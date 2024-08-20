Російське міноборони оголосило про створення угруповань військ "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ", - росЗМІ

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, сказав, що в армії РФ існує 3 нові угруповання військ - "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ".

Про це він розповів на засіданні Координаційної ради з питань воєнної безпеки прикордонних територій, передає Цензор.НЕТ.

Очолив раду сам Бєлоусов. Крім того, до неї входять заступники міністра, керівники регіонів і представники Генштабу, зокрема "командувачі угруповань "Бєлгород", "Курськ" і "Брянськ".

Вони відповідають за "захист громадян і територій від атак безпілотних літальних апаратів та інших засобів нападу".

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", раніше окремі угруповання військ російської армії діяли тільки на території України.

А відтепер, Координаційна рада з питань воєнної безпеки прикордонних територій буде керувати діями армійських груп.

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