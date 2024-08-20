Російське міноборони оголосило про створення угруповань військ "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ", - росЗМІ
Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов, сказав, що в армії РФ існує 3 нові угруповання військ - "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ".
Про це він розповів на засіданні Координаційної ради з питань воєнної безпеки прикордонних територій, передає Цензор.НЕТ.
Очолив раду сам Бєлоусов. Крім того, до неї входять заступники міністра, керівники регіонів і представники Генштабу, зокрема "командувачі угруповань "Бєлгород", "Курськ" і "Брянськ".
Вони відповідають за "захист громадян і територій від атак безпілотних літальних апаратів та інших засобів нападу".
Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", раніше окремі угруповання військ російської армії діяли тільки на території України.
А відтепер, Координаційна рада з питань воєнної безпеки прикордонних територій буде керувати діями армійських груп.
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Нагадую, що 14.04.2024 засрашинське міноборони об'єднало угруповування військ "Брянск", "Курск" і "Бєлгород" в нове, класне і красиве Угруповування Військ "СЄВЄР". Очевидно, для нападу на Україну в районі Харкова.
Але щось пішло не так.
https://www.youtube.com/watch?v=vuo8kD5zF5I
думка можуть повторити в друге ця iстота ше не крала сiкоко вкраде цей економiст чи буде + орёл воронеж ростов
Можем павтаріть ? Уже ! 😂
Які милі мордочки будуть у "мальчікаф", коли вони зрозуміють, що "нас абманулі, кінулі нас" і обіцяних доплат не буде.
На Курщині ж війни немає, тільки висока пожежна небезпека та дрони ті літають тудим-сюдим.
"
Там еще в 2015 году границу охранял российский манекен.