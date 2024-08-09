Заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони, – викрито 28 службовців по всій Україні. ФОТОрепортаж

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам. Серед них службовці Міноборони, військових частин, ТЦК та СП, ОВА та міських рад по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ у взаємодії з керівництвом Міноборони та ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби оборони України. Загальна сума збитків державі становить понад 1,5 млрд грн.

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Хто причетний до розкрадання коштів

За даними слідства, до розкрадання коштів причетні службовці Міністерства оборони, військових частин, ТЦК та СП, обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох регіонах України.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам, з них 9 - у складі організованих злочинних груп.

Серед підозрюваних – начальник одного із управлінь Міністерства оборони України, начальник ТЦК та СП на Донеччині, понад 7 співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, 5 службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур.

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Що інкримінують підозрюваним

Підозрюваним інкримінують розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час закупівель товарів за завищеними цінами та завищення вартості робіт, неналежне виконання обов’язків, службову недбалість при здійсненні приймання неякісного форменого одягу для ЗСУ, підроблення та використання підроблених документів.

Одному з підозрюваних – начальнику Головного управління Міноборони інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Знаючи про наявність держконтракту, він уклав додаткову угоду та безпідставно перерахував державні кошти підприємству.

У межах слідства правоохоронці провели понад 65 обшуків в установах, організаціях по всій території України (Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.











Як зазначається, це вже друга масштабна спецоперація правоохоронців з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. Раніше повідомлено про підозру 30 особам, проведено понад 70 обшуків, загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 млн грн.