливо, після повномасштабного вторгнення окупанта-вбивці московії проти України, як завдяки самій розширеній
(так то війною окупант-вбивця московія пішла проти України ще 20 лютого 2014 року
(якщо орієнтуватись на дату викарбувану на медалі окупанта-вбивці московії, зз окупацію українського Криму)
, але багато хто до 24.02.2022 все ж таки до кінця таки не розумів напевно, що треба було в 2019 році голосувати за тих хто виступав за укріплення оборони України, за укріплення усвідомлення "хто ти є"
(те саме гасло "Армія, Мова, Віра")
, а не йти на вибори з гаслом "по приколу".)
агресії окупанта-вбивці московії проти України, так і може бути і через перманентні корупційні скандали, причому пов'язані напряму з відбиттям військової агресії окупанта-вбивці московії проти України, тобто страждають захисники України
(представники народу України, які зі зброєю в руках, стали на захист України в тяжкий для України час.)
у яких корупціонери своїми оборудками по суті, крадуть гроші..
На мій погляд, суспільство змінюється, не такими темпами як хотілось би, і прикро що саме через дуже важкі випробування.
До слова, тенденція по зміні як мінімум суспільної думки станом на листопад 2021 року, на протязі проміжку часу з 2019 року, така, що багато тих, хто був в числі 73%, свою точку зору як мінімум підкоригували (станом на листопад 2021 року), що видно наприклад з рейтингів які тоді були:
президента 21.8%
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партія "слуга народу" 17.03%
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https://www.bbc.com/ukrainian/news-59247304
Цифри красномовні на мій погляд.
А, ну да... Буданов...
щоб узяти зрадника-депутата
Заходьте в Раду-та беріть зелених та ВЖОпж
не помилитесь
Ага, захід "посилений", аж дуже...
Це те ж саме, що заборонити фашизм, але залишити фашистів при владі