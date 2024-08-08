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Київ організував для поранених бійців реабілітаційний захід на Оболонському острові, - Кличко. ФОТОрепортаж

В Києві на Оболонському острові відбувся захід із соціально-психологічної реабілітації для поранених військовослужбовців.

Про це повідомив у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Кличко: Київ організував для поранених бійців реабілітаційний захід на Оболонському острові

"Сьогодні, вже традиційно, влаштували захід із соціально-психологічної реабілітації для наших військовослужбовців. Цього разу, на їхнє прохання, були риболовля, відпочинок на пляжі, прогулянка Оболонським островом та мостом-Хвилею. Військові, які мають травми, ампутації та наслідки ПТСР, перебуваючи в лікарнях, не мають можливості самостійно вирушити на природу. Зручний трансфер для них забезпечило міське Соціальне таксі. Сподіваюся, що такий відпочинок покращить і настрій наших захисників, і самопочуття. Допоможе у відновленні координації та м’язової активності після травм і операцій. До того ж, перебування на природі знижує рівень стресу", – написав Віталій Кличко.

Реабілітаційний захід для поранених бійців на Оболонському острові

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Раніше повідомлялося, що міська влада Києва організувала для поранених бійців реабілітаційний захід "Риболовля з пікніком", про який просили бійці на одній із зустрічей з Віталієм Кличком.

Захід з реабілітації поранених військовослужбовців на Оболонському острові

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці створюється сучасний "Берлінсько-Київський центр протезування". Про допомогу у створенні такого центру Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером.

Кличко на заході з реабілітації поранених військовослужбовців

Автор: 

ветерани (1069) Київ (19463) Кличко Віталій (3512) реабілітація (326)


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Топ коментарі
+14
Пане Кличко, вам респект.
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08.08.2024 23:27
+12
Який Кличко молодець!! Взагалі, він завжди їм був!! Стільки разів Україну прославляв своїми Перемогами!!
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08.08.2024 23:35
+7
сейчас набегут проплаченные Зеботы и расскажут нам, что это пиар на крови и что Кличко выгодно что вояки наши без ног и без рук....кстати войны могло не быть, но умный нарид уставший от войны зробыв нас разом со своим кумиром рояльным.
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08.08.2024 23:40
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Пане Кличко, вам респект.
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08.08.2024 23:27 Відповісти
Кличко. Правильно. Ліпше пізно ніж ніколи.
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08.08.2024 23:30 Відповісти
Який Кличко молодець!! Взагалі, він завжди їм був!! Стільки разів Україну прославляв своїми Перемогами!!
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08.08.2024 23:35 Відповісти
сейчас набегут проплаченные Зеботы и расскажут нам, что это пиар на крови и что Кличко выгодно что вояки наши без ног и без рук....кстати войны могло не быть, но умный нарид уставший от войны зробыв нас разом со своим кумиром рояльным.
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08.08.2024 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B1Nx3SU2izA
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08.08.2024 23:49 Відповісти
а де навплив коментів ухилянтів з берліну, барси, модени, ніци, адельканте?
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09.08.2024 01:09 Відповісти
Витальчик красава! Отличный мер
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09.08.2024 07:07 Відповісти
Можна було й в конча-заспі влаштувати і не красти мільйони на руйнуванні того острова.
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09.08.2024 08:52 Відповісти
І в маєтку Кличка, що трохи вище за течією.
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09.08.2024 08:54 Відповісти
огогогогогогогого. Найкращий мер - майбутный презедент.
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09.08.2024 13:56 Відповісти
 
 