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Делегація Вселенського патріархату приїхала до України: говоритимуть про досягнення єдності у церковному питанні. ФОТОрепортаж

Після комунікацї представників Офісу Президента України із Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм до України 21 серпня прибула делегація Вселенського Патріархату.

Про це повідомила ставропігія Вселенського Патріархату в Україні, передає Цензор.НЕТ.

Делегація Вселенського Патріархату у Києві

До складу делегації увійшли: архієпископ Вінніпезький, митрополит УПЦ Канади Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович.

До Києва прибули архієпископ Вінніпезький Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Камʼянович

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Приїзд делегації у тому ж складі планувався ще минулого року, проте з непередбачуваних технічних причин її візит було відкладено.

Делегація Вселенського Патріархату відслужила в Андріївькій церкві молебень за перемогу України
Делегація Вселенського Патріархату відслужила в Андріївькій церкві молебень за перемогу України

Делегація візьме участь у святкуваннях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України та зустрінеться із представниками державної влади і церковними діячами. Окрема увага буде приділена пошуку шляхів порозуміння між православними України та діалогу для досягнення єдності у церковному питанні.

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21 серпня, одразу після прибуття до Києва, члени делегації відвідали Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні — Андріївську церкву, де відслужили короткий молебень за перемогу України, мужній український народ та церковний мир в Україні.

Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні про візит делегації

Автор: 

візит (1583) Константинопольський патріархат (129) церква (699)


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Топ коментарі
+10
"ліквідаційна комісія" по сатанату від нашого Папи
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22.08.2024 17:24
+5
Цікаво влуплять православні кацапи ракетами під час цього візиту чи ні...
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22.08.2024 17:32
+5
Ракети Кирило Гундяєв "святою водою" окропить.
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22.08.2024 17:35
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"ліквідаційна комісія" по сатанату від нашого Папи
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22.08.2024 17:24 Відповісти
Аерокосмічний підрозділ Вселенського з відправки касапів у космос...
Продовження діла українця Корольова що перший додумався викидувати кацапів на орбіту землі і далі...
ГОЙДА!!!
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22.08.2024 18:14 Відповісти
Цікаво влуплять православні кацапи ракетами під час цього візиту чи ні...
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22.08.2024 17:32 Відповісти
Ракети Кирило Гундяєв "святою водою" окропить.
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22.08.2024 17:35 Відповісти
Ну в Одесі вже лупили...
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22.08.2024 18:00 Відповісти
Напевно що про упц мп говоритимуть.
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22.08.2024 17:34 Відповісти
Не дай боже, умовлятимуть змиритись злиттям з московською церквою.
Це впустити сатану до храму.
Тоді релігію слід ліквідувати взагалі.
Така релігія нікому не потрібна.
Вчепити бегемота до жаби
Тим білье, що ніякого бога немає
люди в 1 віці нашої ери ВЖЕ знали про це.
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22.08.2024 17:36 Відповісти
Ви правда вірите, що з купки нічого, без початкової інформації, виникло життя ?... Дуже дивно!!!
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22.08.2024 17:58 Відповісти
ви більший невіглас, ніж люди в 1 віці
невже ви не чули про теорії сальтаціонізму, наукового креаціонізму, панспермії?
ту купу їхніх альтернативних розгалужень????
Майн гот, не будьте таким тупим совком.
Дивно, в 21 віці не читати, не знати, не цікавитись
і вірити в дядька на небі.
і в "чудеса" алхімії.
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22.08.2024 18:18 Відповісти
люди з 1 століття від народження Христового ( вєкє - явно кацапізм) для неї є опупєнним авторитетом.
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22.08.2024 18:19 Відповісти
"Про природу речей"
Лукрецій Кар
Епікур і його вчення.
Набагато розумніші ніж ти,
ідіот 21 століття
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22.08.2024 18:41 Відповісти
те шо ти чула про тих грецьких вчених не робить тебе розумнішою. Якраз тоді ще невідомі були такі тонкі матерії як та ж ДНК. ти кидаєшся древніми греками. Я тобі протиставлю "Фізика ДНК" ( погугли цікавости ради). Зрозумієш звідтіля ти мало що, але сама складність тієї будови повинна вразити. якщо - ні, то змирись
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23.08.2024 10:03 Відповісти
вік - це українське слово
ідіот кацапський
йди вчись
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22.08.2024 18:47 Відповісти
вік то слово українське. але використовується не в тому контесті, в якому його використали ви.
кацапи його теж використовують як для прикладу: вєк волі нєвідать.
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23.08.2024 09:57 Відповісти
сьогодні задля забави слухав про початки совєцькой науки. так отам в біології якась псевдовчена якраз заявляла, що живе з неживого може з'явитися. слід тільки дати йому умови. і більшовики-сталіністи гаряче таких підтримували. Потім Опарін заявляв, що вже отримав "первісний бульйон" життя. там окремі амінокислоти і жири були. Але довбні не розуміютиь, що живе є носієм певної програми. А от як закласти ту програму і хто зробить на початковому етапі, поклали на тітоньку еволюцію. Забуваючи при тому, що еволюція стосується вже живого. Якби у тих опаріних було б достатньо математичної уяви, то вони б зрозуміли, що випадковим чином не вистачить часу існування нашої планетної системи аби сама по собі утворилася хоч одна днк. А ще ж є питання її збереження, бо всі протовіруси доволі кволі у природньому середовищі і беруть виключно своєю кількістю і пристосуванністю (мінливістю та іншими властивостями).
Ота теорія панспермії є досить слабкою з огляду на недоведеність існування планет схожих на нашу Землю у Галактиці. Є зорі з планетами але більшість з них виглядають як подвійні системи, а це не те. Для існування життя потрібні умови як на Землі. Бо без білкових форм (на основі вуглецевих ланцюжків якщо по простому) життя взгалі не можливе. кремній і інші елементи для цього не підходять із зрозумілих причн. Та ж вода - єдина речовина із унікальними можливостями і без неї існування білкових молекул теж неможливе. А отже умови існування життя мають дуже обмежені рамки. Хто це розуміє, той вдячний Творцю, що серед досить агресивної космічної пустелі він створив отакий оазис. По суті вся наша планета є раєм порівняно чи з сусідніми чи з далекими. Нам би слід навчитися берегти те що є та покращувати.
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23.08.2024 10:24 Відповісти
Мартусю, та ясно! "Бога нєт!" А таку надскладну математичну штуку як ДНК, придумала первісна амеба 300 мільйонів років тому. Курнула косячок, отримала натхнення і придумала ...
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22.08.2024 18:32 Відповісти
дядько на небі придумав?ти ідіот.
Така штука, як ДНК складається з 4 нуклеотидів,
основою яких є білкові речовини
Японські вчені провели сотні стверджуючих дослідів, що білки можуть виникнути
в первісному бульйоні
з неорганічних речовин
без дядьки
Це доказано вже, шматок дурня.
Книг потрібно більше читати, а не казки під іконами
Тільки тупі люди вірять в бога
Це теж доказано.
І читай про розширення Всесвіту
запитай попика, чому
дядько на небі досі розширює Всесвіт
Тупі люди легко керовані
Але українці не кацапи.
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22.08.2024 18:40 Відповісти
1. Мила Мартуню, ти - хамка. Хамство - це генетична властивість рюзкє чілавєка.
2. За твоєю логікою, можна вкинути в мішок всяке-різне, і якщо довго той мішок трусити, то з мішка випаде ноутбук.
3. Ті самі японські вчені гарантували створення супер-флешки по принципу ДНК.
Ні фіга не вийшло - дійшли до висновку, що там повинна бути ще одна складова. Незрозуміло містична.
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22.08.2024 18:59 Відповісти
я реалістка. Якщо людина ідіот.
то вона вірить в бога
Вірте собі хоч в хмаринку, в бога з тичинки і маточки
в зевса, аллаха і харікрішну
Його немає.
Це реальність
Є казка, щоб дурити тупих людей
і ними легко управляти
І на цю казку владами завжди ввалювались величезні гроші
Ваші фейки вчепіть на мотузочок і возіть за собою.
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22.08.2024 19:04 Відповісти
Коли кацапи прийшли в Україну, то перше, що вони зробили, то з церков поробили конюшні і постріляли тисячі українських священників.
Хе-хе, дараґая дєушка, Вам це нічого не нагадує?
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22.08.2024 19:20 Відповісти
і стріляли в скроню тисячам українських вчителів
і вбивали українську інтелігенцію
які ТОЧНО в бога не вірили
кацапи вбивали УКРАЇНЦІВ за те, що вони українці, а не за те,
що попи
ви не знаєте нашої історії
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22.08.2024 19:34 Відповісти
це ви не знаєте історії - вчителів більшовики не розстрілювали, якщо ті викладали граматику чи математику. історики теж могли бути живими, якщо викладали згідно краткага курса вкпб. А от священників, що могли вчити людей моральним цінностям самим члєніном наказано було вішати (осталися лише завербовані нквд). Бо людська мораль вона не народжується з людиною. Її хтось людину вчить. тобі звичайно ж про це нічого не відомо. сказано - бога нема. і тому ти можеш хамити старшим, злягатися з ким хочеш, бо і гріха для тебе нема як нема бога.
І якби ти була б порядна, обов'язково б прикусила язика і не гавкала на релігію взагалі. Бо українці були хрестиянами ще до різдва Христового. Як? а мали в собі закон і пошану до людських цінностей. Про це розповідали грецькі історики. може й не кар з епікуром. але доконаний факт. У нас навіть рабства не було, аж поки не прийшли завойовники. Був звичайний борговий обов'язок відпрацювати вину. але це ж не довічно.
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23.08.2024 10:36 Відповісти
Не варто сперечатися з особами з інтелектом яйцеклітини.
Людина відрізняється від тварин спроможністю до сумніву.
Войовничий атеїзм властивий кацапам. Бо вони первісні люди, "не обтяжені' здобутками цивілізації.
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22.08.2024 19:22 Відповісти
Безпородним двірняжкам не зрозуміти, що існують Вищі Енергії, нам незрозумілі.
Інструкція Карла Маркса: "Бога нєт!".
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22.08.2024 19:32 Відповісти
що у вас в бошці?
бог , вища енергія і маркс
Йдіть на колінах постійте
чолом об ікону постукайте,впорядкуйте
свій хаотичний рух ганглій.
80% дурних людей - це нормально
не здіймайте цей хай.
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22.08.2024 19:37 Відповісти
А Ви не задавалися питанням, для чого вуличні, безпородні двірняжки обгавкують камази? Щоб підняти свій статус у зграї! (самоствердження безпородності)
А як вийде обгавкати танк, то чемпіон на фсю жызь! Але гицель (бумеранг Карми) не знає, хто там чемпіон, чи не чемпіон...
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22.08.2024 19:43 Відповісти
яйцеклітина - це лише зигота.
А інтелект набувається в результаті розвитку мисленнєвих процесів особистості
ти павлову вуса в підручнику підмальовував?
дурак ти іван.
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22.08.2024 19:42 Відповісти
Безпородні двірняжки і свині опротестовують інформацію, що група науковців з Единбурзького університету на чолі з Яном Дірі виявила 538 генів, які пов'язані з інтелектом.
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22.08.2024 19:49 Відповісти
лікуйтесь від своєї гносеологічної дурості з домішками нав"язливої шизофренії.
гуд бай, як говорять французи на берегах Ла-Маншу.
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22.08.2024 19:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RusDXjU-o6E
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22.08.2024 21:45 Відповісти
у заплідненій яйцеклітині наявна інформація від твоїх батьків. і не тільки та, яка керує, аби руки не з жопи виросли. А й про хвороби та засоби їх поборювання, нахили до певних здібностей. Є і про нахили до спадкових хвороб. А от чи розвинеться та хвороба - це вже залежить від ангела-охоронця, якщо у нього вірити. Ти розумієш - на що ти наражаєш своє майбутнє потомство?
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23.08.2024 10:41 Відповісти
Заїхали б по дорозі до раші,і поцікавилися як ті "православні" знищили або пошкодили 500 храмів в Україні,серед яких старовинні пам'ятки,а тепер скиглять про утиски віри в Україні.
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22.08.2024 17:40 Відповісти
Ща питекантропы приедут и расскажут, как жить в 2024 году.

Туповатые чуваки в одёжке, которая вышла из моды 1500 лет назад, будут рассказывать Перель
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22.08.2024 17:40 Відповісти
мабуть би мали виглядати на Твою думку" в трусах і в галстуке ,і елегантний как рояль" ???
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22.08.2024 17:48 Відповісти
ну якось перші християни виглядали ******* для того часу, Будда виглядав ******* для свого часу, Муххамед виглядав ******* для свого часу, протестанти виглядали ******* для свого часу.

А ці клоуни чого не в мєхах неандертальців ?
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22.08.2024 18:45 Відповісти
В нас ''не непорозуміння'' в нас "мп сатанат" який підтримує знищення України та благословляє зброю якою знищуюють українців. В нас вороже ФСБ сидить в країні прикрившись релігією!!!
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22.08.2024 17:58 Відповісти
"митрополит УПЦ Канади" - це що за звір такий? Якого патріархату?
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22.08.2024 18:01 Відповісти
ну, якщо інформація не перекручена, то значить це справді УПЦ в Канаді Константинопольського. Бо московська церква теж має свої церкви за кордоном і навряд чи віддасть їх ще комусь.
А ці всі приїхали від Варфоломія. шо тут ще думати?
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22.08.2024 18:24 Відповісти
Просто в Україні УПЦ тільки Московська. Українська - то ПЦУ.
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22.08.2024 22:45 Відповісти
Українські православні парафії в Канаді перебувають переважно в юрисдикції Української православної церкви Канади, що була заснована ще в 1920-тих роках і наразі входить до Вселенського патріархату. Деякі українські парафії перебували в юрисдикції УПЦ КП, але після надання Томосу про автокефалію й утворення Православної церкви України їхнє становище лишається невизначеним. Згідно умов Томосу парафії УПЦ КП в Канаді мають перейти в юрисдикцію УПЦ Канади, але це складно зробити через низку минулих конфліктів (храми КП поставали, зокрема, і через відсуджування в УПЦ Канади її історичних храмів, як, наприклад, у Нью-Вестмінстері).


Мабуть хочуть прибрати до рук УПЦ КП в Канаді. Хоча за логікою всі церкви УПЦ Канади мають бути в єднанні з ПЦУ бо це українська церква.
Мабуть тому рік потому тільки приїхали.
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22.08.2024 18:31 Відповісти
В Добрий Час !!!
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22.08.2024 18:51 Відповісти
Екзорцисти приїхали , сатані капець !!!
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22.08.2024 19:38 Відповісти
Раніше хотіли приїхати, ще минулого року, але втрутились непередбачувані обставини.....і ця обставина -сам Бубон.
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22.08.2024 20:46 Відповісти
Якого хріна на церковні справи витрачаються державні кошти? Згідно конституції (свідомо не пишу назву з великої літери, бо вона на паузі) церква відокремлена від держави. На церковні посиденьки та відрядження витрачаються кошти в тому числі і атеїстів. Якого зріна? А прикиньте, мусульмани платники податків (так, трохи смішно) дивляться на це і охрінівають.
Ще раз. Держава не має підтримувати жоден релігійний напрямок, жодну церкву
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22.08.2024 21:18 Відповісти
 
 