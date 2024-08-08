На тлі прориву кордону РФ Сирський повідомив, що працює "у вихідному районі". ФОТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на тлі прориву кордону РФ у Курській області опублікував фото "у вихідному районі".
Відповідне фото Сирський опублікував у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Головком підписав фото: "Працюю у вихідному районі". Більше деталей Сирський не вказав.
Зазначимо, що вихідний район – це місце, з якого починається висування підрозділів під час наступу.
Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Сирський вже декілька днів працює у зоні бойових дій.
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+33 Максім ХОЙ #398010
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Позітівнєнькі другий день пробують вигадати обґрунтування заходу ЗСУ до Курвівської Інородної. Чого там лише не було:
* відтягуємо війська із Східного фронту (але там нема змін і перекидання, а наступ ворога якраз посилився, навіть з Харківщини не забирають, щось ніби тягнуть із московського округу);
* перебили ворогу план вторгнення на Сумщину (але ГУР це заперечував і рашистського угруповання там не виявилося);
* перекриття залізниці в Суджі (але нею від 2022-го не постачають тепер рашистську армію й не перекидують війська, бо все йде з протилежного боку через Білгород);
* від Подоляка: ми таким чином посилюємо наші позиції на переговорах - цінне визнання про переговори, але для цього треба там закріпитися, як ворог у нас на Харківщині, щоб навпаки не послабити);
* ідемо до Курської АЕС (такими силами на 100 кілометрів? Та й наступ переважно в інший бік);
*** ще з десяток інших доволі сумнівних пояснень, а зараз нове:
* ми тепер контролюємо газову станцію Суджа, через яку газ продовжує йти в Європу (я чомусь був переконаний, що транзит газу ще давніше перекрили й тривало дотепер лише по нафті!) А тепер ми маємо змогу тиснути на Угорщину й Словачиину, контролюючи прокачку газу до них.
Але в мене саме оте просте питання: далі газопровід іде багато сотень кілометрів аж до самого Ужгорода, на ньому ряд прокачувальних станцій. Що заважає "натиснути" на Орбана звідтіль? Ах, так - за транзит наша влада гроші досі отримує і кривавими їх не називає. А зараз Газпром планує зупинити прокачку через форс-мажор і ще й перекинути відповідальність на Україну. От не бачу логіки взагалі...
Звідки ви то знаєте, вибачаюсь
ідемо до Курської АЕС (такими силами на 100 кілометрів? Та й наступ переважно в інший бік);
*** ще з десяток інших доволі сумнівних пояснень, а зараз нове:
Можна глянути на хоч одне таке висловлювання полу-офіційне з нашого боку, що "ми ідемо до Курської АЕС"?
* ми тепер контролюємо газову станцію Суджа, ..... далі газопровід іде багато сотень кілометрів аж до самого Ужгорода, на ньому ряд прокачувальних станцій.
Відремонтувати прокачувальну станцію, то вам не кусок труби замінити (хоча і кусок труби на газогоні замінити то задача-задач).
І тому є велики сумніви, що русня почне КАБами виганяти ЗСУ, які окопаються навколо РОСІЙСЬКОЇ прокачувальнох станції. Вибити звідти їх, не пошкодивши газогін - надзвичайно важко. А як пошкодять, то то вже русня буде винна, що Орбан не отримає газ.
ору с таких как ты, без цели и смысла обсуждать действия армии и дальше пердеть в диван под пивко
І відосікі і гундосікі і єрмак його таскає по самітам усюди!! Ще й в барбершоп ьреба встигати
Речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев повідомив, що попри наступ ЗСУ на Курщині, окупанти нарощують угруповання на Харківщині, звідки за всією логікою мали б терміново перекинути в зону прориву:
«На напрямку населеного пункту Вовчанськ ворог уже провів ротацію особового складу, він завів новий підрозділ з Луганської області. Також проводить внутрішні ротації, задіює особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні.
Таким чином, не дивлячись на всі події, противник продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Якщо говорити про якесь зменшення особового складу, то наразі ми цього не відмічаємо».
Без броніка і каски. Як в парку десь в Києві.
В цьому він нічим не кращий Зелі.
Сирський -діючий головком, і роки якихось глобальних проколів не зробив. Помилки є у всіх, ви не повірете і у вас також.
А то, що вдало спланована операція у курській області розвиаається поки дуже успішно- явний плюс генштабу і головкомк.
Я про неї не пишу.
Про успішність чи неуспішність кожної конкретної операції можна судити тільки після її завершення і оцінки НАСЛІДКІВ операції.
@Отец Солдата
І пох@й їм на ту Суджу!
Наші тримають з останніх сил лише 2 вулиці в Красногорівці, кацапи зайшли до Максимільяновки, намагаючись відрізати наших в Красногорівці, декілька підрозділів в самому місті б'ються. в повному оточенні, їх добивають, але вся увага на Суджу?!
Хворе суспільство.
Давайте всіх у кого загинули рідні посадимо в круг і все що вони скажуть будемо тут же виконувати, причому вказівки будуть прямо протилежні одна одній. От тоді зразу буде перемога!
Що це за стратегія така, віддавати, втрачати своє заради НЕВІДОМО якого кінцевого результату в гучній операції на чужій території, які згідно міжнародного права не може нам належати?
А є задача перемогти і знищити найбільше ворогів і заставити ворога перекинути резерви із під Торецька, вимусти російську владу бомбити КАБами власні міста і власних громадян. І ще багато чого, чому не навчають дитячих садках.
Вчора на Цензорі була новина-заява військового, що каZапи НЕ перекидають своїх військових з України під Калугу.
Бабська болтовня, " цей оце сказав, а оцей таке сказав, а микола такеее наговорив...!
Чи може він "якась баба"?
"Російські окупаційні війська продовжують ротацію на Харківщині, події в Курській області РФ не вплинули на кількісний склад рашистів на цьому напрямку.
Про це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев."
Джерело:
Глазового краще кивчайте, він все про таких як ви вже написав.
Нє, Глазовий відпочиває
https://x.com/Slidstvo_info
Slidstvo
Від початку липня російській армії вдалося прорвати лінію оборонити просунутися у бік Покровська (в районі села Желанне) більш як на 7 кілометрів.
«У нас просто не вистачає людей - піхоти, щоб утримувати позиції», - зазначив у коментарі журналістам «Слідства.Інфо» один із офіцерів 59-ї бригади, яка тримає оборону міста Красногорівка. Під час наступу росіяни несуть великі втрати, додає військовий 109 бригади ТРО Андрій Кобалія. «Вони просто, як конвеєр, відправляють на м'ясо людей, які гинуть здебільшого», - каже Кобалія.
Настя Горпінченко та https://x.com/StankoNastya @StankoNastya поспілкувалися з військовослужбовцями трьох підрозділів, які тримають оборону від Красногорівки до Желанного, евакуаційними групами поліції «Білий Янгол» та волонтерами благодійного фонду «Схід SOS», які вивозять цивільних з міст і сіл, до яких суне фронт.
https://www.slidstvo.info/warnews/u-nas-ne-vystachaie-liudey-utrymuvaty-pozytsii-front-rukhaietsia-na-pokrovsk/
Я виконую прохання військових. Якби ТАМ був ваш син чи брат, ви б не оргазмували від Курська.https://x.com/jana_skhidna
https://x.com/jana_skhidna яна східна
Ці дні дуже складні і х@йові, настрою немає взагалі… вся увага, весь ресурс та життя тут, на Покровському. Поки дуже тяжко… підтримуйте і говоріть за наш напрям.
https://x.com/jana_skhidna
Ще раз-будемо на " сходці" військових вирішувати " як правильно воювати"?
Навіщо тоді обговорювати Содолів та Ромашиних?
Скільки разів тобі написати- давай зберемо тебе, Алу Новосад, ще сотню тисяч ікспердів у кружок і будемо давати вказівки військовим-" як правильно воювати". От тоді " перемоха" настане вжеи завтра.
Чому їх не потрібно слухати і чути, а диванних експердів ТАК?
У плануванні військових операцій непотрібно і дуже шкідливо слухати Алу Новосад, різноманітних ікспєрдів, у тому числі і непричетних до процесу військових, хоч якими би цвітастими си словамиті ікспєрди не кидалися.
https://x.com/jana_skhidna
Давайте зберемо "схід" всіх військових і будемо виконовува всі вказівки на цьому " сході"
При чому будемо виконувати ВСІ вказівки, що будуть протирічить одна одній.
От тоді і настане перемога.
До речі, ти починала із того, що тобі нижня білизна і фотографії не подобаються, а тут пішли розмови-" рідні жалвються".
Ще багато є цікавих ідей.
на рассєє мужик (путя) дарує букєт бєлих роз другому мужику (кірюха) !!!
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https://x.com/B_Elena__
Elena В® 3800
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@B_Elena__
https://x.com/B_Elena__/status/1821568478991491424 4 ч
В Курске истерика, в гостиницы Курска звонят бойцы ЗСУ и бронируют на выходные номера !