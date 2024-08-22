Делегація Вселенського патріархату приїхала до України: говоритимуть про досягнення єдності у церковному питанні. ФОТОрепортаж
Після комунікацї представників Офісу Президента України із Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм до України 21 серпня прибула делегація Вселенського Патріархату.
Про це повідомила ставропігія Вселенського Патріархату в Україні, передає Цензор.НЕТ.
До складу делегації увійшли: архієпископ Вінніпезький, митрополит УПЦ Канади Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.
Приїзд делегації у тому ж складі планувався ще минулого року, проте з непередбачуваних технічних причин її візит було відкладено.
Делегація візьме участь у святкуваннях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України та зустрінеться із представниками державної влади і церковними діячами. Окрема увага буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні.
21 серпня, одразу після прибуття до Києва, члени делегації відвідали Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні — Андріївську церкву, де відслужили короткий молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в Україні.
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Продовження діла українця Корольова що перший додумався викидувати кацапів на орбіту землі і далі...
ГОЙДА!!!
Це впустити сатану до храму.
Тоді релігію слід ліквідувати взагалі.
Така релігія нікому не потрібна.
Вчепити бегемота до жаби
Тим білье, що ніякого бога немає
люди в 1 віці нашої ери ВЖЕ знали про це.
невже ви не чули про теорії сальтаціонізму, наукового креаціонізму, панспермії?
ту купу їхніх альтернативних розгалужень????
Майн гот, не будьте таким тупим совком.
Дивно, в 21 віці не читати, не знати, не цікавитись
і вірити в дядька на небі.
і в "чудеса" алхімії.
Лукрецій Кар
Епікур і його вчення.
Набагато розумніші ніж ти,
ідіот 21 століття
ідіот кацапський
йди вчись
кацапи його теж використовують як для прикладу: вєк волі нєвідать.
Ота теорія панспермії є досить слабкою з огляду на недоведеність існування планет схожих на нашу Землю у Галактиці. Є зорі з планетами але більшість з них виглядають як подвійні системи, а це не те. Для існування життя потрібні умови як на Землі. Бо без білкових форм (на основі вуглецевих ланцюжків якщо по простому) життя взгалі не можливе. кремній і інші елементи для цього не підходять із зрозумілих причн. Та ж вода - єдина речовина із унікальними можливостями і без неї існування білкових молекул теж неможливе. А отже умови існування життя мають дуже обмежені рамки. Хто це розуміє, той вдячний Творцю, що серед досить агресивної космічної пустелі він створив отакий оазис. По суті вся наша планета є раєм порівняно чи з сусідніми чи з далекими. Нам би слід навчитися берегти те що є та покращувати.
Така штука, як ДНК складається з 4 нуклеотидів,
основою яких є білкові речовини
Японські вчені провели сотні стверджуючих дослідів, що білки можуть виникнути
в первісному бульйоні
з неорганічних речовин
без дядьки
Це доказано вже, шматок дурня.
Книг потрібно більше читати, а не казки під іконами
Тільки тупі люди вірять в бога
Це теж доказано.
І читай про розширення Всесвіту
запитай попика, чому
дядько на небі досі розширює Всесвіт
Тупі люди легко керовані
Але українці не кацапи.
2. За твоєю логікою, можна вкинути в мішок всяке-різне, і якщо довго той мішок трусити, то з мішка випаде ноутбук.
3. Ті самі японські вчені гарантували створення супер-флешки по принципу ДНК.
Ні фіга не вийшло - дійшли до висновку, що там повинна бути ще одна складова. Незрозуміло містична.
то вона вірить в бога
Вірте собі хоч в хмаринку, в бога з тичинки і маточки
в зевса, аллаха і харікрішну
Його немає.
Це реальність
Є казка, щоб дурити тупих людей
і ними легко управляти
І на цю казку владами завжди ввалювались величезні гроші
Ваші фейки вчепіть на мотузочок і возіть за собою.
Хе-хе, дараґая дєушка, Вам це нічого не нагадує?
і вбивали українську інтелігенцію
які ТОЧНО в бога не вірили
кацапи вбивали УКРАЇНЦІВ за те, що вони українці, а не за те,
що попи
ви не знаєте нашої історії
І якби ти була б порядна, обов'язково б прикусила язика і не гавкала на релігію взагалі. Бо українці були хрестиянами ще до різдва Христового. Як? а мали в собі закон і пошану до людських цінностей. Про це розповідали грецькі історики. може й не кар з епікуром. але доконаний факт. У нас навіть рабства не було, аж поки не прийшли завойовники. Був звичайний борговий обов'язок відпрацювати вину. але це ж не довічно.
Людина відрізняється від тварин спроможністю до сумніву.
Войовничий атеїзм властивий кацапам. Бо вони первісні люди, "не обтяжені' здобутками цивілізації.
Інструкція Карла Маркса: "Бога нєт!".
бог , вища енергія і маркс
Йдіть на колінах постійте
чолом об ікону постукайте,впорядкуйте
свій хаотичний рух ганглій.
80% дурних людей - це нормально
не здіймайте цей хай.
А як вийде обгавкати танк, то чемпіон на фсю жызь! Але гицель (бумеранг Карми) не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон...
А інтелект набувається в результаті розвитку мисленнєвих процесів особистості
ти павлову вуса в підручнику підмальовував?
дурак ти іван.
гуд бай, як говорять французи на берегах Ла-Маншу.
Туповатые чуваки в одёжке, которая вышла из моды 1500 лет назад, будут рассказывать Перель
А ці клоуни чого не в мєхах неандертальців ?
А ці всі приїхали від Варфоломія. шо тут ще думати?
Мабуть хочуть прибрати до рук УПЦ КП в Канаді. Хоча за логікою всі церкви УПЦ Канади мають бути в єднанні з ПЦУ бо це українська церква.
Мабуть тому рік потому тільки приїхали.
Ще раз. Держава не має підтримувати жоден релігійний напрямок, жодну церкву