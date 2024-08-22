Делегація Вселенського патріархату приїхала до України: говоритимуть про досягнення єдності у церковному питанні. ФОТОрепортаж

Після комунікацї представників Офісу Президента України із Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм до України 21 серпня прибула делегація Вселенського Патріархату.

Про це повідомила ставропігія Вселенського Патріархату в Україні, передає Цензор.НЕТ.







До складу делегації увійшли: архієпископ Вінніпезький, митрополит УПЦ Канади Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.

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Приїзд делегації у тому ж складі планувався ще минулого року, проте з непередбачуваних технічних причин її візит було відкладено.





Делегація візьме участь у святкуваннях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України та зустрінеться із представниками державної влади і церковними діячами. Окрема увага буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні.

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21 серпня, одразу після прибуття до Києва, члени делегації відвідали Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні — Андріївську церкву, де відслужили короткий молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в Україні.