Через ДТП на Львівщині перекрили дорогу Київ - Чоп, є постраждалі. ФОТО
Зранку 12 серпня у Львівській області через дорожньо-транспортну пригоду перекрили дорогу Київ - Чоп. Унаслідок ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса є травмовані.
Про це повідомила Національна поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Підбірці (обʼїзна Львова) рух перекритий повністю.
Введення обмежень пов'язане з ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса.
"На місці події працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху", - йдеться у повідомленні.
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alexey prus
показати весь коментар12.08.2024 11:24 Відповісти Мені подобається 1
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