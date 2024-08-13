Близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України від початку широкомасштабного вторгнення РФ кодифікувало та допустило до експлуатації у військах близько 20 зразків бойових броньованих машин, створених за принципом MRAP.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бронемашини MRAP (від англ. Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок) – це клас військової техніки з посиленим балістичним захистом корпусу. Конструкційно такі машини мають форму днища, що пристосована для розсіювання енергії вибуху мін чи саморобних вибухових пристроїв, а також спеціальні амортизаційні сидіння для екіпажу та десанту.

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Бронемашини, створені за принципом MRAP, складаються з капсули, що забезпечує захист особового складу під час підриву. Двигун та колеса виступають у ролі вибухопоглинаючих елементів, які приймають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність модуля.

У Міноборони розповіли, що для потреб українських захисників допуск до експлуатації отримали зразки бронемашин, випущені оборонними концернами США, Великої Британії, Австралії, Туреччини тощо. Арсенал броньованих засобів українського війська поповнила й продукція українських виробників сектору ОВТ (озброєння та військова техніка), створена за технологією MRAP.

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