Через ДТП на Львівщині перекрили дорогу Київ - Чоп, є постраждалі. ФОТО

Зранку 12 серпня у Львівській області через дорожньо-транспортну пригоду перекрили дорогу Київ - Чоп. Унаслідок ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса є травмовані.

Про це повідомила Національна поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Підбірці (обʼїзна Львова) рух перекритий повністю.

Введення обмежень пов'язане з ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса.

"На місці події працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху", - йдеться у повідомленні.

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