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Новини Фото Боротьба з корупцією
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Заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони, – викрито 28 службовців по всій Україні. ФОТОрепортаж

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам. Серед них службовці Міноборони, військових частин, ТЦК та СП, ОВА та міських рад по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генпрокурора спільно з ДБР, СБУ, НПУ, УСР, БЕБ у взаємодії з керівництвом Міноборони та ЗСУ проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби оборони України. Загальна сума збитків державі становить понад 1,5 млрд грн.

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Хто причетний до розкрадання коштів

За даними слідства, до розкрадання коштів причетні службовці Міністерства оборони, військових частин, ТЦК та СП, обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох регіонах України.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам, з них 9 - у складі організованих злочинних груп.

Серед підозрюваних – начальник одного із управлінь Міністерства оборони України, начальник ТЦК та СП на Донеччині, понад 7 співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, 5 службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур.

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28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони
28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони
28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони
28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони
28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони

Що інкримінують підозрюваним

Підозрюваним інкримінують розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час закупівель товарів за завищеними цінами та завищення вартості робіт, неналежне виконання обов’язків, службову недбалість при здійсненні приймання неякісного форменого одягу для ЗСУ, підроблення та використання підроблених документів.

Одному з підозрюваних – начальнику Головного управління Міноборони інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Знаючи про наявність держконтракту, він уклав додаткову угоду та безпідставно перерахував державні кошти підприємству.

У межах слідства правоохоронці провели понад 65 обшуків в установах, організаціях по всій території України (Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають.

28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони
28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони
28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони
28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони
28 осіб заволоділи понад 1,5 млрд грн, виділеними на потреби оборони

Як зазначається, це вже друга масштабна спецоперація правоохоронців з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. Раніше повідомлено про підозру 30 особам, проведено понад 70 обшуків, загальна сума збитків, заподіяних державі, становить понад 138 млн грн.

Автор: 

оборона (4780) розкрадання (214) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+10
Саме час кваліфікувати такі справи як діяльність на користь окупанта. З цією "епідемією" зрадників пора вирішувати вже досить кардинально. Військовий стан... ст.111-та...
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09.08.2024 18:21
+8
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09.08.2024 19:09
+5
пі.....ри в нашому ЗЕмбабве нічого не міняється.
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09.08.2024 18:23
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Саме час кваліфікувати такі справи як діяльність на користь окупанта. З цією "епідемією" зрадників пора вирішувати вже досить кардинально. Військовий стан... ст.111-та...
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09.08.2024 18:21 Відповісти
а скільки зебанда вкрала-не перелічити
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09.08.2024 18:23 Відповісти
не ловлять - погано, ловлять - погано ...
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09.08.2024 19:05 Відповісти
Це звичайний кацапський бот, який сере за подачки від свого господіна путіна
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09.08.2024 19:10 Відповісти
за наші гроші ловлять а потім відпускають

За це отримують звання,преміі,отпуск на Балі..
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09.08.2024 19:59 Відповісти
пі.....ри в нашому ЗЕмбабве нічого не міняється.
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09.08.2024 18:23 Відповісти
Яка сволота. Відпустять?
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09.08.2024 18:39 Відповісти
100%
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09.08.2024 18:41 Відповісти
Спочатку пішли на фронт щоб захистити країну, потім подивились що можна не погано прибарахлитись. Є можливість. І ось тоді і пішло - одні воюють, інші крадуть. Хто де може. А воювати -ловлять трактористів. Бо в окопі на передку нічого красти. Та й вбити можуть.
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09.08.2024 18:49 Відповісти
По старой схеме - конфисковать всё имущество этих тварей, а все деньги передать ВСУ на закупку FPV - дронов..
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09.08.2024 18:52 Відповісти
Домашній арешт? Залог? Звільнять?
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09.08.2024 18:59 Відповісти
Слідчі дії- це звісно добре, а суди з реальними посадками будуть? Чи за ZeСправедливістю корупціонерам в Україні тільки підозри та "листи буданова", щоб могли закордоном підпікуватися після слідства. А посадки у вигляді термінів ув'язнення та фронтових лісосмуг- то не "для своїх".

Шо там по Рєзнікову? Він вже сидить чи воює?
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09.08.2024 19:04 Відповісти
яйцями цокотить
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09.08.2024 23:26 Відповісти
І це тільки одна група. А зараз таких груп сотні.
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09.08.2024 19:04 Відповісти
Що це за прокурор такий лохматий ? У них дрес-код є ??
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09.08.2024 19:04 Відповісти
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09.08.2024 19:09 Відповісти
На початку статті вказано збитків на 1,5 млрд, а в кінці вже 138 млн. Поки дійдуть до кінця слідства, то й зовсім ніяких збитків "не віявиться".

Якось само розсосеться?
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09.08.2024 19:10 Відповісти
"усушка, утруска"
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09.08.2024 21:39 Відповісти
В военное время воровство денег на оборону должно караться сметной казнью (и это очень справедливо по отношению к тем, кто погиб на этой войне)!
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09.08.2024 20:06 Відповісти
Тому що зрадник гірше ворога. За гроші продав українців.
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09.08.2024 20:16 Відповісти
всі у вишиванках???))) .....І ВСІМИ СВОЇМИ ДІЛАМИ))))

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.

Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
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10.08.2024 10:33 Відповісти
 
 