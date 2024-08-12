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Через ДТП на Львівщині перекрили дорогу Київ - Чоп, є постраждалі. ФОТО

Зранку 12 серпня у Львівській області через дорожньо-транспортну пригоду перекрили дорогу Київ - Чоп. Унаслідок ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса є травмовані.

Про це повідомила Національна поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на автодорозі Київ-Чоп біля населеного пункту Підбірці (обʼїзна Львова) рух перекритий повністю. 

Введення обмежень пов'язане з ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса.

"На місці події працюють усі необхідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля Умані на трасі Київ - Одеса вантажівка обвалила пішохідний міст. ФОТОрепортаж 

У Львівській області перекрили дорогу Київ-Чоп через ДТП
У Львівській області перекрили дорогу Київ-Чоп через ДТП

Автор: 

ДТП (4467) Львівська область (2425)


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і оце однополосне Київ-Чоп?? та тут повинно бути набагато ширше, а не ось це
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12.08.2024 11:24 Відповісти
 
 