УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10455 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
4 036 4

Близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України від початку широкомасштабного вторгнення РФ кодифікувало та допустило до експлуатації у військах близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бронемашини MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок) – це клас військової техніки з посиленим балістичним захистом корпусу. Конструкційно такі машини мають форму днища, що пристосована для розсіювання енергії вибуху мін чи саморобних вибухових пристроїв, а також спеціальні амортизаційні сидіння для екіпажу та десанту.

Бронемашина із захистом від мін та засідок

Також дивіться: Український бронеавтомобіль "Джура" допустили до експлуатації у ЗСУ. ФОТО

Бронемашини, створені за принципом MRAP, складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу під час підриву. Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинаючих елементів, які приймають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля.

У Міноборони розповіли, що для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо. Арсенал броньованих засобів українського війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ (озброєння та військова техніка), створена за технологією MRAP.

Читайте: П’ять зразків бронетехніки допущено до експлуатації від початку року, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7361) техніка (1826)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер !
показати весь коментар
13.08.2024 14:44 Відповісти
https://x.com/donikroman

Роман Донік



https://x.com/donikroman

@donikroman




показати весь коментар
13.08.2024 14:51 Відповісти
Близько 20 зразків бронемашин

Ліньки порахувати точно?
Наче й число невелике .
показати весь коментар
13.08.2024 14:59 Відповісти
 
 