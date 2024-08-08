На тлі прориву кордону РФ Сирський повідомив, що працює "у вихідному районі". ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на тлі прориву кордону РФ у Курській області опублікував фото "у вихідному районі".

Відповідне фото Сирський опублікував у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Головком підписав фото: "Працюю у вихідному районі". Більше деталей Сирський не вказав.

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Зазначимо, що вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сирський вже декілька днів працює у зоні бойових дій.