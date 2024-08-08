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Новини Фото Війна
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На тлі прориву кордону РФ Сирський повідомив, що працює "у вихідному районі". ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на тлі прориву кордону РФ у Курській області опублікував фото "у вихідному районі".

Відповідне фото Сирський опублікував у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Головком підписав фото: "Працюю у вихідному районі". Більше деталей Сирський не вказав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський - на східному фронті: На всіх напрямках наступу тривають бої, подекуди РФ має незначний успіх

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті

Зазначимо, що вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сирський вже декілька днів працює у зоні бойових дій.

Автор: 

Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+33
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08.08.2024 19:28
+25
Плюс ще 59 полонених росіян взяли у полон бійці ЗСУ на КПВВ м. Суджа
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08.08.2024 19:46
+15
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08.08.2024 19:49
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08.08.2024 19:28 Відповісти
Плюс ще 59 полонених росіян взяли у полон бійці ЗСУ на КПВВ м. Суджа
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08.08.2024 19:46 Відповісти
треба шукати серед особового складу машиністів, і трофейною електричков вивозити на Сумщину.
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08.08.2024 20:16 Відповісти
там не складне керування
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09.08.2024 07:12 Відповісти
точно так мені давно і казав один мій знайомий парапланерист. А машиністом він не був.
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09.08.2024 07:17 Відповісти
чомусь мені видається що тут Залужний пошептав
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08.08.2024 19:28 Відповісти
Прості запитання...

Позітівнєнькі другий день пробують вигадати обґрунтування заходу ЗСУ до Курвівської Інородної. Чого там лише не було:

* відтягуємо війська із Східного фронту (але там нема змін і перекидання, а наступ ворога якраз посилився, навіть з Харківщини не забирають, щось ніби тягнуть із московського округу);

* перебили ворогу план вторгнення на Сумщину (але ГУР це заперечував і рашистського угруповання там не виявилося);

* перекриття залізниці в Суджі (але нею від 2022-го не постачають тепер рашистську армію й не перекидують війська, бо все йде з протилежного боку через Білгород);

* від Подоляка: ми таким чином посилюємо наші позиції на переговорах - цінне визнання про переговори, але для цього треба там закріпитися, як ворог у нас на Харківщині, щоб навпаки не послабити);

* ідемо до Курської АЕС (такими силами на 100 кілометрів? Та й наступ переважно в інший бік);
*** ще з десяток інших доволі сумнівних пояснень, а зараз нове:

* ми тепер контролюємо газову станцію Суджа, через яку газ продовжує йти в Європу (я чомусь був переконаний, що транзит газу ще давніше перекрили й тривало дотепер лише по нафті!) А тепер ми маємо змогу тиснути на Угорщину й Словачиину, контролюючи прокачку газу до них.

Але в мене саме оте просте питання: далі газопровід іде багато сотень кілометрів аж до самого Ужгорода, на ньому ряд прокачувальних станцій. Що заважає "натиснути" на Орбана звідтіль? Ах, так - за транзит наша влада гроші досі отримує і кривавими їх не називає. А зараз Газпром планує зупинити прокачку через форс-мажор і ще й перекинути відповідальність на Україну. От не бачу логіки взагалі...
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08.08.2024 19:32 Відповісти
* перекриття залізниці в Суджі (але нею від 2022-го не постачають тепер рашистську армію й не перекидують війська, бо все йде з протилежного боку через Білгород);

Звідки ви то знаєте, вибачаюсь

ідемо до Курської АЕС (такими силами на 100 кілометрів? Та й наступ переважно в інший бік);
*** ще з десяток інших доволі сумнівних пояснень, а зараз нове:

Можна глянути на хоч одне таке висловлювання полу-офіційне з нашого боку, що "ми ідемо до Курської АЕС"?

* ми тепер контролюємо газову станцію Суджа, ..... далі газопровід іде багато сотень кілометрів аж до самого Ужгорода, на ньому ряд прокачувальних станцій.

Відремонтувати прокачувальну станцію, то вам не кусок труби замінити (хоча і кусок труби на газогоні замінити то задача-задач).
І тому є велики сумніви, що русня почне КАБами виганяти ЗСУ, які окопаються навколо РОСІЙСЬКОЇ прокачувальнох станції. Вибити звідти їх, не пошкодивши газогін - надзвичайно важко. А як пошкодять, то то вже русня буде винна, що Орбан не отримає газ.
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08.08.2024 19:55 Відповісти
Диванный аналитик как обычно все расписал и не понимает смысла

ору с таких как ты, без цели и смысла обсуждать действия армии и дальше пердеть в диван под пивко
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08.08.2024 20:05 Відповісти
Головне питання за чиї гроші діванний тєорєтік пьє пивко?
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08.08.2024 20:25 Відповісти
Так це ж не його думки - там думати немає чим. Десь скопипастив, ось і вся "аналітика"
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08.08.2024 20:30 Відповісти
С моего дивана видится третья сила, с острова, которая это устроила для срыва секретных договоренностей с противной стороной.
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08.08.2024 21:11 Відповісти
а Бубочка як працює!!

І відосікі і гундосікі і єрмак його таскає по самітам усюди!! Ще й в барбершоп ьреба встигати
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08.08.2024 19:32 Відповісти
Головнокомандувач має бути в "чугункє", з картами та сводками з фронтів....

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08.08.2024 19:32 Відповісти
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08.08.2024 23:12 Відповісти
Вихід - прихід - іх би підсилити - бо скоро кацапи наваляться
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08.08.2024 19:32 Відповісти
По Белгороду прилетіло😍
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08.08.2024 19:38 Відповісти
І ще про мету - відтягування ворожих військ із Сходу.
Речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що попри наступ ЗСУ на Курщині, окупанти нарощують угруповання на Харківщині, звідки за всією логікою мали б терміново перекинути в зону прориву:
«На напрямку населеного пункту Вовчанськ ворог уже провів ротацію особового складу, він завів новий підрозділ з Луганської області. Також проводить внутрішні ротації, задіює особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні.
Таким чином, не дивлячись на всі події, противник продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Якщо говорити про якесь зменшення особового складу, то наразі ми цього не відмічаємо».
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08.08.2024 19:38 Відповісти
Сериал "Игра в комбрига", энная серия.
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08.08.2024 19:39 Відповісти
Наш Ремба. 💪💪💪

Без броніка і каски. Як в парку десь в Києві.
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08.08.2024 19:47 Відповісти
Навіщо цей нерозумний і несмішний стьоб? У вас до нижньої білизни також претензії якісь?
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08.08.2024 23:59 Відповісти
Я вважаю недоречними понтові фотосесії цього нарциса.

В цьому він нічим не кращий Зелі.

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09.08.2024 08:50 Відповісти
Це все постановочні фото, на які витрачаються людські і матеріальні ресурси, для героїзації Сирського.

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09.08.2024 08:56 Відповісти
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09.08.2024 08:57 Відповісти
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09.08.2024 08:59 Відповісти
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09.08.2024 09:00 Відповісти
Я ще раз запитую, вас стан нижньої білизни також турбує? Іншими словами, вам шашечки, чи їхати?

Сирський -діючий головком, і роки якихось глобальних проколів не зробив. Помилки є у всіх, ви не повірете і у вас також.

А то, що вдало спланована операція у курській області розвиаається поки дуже успішно- явний плюс генштабу і головкомк.
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09.08.2024 09:11 Відповісти
Якби мене цікавила нижня білизна, то я би про неї писала.

Я про неї не пишу.

Про успішність чи неуспішність кожної конкретної операції можна судити тільки після її завершення і оцінки НАСЛІДКІВ операції.
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09.08.2024 09:43 Відповісти
А чому тод до фотографвй достібалась, якщо стан нижньої білизни Сирського не цікавить?
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09.08.2024 10:23 Відповісти
Тому що "Це все постановочні фото, на які витрачаються людські і матеріальні ресурси" і ЧАС головнокомандувача, який він має витрачати на користь військовим, які прикривають його своїми життями.

@Отец Солдата

І пох@й їм на ту Суджу!
Наші тримають з останніх сил лише 2 вулиці в Красногорівці, кацапи зайшли до Максимільяновки, намагаючись відрізати наших в Красногорівці, декілька підрозділів в самому місті б'ються. в повному оточенні, їх добивають, але вся увага на Суджу?!
Хворе суспільство.
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09.08.2024 10:28 Відповісти
Ага, " фсьо пропало, давай " мнєніє ікпєрда-стратєха".
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09.08.2024 11:14 Відповісти
Ця людина воює. Два його сини загинули на цій війні.
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09.08.2024 11:15 Відповісти
Із усієї поваги до людини у якої загинули рідні, яке він, чи ти маєш відношення до стратегії військових дій?

Давайте всіх у кого загинули рідні посадимо в круг і все що вони скажуть будемо тут же виконувати, причому вказівки будуть прямо протилежні одна одній. От тоді зразу буде перемога!
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09.08.2024 11:20 Відповісти
Так чому дуже добре оснащені, свіжі підрозділи не перекинули на підмогу нашим військовим на схід, де ми щодня втрачаємо населені пункти і військових?

Що це за стратегія така, віддавати, втрачати своє заради НЕВІДОМО якого кінцевого результату в гучній операції на чужій території, які згідно міжнародного права не може нам належати?
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09.08.2024 11:29 Відповісти
Тому що ні у житті, ні на війні немає поняття" спаведливості"

А є задача перемогти і знищити найбільше ворогів і заставити ворога перекинути резерви із під Торецька, вимусти російську владу бомбити КАБами власні міста і власних громадян. І ще багато чого, чому не навчають дитячих садках.
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09.08.2024 11:34 Відповісти
У вас є факти перекидання кацапських резервів з-під Торецька чи іншого напрямку?

Вчора на Цензорі була новина-заява військового, що каZапи НЕ перекидають своїх військових з України під Калугу.
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09.08.2024 11:39 Відповісти
А а тебе є факти, що вони цьго робити( перекидати резерви) не будуть?

Бабська болтовня, " цей оце сказав, а оцей таке сказав, а микола такеее наговорив...!
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09.08.2024 11:42 Відповісти
Є.

Чи може він "якась баба"?

"Російські окупаційні війська продовжують ротацію на Харківщині, події в Курській області РФ не вплинули на кількісний склад рашистів на цьому напрямку.

Про це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев."

Джерело:
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09.08.2024 11:44 Відповісти
А сьогоді ЗСУ вже покинули роісію і це остання і бєзповоротна " заява речника"?

Глазового краще кивчайте, він все про таких як ви вже написав.
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09.08.2024 12:05 Відповісти
І так, наступ у росії може закінчитися невдало, і цілі будуть недосягнуті, але то, що на сьогоднішній день вже маємо майже 500 полонених ( більшість строковиків) для обмінного фонду по нашим полоненим,, а головне-ліквідація на якийсь час загрози вторгнення у Сумській області- це вже виправдовує цю операцію. Навіть якщо резезраєи із під Покррвська росіяни не перекинуть.
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09.08.2024 11:40 Відповісти
Хтось із керівництва країни чи військових заявляв про загрозу вторгнення значних сил рашистів на Сумщину?
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09.08.2024 11:41 Відповісти
Амвій5а відбуваєть " в строгом сотвєтствііі із заявами" .

Нє, Глазовий відпочиває
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09.08.2024 11:43 Відповісти
https://x.com/Slidstvo_info



https://x.com/Slidstvo_info

Slidstvo



Від початку липня російській армії вдалося прорвати лінію оборонити просунутися у бік Покровська (в районі села Желанне) більш як на 7 кілометрів.

«У нас просто не вистачає людей - піхоти, щоб утримувати позиції», - зазначив у коментарі журналістам «Слідства.Інфо» один із офіцерів 59-ї бригади, яка тримає оборону міста Красногорівка. Під час наступу росіяни несуть великі втрати, додає військовий 109 бригади ТРО Андрій Кобалія. «Вони просто, як конвеєр, відправляють на м'ясо людей, які гинуть здебільшого», - каже Кобалія.

Настя Горпінченко та https://x.com/StankoNastya @StankoNastya поспілкувалися з військовослужбовцями трьох підрозділів, які тримають оборону від Красногорівки до Желанного, евакуаційними групами поліції «Білий Янгол» та волонтерами благодійного фонду «Схід SOS», які вивозять цивільних з міст і сіл, до яких суне фронт.

https://www.slidstvo.info/warnews/u-nas-ne-vystachaie-liudey-utrymuvaty-pozytsii-front-rukhaietsia-na-pokrovsk/
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09.08.2024 10:31 Відповісти
А ви, " супєрпатріоти" більше строчіть про " бусифікацію", це дуже допомагає із людьми на фронті. Особливо із формуванням резервів.
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09.08.2024 10:59 Відповісти
Я писала про бусифікацію?

Я виконую прохання військових. Якби ТАМ був ваш син чи брат, ви б не оргазмували від Курська.https://x.com/jana_skhidna

https://x.com/jana_skhidna яна східна

Ці дні дуже складні і х@йові, настрою немає взагалі… вся увага, весь ресурс та життя тут, на Покровському. Поки дуже тяжко… підтримуйте і говоріть за наш напрям.



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09.08.2024 11:04 Відповісти
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09.08.2024 11:11 Відповісти
Вона більш мужня, ніж особини чоловічої статі на форумі. Вона ВІЙСЬКОВА. Зайдіть на її профіль в твіттері і почитайте.

https://x.com/jana_skhidna
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09.08.2024 11:17 Відповісти
Скільки разів я буду запитуватимв тебе-яке ти особисто, чи будь-хто на кого ти посилаєшся має відношення до стратегії військових дій?

Ще раз-будемо на " сходці" військових вирішувати " як правильно воювати"?
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09.08.2024 11:30 Відповісти
Тобто, не потрібно обговорювати розмінування Чонгару та ідіотські завдання вищого керівництва держави і ЗСУ, навіть якщо вони не призводять до кінцевого успіху, але тягнуть за собою невиправдані смерті багатьох військових?

Навіщо тоді обговорювати Содолів та Ромашиних?
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09.08.2024 11:37 Відповісти
Не маніпулюй. Не плутай Божий Дар із яєшнею.

Скільки разів тобі написати- давай зберемо тебе, Алу Новосад, ще сотню тисяч ікспердів у кружок і будемо давати вказівки військовим-" як правильно воювати". От тоді " перемоха" настане вжеи завтра.
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09.08.2024 11:50 Відповісти
Я не вказую. Я показую думки військових.

Чому їх не потрібно слухати і чути, а диванних експердів ТАК?
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09.08.2024 12:03 Відповісти
Не маніпулюй.

У плануванні військових операцій непотрібно і дуже шкідливо слухати Алу Новосад, різноманітних ікспєрдів, у тому числі і непричетних до процесу військових, хоч якими би цвітастими си словамиті ікспєрди не кидалися.
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09.08.2024 12:09 Відповісти
Алла Новосад не планує операції.
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09.08.2024 12:21 Відповісти
Та да, вона їх коментує
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09.08.2024 14:34 Відповісти
А ви ніколи їх не коментуєте?
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09.08.2024 14:45 Відповісти
Дії ЗСУ оперативного і тим більше стратегічного рівня- ніколи під час самих операцій. Тільки після того, як вони завершаться і будуть зрозумілі результати і позитивні так і і негативні. А від бабів, що в штанях, що без них, репетуючих " усьо пропала, чи співаючих осанну" під час військових дій непереношу на дух.
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09.08.2024 19:46 Відповісти
Ну чим більше причтитати будемо " фсьо пропало, фсьєьо пропало", звісно що стане краще, колись, може не від того.
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09.08.2024 11:17 Відповісти
Напишіть це напряму цій військовій з "бабськими причитаннями"

https://x.com/jana_skhidna
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09.08.2024 11:19 Відповісти
Я тобі вже все написав.

Давайте зберемо "схід" всіх військових і будемо виконовува всі вказівки на цьому " сході"

При чому будемо виконувати ВСІ вказівки, що будуть протирічить одна одній.

От тоді і настане перемога.

До речі, ти починала із того, що тобі нижня білизна і фотографії не подобаються, а тут пішли розмови-" рідні жалвються".
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09.08.2024 11:28 Відповісти
Порівнювати нижню білизну і переживання людей за своїх рідних це ДНО.
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09.08.2024 11:31 Відповісти
Наразі це було б набагато краще для України, ніж купка дефективних прокремлівських зрадників при владі буде продовжувати "успішно" здавати село за селом та знищувати ЗСУ своїми диверсійними зрадницькими рішеннями і діями.
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10.08.2024 08:24 Відповісти
Здача Дебальцево уже не рахується за глобальний прокол?
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10.08.2024 08:09 Відповісти
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08.08.2024 19:49 Відповісти
і атомні електростанції теж?
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08.08.2024 19:54 Відповісти
підстанції ще можно підривати - в темряві важко наступати. На нафтобазах відкрити всі вєнтілі і злити все пальне, щоб нічим було заправити техніку. Знищувати рухомий склад на залізниці, бо він може бути використаний ЗСУ для швидкого пересування значної чисельності особового складу.

Ще багато є цікавих ідей.
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08.08.2024 20:36 Відповісти
Чергова локшина від шапіто...
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08.08.2024 20:01 Відповісти
Подоляка сказав - рвати все к чортовіи матері
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08.08.2024 20:02 Відповісти
І когті теж
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08.08.2024 20:06 Відповісти
Каже - Дороги тут погані! ПреЗедент наказав терміново будувати хороші, і прямо до кордону!
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08.08.2024 20:03 Відповісти
А у захоплених населених пунктах негайно розпочати заміну тротуарної плитки - "ето пєрвоє дєло".
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08.08.2024 20:21 Відповісти
Колись Блазень відправив міністра так званої охорони здоров'я Скалецьку "у вихідний район", в Нові Санжари в заслання разом з довбограями, яких евакуювали з ковідозного Китаю. Часи йдуть, а в дьєрьмакоблазнів методи роботи не змінюються
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08.08.2024 20:26 Відповісти
https://x.com/i/status/1821579871287759307 истерикой кацапа удовлетворен. Но почему еще по гражданке?
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08.08.2024 20:28 Відповісти
Орчиху чуть Паркинсон не хапанул, красава!!!J

на рассєє мужик (путя) дарує букєт бєлих роз другому мужику (кірюха) !!!

https://x.com/sgorlovki
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08.08.2024 20:53 Відповісти
"Вихідний район" на свою батьківщину, творожок...?
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08.08.2024 20:30 Відповісти
Локшина ТМ "Зе-Срирський"
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08.08.2024 20:41 Відповісти
Молодець !
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08.08.2024 20:53 Відповісти
Нах він там? Алібі? На Донеччині нема проблем? Типу я на Донеччині не був, не встигаю всюди. Напакостив з ротаціями, прибрав нормальних кобригів і в парк піаритись.
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08.08.2024 22:36 Відповісти
https://x.com/B_Elena__



https://x.com/B_Elena__

Elena В® 3800



https://x.com/B_Elena__

@B_Elena__


https://x.com/B_Elena__/status/1821568478991491424 4 ч

В Курске истерика, в гостиницы Курска звонят бойцы ЗСУ и бронируют на выходные номера !
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08.08.2024 22:45 Відповісти
Значить, кордону своєї історичної родіни не пересікав. У відпустці, напевно. Бо свого улюбленого стройового смотру не проводить.
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09.08.2024 02:18 Відповісти
В баньку видно йде .. а шо такий. ПРОРИВ.
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09.08.2024 05:02 Відповісти
 
 