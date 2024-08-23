Влада заборонила борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", - Фонд Порошенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Влада змусила зняти борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", які до Дня Незалежності замовив Фонд Порошенка.
Про це повідомила пресслужба Фонду, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього дня для нас важливо було підкреслити, що основи Державності та Незалежності - це Армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО. Україна. Проте, таке наше привітання сподобалося не всім, і влада через тиск на компанії, які друкували і розміщували борди, через втягування правоохоронних органів, змусила ці борди зняти.
Нам важко збагнути, що, зокрема, Служба безпеки України має проти "ЄС. НАТО. України". І трактувати це інакше, аніж антидержавну діяльність, складно", - ідеться у повідомленні.
Глядачі каналу "Прямий" у Києві стали свідками, як борди з патріотичними гаслами екстрено замальовують і здирають. Так на вулиці Малевича група робітників поспіхом заклеює гасло і каже, що "Ці борди заборонили".
У Фонді Порошенка також нагадали про допомогу українській армії на понад 5 млрд грн, та зазначили, що Фонд наповнюється суто грошима родини Порошенків і за вітальні борди сплатив відповідно до укладених угод.
Будь ласка, зачекайте...
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https://t.me/PresidentPoroshenko/10347 Сьогодні Петро Порошенко у Покровську . Бо бої на Покровському напрямку надзвичайно тяжкі, і в окремих бригадах та батальйонах закінчилися дрони та FPV-шки:
... ми підтримуємо ЗСУ і знову працюємо «швидкою допомогою» для підрозділів Сухопутних військ, ДШВ та сил територіальної оборони, які стоять на Покровському напрямку.
FPV-шки та Мавіки передаємо ЗСУ справді багато, на фронт ми привозимо їх тисячами, сотнями прально-душові комплекси, десятками екскаватори, а ще «Ванільні цукорки», «Ай-Петрі» та купольні РЕБи. У той самий час ми перебуваємо у постійному пошуку нових «смаколиків» для наших військових.
Цього разу це 40 гранатометів «Форт-600А» українського виробництва. Потужна річ! Компактна, надійна, витривала зброя, яка вражає на відстані до 400 метрів. Передаємо 25 окремій повітряно-десантній бригаді, а ворог нехай боїться.
207 батальйону ТрО, який зараз вибиває ворога зі Сходу, і в лавах якого воює наш голова Київської обласної організації «Європейської Солідарності» Георгій Цагареїшвілі передали дрони. Побачилися сьогодні й з Олександром Погребиським. Хлопці з його 53 окремої механізованої бригади нашими FPV-шками тепер відпрацьовують і по повітряних цілях. Крутяк!
🔹 53 окремій механізованій бригаді: 150 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹5 окремій штурмовій бригаді: 3 квадроцикли, 2 прально-душових комплекси, 100 FPV «Мольфар», 105 FPV «Штурм», 3 DJI Mavic, 12 дизельних генераторів;
🔹25 окремій повітряно-десантній бригаді: 40 гранатометів «Форт-600А», 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Спартак» Infra, 4 DJI Mavic і ще «смаколики», про які розповім пізніше;
🔹 підрозділу «Shadow»: 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹207 окремому батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic;
🔹 155 окремому батальйону 117 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic.
Пригнали ще один екскаватор на Схід, добре знаючи ситуацію з фортифікаціями.
Радий, що ми змогли оперативно закрити більшість запитів. Тепер працюємо над тим, щоб закрити нові.
Він не зміг здати Україну в 22 році, бо завадила армія, створена Порошенком. Не зміг здати в Стамбулі, бо завадив Джонсонюк. Але спроб здати країну Зєля не полишає, тому ніякої армії, мови, віри та НАТО з ЄС
От дивіться. Це на фото за ссиллю - прихильники УПЦ МП, типу щойно забороненої Зеленським, за що його зараз вилизує ЗЕботва. Прихильники УПЦ МП влаштували хресний хід в Україні Зеленського де через війну, типу заборонені ходи і демонстрації.
Перешкоджання поліції не помічено. Роботи ТЦК - так само. Я ж казав, зелений закон про УПЦ нічого не забороняє. А влада буде оберігати роботу московських попів як тільки зможе. УПЦ МП тепер УПЦ ОП.
Дивовижна новина. До Дня Незалежності влада заходилася знімати борди Європейської Солідарності. От просто так - без пояснень. Так само як заблокували Прямий канал, П'ятий канал і Еспрессо - заблокували, але ніхто не може сказати хто наказав і за що.
Що поробиш? Сильно поперек горла владі стали гасла "Армія. Мова. Віра" та "ЄС. НАТО. Україна". Ще б пак. У нас же за версією ЗЕботви саме НАТО і ЄС винні в тому що найвпливовіший все ще не в'їхав у Москву на білому коні, з лейблом "Квартал-95" на дупі. А віра... ну певно колють очі згадки про віру преЗЕденту, який спершу кидається московських попів забороняти, а потім дає задню довжиною у дев'ять місяців.
Все зрозуміло. Зрозуміло й інше. Реальна підтримка ЄвроСолідарності наразі владу лякає. Тому й такі круті заходи. А всі байки про "антирейтинг" та "низьку підтримку Порошенка"... та якби справді було так - не боролися б з бордами.
Це - зізнання.
"Армія. Мова. Віра." раз'єднуют брацкіє нароти.
А "Пажрать. Пасрать. Паржать." - аб'єднуют 73% насєлєнія!
Я не знаю достеменно з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації - чи з Армією, чи з Вірою, чи з українською мовою? Чи може з НАТО на бордах?
Але мені це дуже нагадало часи, коли адміністрацією Кучми керував медведчук, і ще менеджерів Януковича. Це такий фірмовий російський стиль, який дуже зручно впроваджувати під всіма загрозами і можливостями воєнного стану.
Дуже вже хочеться, аби опозиції в країні не було. Аби не було політичної памʼяті. Не було незалежних телеканалів. Аби не було нічого, що не вписується в картинку тотально керованого страхом світу. А лише свої ТГ канали і один суцільний Марафон.
Але Україна - не росія. Тут так не спрацює; а рано чи пізно …
Цензура, заборона будь якої згадки про опозицію в ефірі марафону, блокування міжнародних відряджень Порошенка і членів нашої команди, а тепер й протидія бордової кампанії Фонду Порошенка.
Україна проходила таке 20 років тому, коли Ющенку блокували борди, ефіри і зустрічі, й 15 років тому в часи Януковича, який патологічно ненавидів опозицію.
Здавалося, після Революції Гідності подібне в Україні неможливе.
Але мурло диктатури явно проглядає за всіма цими істеричними вказівками зривати борди з інформацією про допомогу ЗСУ і чорними списками.
Гасло «Армія. Мова. Віра»- тепер під забороною?
Борди про «Армію. Мову. Віру. Незалежність» знімають не лише у містах а й по трасах.
Ось тут, у Борисполі, по вулиці Київський Шлях 158, біля зупинки "Суворова", ще зранку борд був, а тепер немає (дивіться фото за ссиллю).
Здається, навіть за часів Януковича такого не було.
Тим часом, на словах у нас створюється міністерство єдності. Що?
Інсайди повідомляють, що білборди "Незалежність, Армія, Мова, Віра" у Києві знищили через шантаж СБУ рекламістів повістками.
Якщо вони не заклеять борди фонду Порошенка - всі чоловіки РА підуть на фронт.
Окупаційний ЗЕрежим захист України перетворив у покарання!
Чому менти, охорона, СБУшники не на фронті?
Тож Порошенка наразі треба берегти. Щоб було кому булаву перехопити .
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tZE inform
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https://x.com/tZEinform/status/1827100703732507095
Влада заборонила борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", - Фонд Порошенка. Шановний Петро Олексійович, якщо в фонді вашого імені є юристи - виженіть їх. Вони даремно їдять ваш хліб (з маслом і цукерками).
Борди знімає не влада, борди знімає організація з якою ви маєте юридично-правові відносини в вигляді договорів на розміщення реклами. Подайте на них в суд. Не слухайте їх скиглення "... ми маленькі нам наказали з жОПУ... І хай вони в суді пояснять хто їм давав накази ...
Почему не вызвали полицию препятствовать уничтожению чужой собственности?
Что значит "запретили"???
Это вам что, Расия, млять?
На каком основании?