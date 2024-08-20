Доба на Харківщині: Четверо мирних жителів постраждали через обстріли. ФОТОрепортаж

За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройних жителях Харківщини ворог застосував дві ракети Х-38, три КАБи, один FPV-дрон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 20 серпня ворог завдав удару по Куп'янську-Вузловому, наразі уточнюється інформація щодо пошкоджень та постраждалих осіб.

Вночі росіяни обстріляли смт Борова. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.

19 серпня о 23:30 внаслідок ворожого обстрілу Куп'янську постраждав 47-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Близько 17:00 ворог вдарив по Куп'янську пошкоджено будинок та автомобіль.

Росіяни протягом 19 серпня двічі вдарили по Козачій Лопані. Внаслідок обстрілів горів очерет на площі 2 га, пошкоджені два будинки. Постраждали чоловік та жінка у віці 54 років.

Також руйнування та пожежі внаслідок російських обстрілів зафіксовані у населених пунктах Нижче Солоне, Андріївка, Новоосинове.

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