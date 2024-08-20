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Російське міноборони оголосило про створення угруповань військ "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ", - росЗМІ

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, сказав, що в армії РФ існує 3 нові угруповання військ - "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ".

Про це він розповів на засіданні Координаційної ради з питань воєнної безпеки прикордонних територій, передає Цензор.НЕТ.

Очолив раду сам Бєлоусов. Крім того, до неї входять заступники міністра, керівники регіонів і представники Генштабу, зокрема "командувачі угруповань "Бєлгород", "Курськ" і "Брянськ".

Вони відповідають за "захист громадян і територій від атак безпілотних літальних апаратів та інших засобів нападу".

Повідомлення міноборони РФ

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", раніше окремі угруповання військ російської армії діяли тільки на території України.
А відтепер, Координаційна рада з питань воєнної безпеки прикордонних територій буде керувати діями армійських груп.

Читайте: РФ перекине додаткові сили для захисту Брянської та Бєлгородської областей, - Міноборони Росії

Автор: 

армія рф (17373) Брянськ (131) Бєлгород (504) Курськ (1108) Бєлоусов Андрій (19)


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Топ коментарі
+33
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20.08.2024 19:22
+16
а чо не "1 Украинский фронт" например? Не можете павтарить? А чиво?
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20.08.2024 19:30
+13


Нагадую, що 14.04.2024 засрашинське міноборони об'єднало угруповування військ "Брянск", "Курск" і "Бєлгород" в нове, класне і красиве Угруповування Військ "СЄВЄР". Очевидно, для нападу на Україну в районі Харкова.

Але щось пішло не так.

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20.08.2024 19:30
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20.08.2024 19:22 Відповісти
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20.08.2024 19:39 Відповісти


Нагадую, що 14.04.2024 засрашинське міноборони об'єднало угруповування військ "Брянск", "Курск" і "Бєлгород" в нове, класне і красиве Угруповування Військ "СЄВЄР". Очевидно, для нападу на Україну в районі Харкова.

Але щось пішло не так.

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20.08.2024 19:30 Відповісти
Або ще є таке на цю тему:
https://www.youtube.com/watch?v=vuo8kD5zF5I
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20.08.2024 19:31 Відповісти
Російське міноборони оголосило про створення угруповань військ "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ", - росЗМІтак кацапи ужо сворювали ужо 2023 р( був указ хла) будували споруди крали грошi
думка можуть повторити в друге ця iстота ше не крала сiкоко вкраде цей економiст чи буде + орёл воронеж ростов
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20.08.2024 23:27 Відповісти
а чо не "1 Украинский фронт" например? Не можете павтарить? А чиво?
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20.08.2024 19:30 Відповісти
Мiж собою воювати будуть, чи на Москву пiдуть?
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20.08.2024 19:34 Відповісти
Між собою да, спиртяги метилової - і ...агонь
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20.08.2024 19:38 Відповісти
а також групіровки "мацква".....
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20.08.2024 19:34 Відповісти
ця групіровка на дні Чорного моря
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20.08.2024 19:42 Відповісти
Ото дива: було - Західний військовий округ, а тепер - "Бєлгород", Брянск", "Курск"
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20.08.2024 19:41 Відповісти
И секретную группировку "Чемоданчик"
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20.08.2024 19:54 Відповісти
Апосся будет "ссысрань", "засрань" и "серов" де серут па падъездам. 🤣🤣🤣
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20.08.2024 19:59 Відповісти
А ще -"Тула","Ростов" та "москвабад".
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20.08.2024 20:00 Відповісти
Це і є відповідь наскільки швидко вони хочуть вибити наших з курщини.
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20.08.2024 20:29 Відповісти
А він спочатку Воронезьким називався....
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20.08.2024 21:40 Відповісти
Так, був Воронєжський фронт на Курской дугє

Можем павтаріть ? Уже ! 😂
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20.08.2024 22:02 Відповісти
Головне, що кто не сво!
Які милі мордочки будуть у "мальчікаф", коли вони зрозуміють, що "нас абманулі, кінулі нас" і обіцяних доплат не буде.
На Курщині ж війни немає, тільки висока пожежна небезпека та дрони ті літають тудим-сюдим.
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20.08.2024 21:33 Відповісти
Вибачте, для чого ця новина? Белоусів щось сказав, якісь три угрупування. Хочете сказати, що ЗСУ й до Брянська також підуть? То кажить, а не мекайте.
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20.08.2024 21:40 Відповісти
А Воронеж где? Опять обижают?
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20.08.2024 21:43 Відповісти
танунах))
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21.08.2024 00:13 Відповісти
Еще одну группировку войск надо сдедать - "MH17
"
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21.08.2024 00:24 Відповісти
а що сталось?
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21.08.2024 03:53 Відповісти
Это управленческое решение наиболее ярко характеризует умственные и организационные способности тов. Белоусова: никогда ни чем не руководивший, не понимающий ничего в военном деле чиновник, создает некий совет (половина совета его подчиненные, сидящие с ним в соседних кабинетах - сходи, дебил, в соседний кабинет и посоветуйся), который, видимо, собирается вести свою собственную войну (там ведь только представители ГШ). При этом, орган планирования (штаб) тов. Белоусов создать не догадался.
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21.08.2024 05:11 Відповісти
Страшно представить как выглядят группировки "Чукотка", "Камчатка", "Сахалин" за несколько километров от НАТО.
Там еще в 2015 году границу охранял российский манекен.
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21.08.2024 09:19 Відповісти
 
 