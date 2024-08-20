Окупанти вдарили по дитячому кафе у Запорізькій області. Загинув 15-річний хлопчик, ще четверо поранені. ФОТОрепортаж
У вівторок, 20 серпня, російські загарбники вдарили по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 15-річний підліток, ще четверо зазнали поранень.
Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Через обстріл росіянами кафе троє дітей зазнали поранень. Одна дитина перебуває у важкому стані.
"Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми", - пише Федоров.
Оновлена інформація
Згодом у Нацполіції повідомили, що унаслідок ворожого обстрілу дістали поранення четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина 18-ти років. Допомогу постраждалим на місці події надавали парамедики поліції.
"15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний", - йдеться у повідомленні.
За даними поліцейських, ворог вдарив по селищу о 17:45. Боєприпас, тип якого ще встановлюється, влучив поруч з торговельним кіоском.
Також у Нацполіції показали фото наслідків ворожого обстрілу.
Доповнено
О 20:39 пресслужба Офісіу генерального прокурора повідомила, що унаслідок російської атаки на дитяче кафе в Запорізькій області загинув 15-річний підліток. Хлопець помер під час реанімаційних заходів.
"Внаслідок влучання ворожого снаряду в обʼєкт відпочинку, розташованого поблизу дитячого майданчика села Малокатеринівки Запорізького району, поранено 18-річну дівчину та четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років. Під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер", - йдеться у повідомленні відомства.
У прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідчих, окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя близько 17:40 20 серпня.
У прокуратурі додали, що дані щодо потерпілих уточнюються.
О 20:42 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу росіянами дитячого кафе "Левада" постраждали п'ятеро людей, з них чотири дитини.
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Якщо б виїхали всі, як ви - то і питань вже не було б.
Кожен в Україні знає, що може прилетіти в нього або в близьких.
У дітей третій день народження під час війни. Всі не будуть святкувати їх в підвалах, як стратегам з Німеччини хотілося, щоб не було зрадоньки.
щоб тобі язика і пальці покрутило ! 👿
буде вчити нас як у самому Києві по п'ять разів за ніч лунає сирена ППО.
а що вже казати про нещасні прифронтові території?
там що, людям стати земляними хробаками ? 👿
Родині співчуття.
****** влада, ви суки, для дітей дипломатів робите все, а для звичайних дітей, для збереження їхнього життя, для майбутнього України - нуль.
"сделаем их вместе"
сделалі, курви ! 👿
Але мені нагадало іншу ситуацію в напівобложеному Чернігові в березні 2022 року. Тоді рашисти знали від зрадників місце розташування пункту видачі хліба й час, коли там розпочнуть роботу й буде найбільше людей. Саме тоді прицільно нанесли удар в саму гущу людей.
Так і тут селищна крамничка, під якою зібралася група підлітків. І якась бидлота, як і в Чернігові, подала ворогу сигнал на обстріл. Селище Малокатеринівське (помилково писали, що це було в Запоріжжі) зовсім поблизу лінії фронту, що проходить через сусіднє Кам'янське десь за 5 кілометрів. Прицільний удар могли нанести прямою наводкою з артилерії. І хтось мусив таки дати сигнал. Хтось місцевий...