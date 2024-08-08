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Поблизу кордону зі Словаччиною затримано депутата забороненої ОПЗЖ, якого обвинувачують у діяльності проти України. ФОТО (оновлено)

Прикордонники затримали чоловіка біля кордону зі Словаччиною, який виявився депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують, зокрема, у виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники Чопського загону затримали громадянина України, який намагався у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Його під час патрулювання виявив прикордонний наряд відділу "Великий Березний" за кількасот метрів від держрубежу. Невідому особу, яка йшла у напрямку Словаччини, зупинили біля загороджувального паркану.

На кордоні затримано депутата

Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що затриманий є депутатом однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 і ч.3 ст.436-2 ККУ "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників".

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У ДПСУ повідомили, що чоловіка доставили у прикордонний підрозділ з метою притягнення до адміністративної відповідальності ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Після проведення необхідних заходів затриманого передали співробітникам відповідних правоохоронних органів.

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Як повідомили в Управлінні СБУ в Черкаській області, під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії "ОПЗЖ".

На кордоні затримано депутата

У березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України.

За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля. Серед власного оточення агітатор поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Ділився в листуваннях відеороликами, рілсами і меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.

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Також встановлено, що він ініціативно вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від заборонної "Партії регіонів" Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в РФ. У повідомленнях колишньому "регіоналу" він надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.

У СБУ повідомили, що депутат перебував під нічним домашнім арештом, але вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано. Суд обрав йому посилений запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) депутат (1776) СБУ (12812) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+28
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08.08.2024 10:55
+15
Це питання до "мудрого наріду"!!За понад 30 років,ні якісно ,ні кількісно "мудрий нарід" не змінився і продовжує обирати досвідчених шахраїв!! ))
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08.08.2024 11:03
+8
Допоки будемо покидьків до влади обирати? Питання не риторичне.
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08.08.2024 10:59
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08.08.2024 10:55 Відповісти
Допоки будемо покидьків до влади обирати? Питання не риторичне.
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08.08.2024 10:59 Відповісти
Це питання до "мудрого наріду"!!За понад 30 років,ні якісно ,ні кількісно "мудрий нарід" не змінився і продовжує обирати досвідчених шахраїв!! ))
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08.08.2024 11:03 Відповісти
Нажаль, на момент виборів 2019 року, була значна частина українського суспільства

(73% від тих хто тоді прийшов на вибори = ~45% від тих хто мав право голосу на виборах 2019 року)

, яка голосувала емоційно "по приколу", через ваду у вигляді інфантильності

(яка дісталась у "спадок " від сесесеру, де (в сесесері) пропагувалось повсюди, "не думай, за тєбя падумаєт партія" і подібне.)

, та сподіваюсь, все ж багато у кого відбулась переоцінка цінностей, з того часу, а особливо, після повномасштабного вторгнення окупанта-вбивці московії проти України, як завдяки самій розширеній

(так то війною окупант-вбивця московія пішла проти України ще 20 лютого 2014 року

(якщо орієнтуватись на дату викарбувану на медалі окупанта-вбивці московії, зз окупацію українського Криму)

, але багато хто до 24.02.2022 все ж таки до кінця таки не розумів напевно, що треба було в 2019 році голосувати за тих хто виступав за укріплення оборони України, за укріплення усвідомлення "хто ти є"

(те саме гасло "Армія, Мова, Віра")

, а не йти на вибори з гаслом "по приколу".)

агресії окупанта-вбивці московії проти України, так і може бути і через перманентні корупційні скандали, причому пов'язані напряму з відбиттям військової агресії окупанта-вбивці московії проти України, тобто страждають захисники України

(представники народу України, які зі зброєю в руках, стали на захист України в тяжкий для України час.)

у яких корупціонери своїми оборудками по суті, крадуть гроші..



На мій погляд, суспільство змінюється, не такими темпами як хотілось би, і прикро що саме через дуже важкі випробування.

До слова, тенденція по зміні як мінімум суспільної думки станом на листопад 2021 року, на протязі проміжку часу з 2019 року, така, що багато тих, хто був в числі 73%, свою точку зору як мінімум підкоригували (станом на листопад 2021 року), що видно наприклад з рейтингів які тоді були:

президента 21.8%

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/CA5A/production/_121520815_mediaitem121520814.jpg.webp https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/CA5A/production/_121520815_mediaitem121520814.jpg.webp https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/CA5A/production/_121520815_mediaitem121520814.jpg.webp

партія "слуга народу" 17.03%

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/3E32/production/_121522951_mediaitem121520816.jpg.webp https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/3E32/production/_121522951_mediaitem121520816.jpg.webp https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/3E32/production/_121522951_mediaitem121520816.jpg.webp

https://www.bbc.com/ukrainian/news-59247304

Цифри красномовні на мій погляд.
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08.08.2024 14:00 Відповісти
не дивись назад-нема сенсу... Справжня ***** нас очікує попереду...
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08.08.2024 15:07 Відповісти
Минуле,це досвід,з якого слід робити висновки,щоб не швендяти по тих саме граблях!! Народ який не пам"ятає минулого,не має майбутнього !!))
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08.08.2024 15:56 Відповісти
Слід утворювати штрафбати і на розмінування!!))
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08.08.2024 11:00 Відповісти
Це той, що спиною стоїть, чи той, що трохи не у фокусі?
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08.08.2024 11:01 Відповісти
А справа, мабуть, той сбу-шник, що натравлював кишенькових тцк-шників на журналіста
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08.08.2024 11:58 Відповісти
Чого ж Трубіцина так не затримали?
А, ну да... Буданов...
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08.08.2024 11:38 Відповісти
нашо так далеко йти-аж до кордону

щоб узяти зрадника-депутата

Заходьте в Раду-та беріть зелених та ВЖОпж

не помилитесь
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08.08.2024 11:41 Відповісти
Суд обрав йому посилений запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Джерело:

Ага, захід "посилений", аж дуже...
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08.08.2024 13:08 Відповісти
А чому не в СІЗО?
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08.08.2024 13:15 Відповісти
Гниди України єднайтеся!! Свої не здають !!))
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08.08.2024 13:18 Відповісти
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08.08.2024 13:15 Відповісти
Який браслет,на нари гниду,без будь-яких застав!!))
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08.08.2024 13:17 Відповісти
Чому опзжопники досі сидять у ВР?
Це те ж саме, що заборонити фашизм, але залишити фашистів при владі
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08.08.2024 13:19 Відповісти
А чого це падло не на нарах?
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08.08.2024 13:31 Відповісти
Бо "сациально бліскій" для зеленої плісняви.
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08.08.2024 13:43 Відповісти
арештант зник із-під арешту. і що? якщо б прикордонники не затримали, поліція б і не почухалася.
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08.08.2024 14:54 Відповісти
сбу може сильно полегшити собі життя, якщо затримає всіх колишніх та нинішніх членів опзж та партіїї регіонів й прискіпливо їх перевірить..., я впевнена, відпустити треба буде зовсім небагатьох...
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08.08.2024 15:09 Відповісти
Опять народу вкидывают прелую макуху! И жрет её народ. Как можно быть депутатом сегодня от запрещённой давно партии??? Исполком распустить, мэра под суд, депутатам списать депутатский стаж, все привилегии выплаты вернуть в бюджет с учётом инфляции. Право выбиратся запретить. Главу обладминистрации снять!
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08.08.2024 19:12 Відповісти
 
 