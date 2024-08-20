Окупанти вдарили по дитячому кафе у Запорізькій області. Загинув 15-річний хлопчик, ще четверо поранені. ФОТОрепортаж

У вівторок, 20 серпня, російські загарбники вдарили по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 15-річний підліток, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Через обстріл росіянами кафе троє дітей зазнали поранень. Одна дитина перебуває у важкому стані.

"Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми", - пише Федоров.

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Згодом у Нацполіції повідомили, що унаслідок ворожого обстрілу дістали поранення четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина 18-ти років. Допомогу постраждалим на місці події надавали парамедики поліції.

"15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний", - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, ворог вдарив по селищу о 17:45. Боєприпас, тип якого ще встановлюється, влучив поруч з торговельним кіоском.

Також у Нацполіції показали фото наслідків ворожого обстрілу.

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О 20:39 пресслужба Офісіу генерального прокурора повідомила, що унаслідок російської атаки на дитяче кафе в Запорізькій області загинув 15-річний підліток. Хлопець помер під час реанімаційних заходів.

"Внаслідок влучання ворожого снаряду в обʼєкт відпочинку, розташованого поблизу дитячого майданчика села Малокатеринівки Запорізького району, поранено 18-річну дівчину та четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років. Під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер", - йдеться у повідомленні відомства.

У прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідчих, окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя близько 17:40 20 серпня.

У прокуратурі додали, що дані щодо потерпілих уточнюються.

О 20:42 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу росіянами дитячого кафе "Левада" постраждали п'ятеро людей, з них чотири дитини.

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