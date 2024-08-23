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Влада заборонила борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", - Фонд Порошенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Влада змусила зняти борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", які до Дня Незалежності замовив Фонд Порошенка.

Про це повідомила пресслужба Фонду, інформує Цензор.НЕТ.

борди фонду Порошенка

"Цього дня для нас важливо було підкреслити, що основи Державності та Незалежності - це Армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО. Україна. Проте, таке наше привітання сподобалося не всім, і влада через тиск на компанії, які друкували і розміщували борди, через втягування правоохоронних органів, змусила ці борди зняти.

Нам важко збагнути, що, зокрема, Служба безпеки України має проти "ЄС. НАТО. України". І трактувати це інакше, аніж антидержавну діяльність, складно", - ідеться у повідомленні.

зняття бордів фонду Порошенка
зняття бордів фонду Порошенка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно ухвалити низку законів про мотивацію військових та забезпечення ЗСУ, - Порошенко

заборона бігбордів фонду порошенка

Глядачі каналу "Прямий" у Києві стали свідками, як борди з патріотичними гаслами екстрено замальовують і здирають. Так на вулиці Малевича група робітників поспіхом заклеює гасло і каже, що "Ці борди заборонили".

Читайте: Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Фонді Порошенка також нагадали про допомогу українській армії на понад 5 млрд грн, та зазначили, що Фонд наповнюється суто грошима родини Порошенків і за вітальні борди сплатив відповідно до укладених угод.

порошенко

Автор: 

бігборди (32) День Незалежності (701) Порошенко Петро (15171) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+73
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23.08.2024 21:07
+69
Зате дозволять інші борди "ОМАН,ДУРМАН, КВАРТАЛ. МИРНИЙ ПЛАН"
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23.08.2024 21:04
+50
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23.08.2024 21:06
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Конкурентна боротьба за владу. Але ні першому, ні другому більше не бути президентом.
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23.08.2024 21:46 Відповісти
тобі дермак більше імпонує? Або ще якого сцаря тобі треба? Той же ***** підійде?
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23.08.2024 21:47 Відповісти
Жодних проблем: у українців просто талант обирати найгірший варіант з усіх можливих!
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23.08.2024 22:53 Відповісти
Якось Кондратюк сказав, що символ українців не вишиванка, а граблі. Схоже, він має рацію, на жаль...
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23.08.2024 23:05 Відповісти
я зрозумів-ти за *****.
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24.08.2024 08:43 Відповісти
Dark rot Ze
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23.08.2024 21:46 Відповісти
ти знаєш - схоже... А ти - уважний!
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23.08.2024 21:48 Відповісти
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23.08.2024 21:48 Відповісти
Початок епохи рабства..
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23.08.2024 21:52 Відповісти
Плекаю надію що в Україні нарешті оберемо спражнього гетьмана і не серед рецидивістів,бариг,клоунів.
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23.08.2024 21:50 Відповісти
І щоб обов'язково був на білій кобилі, бо інакше нє зачьот!
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23.08.2024 22:00 Відповісти
Ну хоча б у білому пальті
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23.08.2024 23:06 Відповісти
Чого ж ви такі тупі, що ведетесь тільки на картинки? Читайте, аналізуйте, думайте!
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23.08.2024 23:09 Відповісти
Это называется политические репресии против будущего президента Украины
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23.08.2024 21:53 Відповісти
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23.08.2024 21:54 Відповісти
Мстиве зечмо
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23.08.2024 21:57 Відповісти
Цікаво а хто ці заборони виконує ?
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23.08.2024 22:03 Відповісти
Почалася вiйна бордiв. Не заздрю тепер пропi.орським зебордам. ЗЫ. не а внатуре, зебил - дурак. Я бы Армiя -Мова-Вiра воспринял бы как призыв государства к сплочению.
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23.08.2024 22:04 Відповісти
Ось вона, диктатура, охлократія і махновщина в дії!!! Монбільшість скоро почне вмикати свій репесивний апарат. Це лише початок. В 1933 році, коли в Німеччині до влади прийшла НСДРП, спочатку заборонили опозиційні газети, потім зібрання, а потім почали тягнути до ГЕСТАПО. Все йде за методичкою 1932 року по Гебельсу!
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23.08.2024 22:08 Відповісти
Так само щербате ждуга-швілі.
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23.08.2024 23:44 Відповісти
Якщо уважно придивитись на поведінку зЕ, то можна чітко помітити манери того самого джуга-швілі. Лише не вистачає одного аксесуара - люльки для паління. І це правда. Крім того, хоча говорить без грузинського акценту, але інтонації, реплики, погляди, гримаси копіює у Кобе дуже влучно. Це говоить про те, що він потайки йому симпатизує і копіює вождя народів! Ну справді, артист комедійного жанру, але від цієї "комедії" незабаром заплаче вся Україна!
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24.08.2024 08:44 Відповісти
П'ятниця, переддень свята, Порох тим часом розвозить військове обладнання на фронт.
https://t.me/PresidentPoroshenko/10347 Сьогодні Петро Порошенко у Покровську . Бо бої на Покровському напрямку надзвичайно тяжкі, і в окремих бригадах та батальйонах закінчилися дрони та FPV-шки:
... ми підтримуємо ЗСУ і знову працюємо «швидкою допомогою» для підрозділів Сухопутних військ, ДШВ та сил територіальної оборони, які стоять на Покровському напрямку.
FPV-шки та Мавіки передаємо ЗСУ справді багато, на фронт ми привозимо їх тисячами, сотнями прально-душові комплекси, десятками екскаватори, а ще «Ванільні цукорки», «Ай-Петрі» та купольні РЕБи. У той самий час ми перебуваємо у постійному пошуку нових «смаколиків» для наших військових.
Цього разу це 40 гранатометів «Форт-600А» українського виробництва. Потужна річ! Компактна, надійна, витривала зброя, яка вражає на відстані до 400 метрів. Передаємо 25 окремій повітряно-десантній бригаді, а ворог нехай боїться.
207 батальйону ТрО, який зараз вибиває ворога зі Сходу, і в лавах якого воює наш голова Київської обласної організації «Європейської Солідарності» Георгій Цагареїшвілі передали дрони. Побачилися сьогодні й з Олександром Погребиським. Хлопці з його 53 окремої механізованої бригади нашими FPV-шками тепер відпрацьовують і по повітряних цілях. Крутяк!
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23.08.2024 22:09 Відповісти
Тож на Донеччину цього разу загалом передаємо:
🔹 53 окремій механізованій бригаді: 150 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹5 окремій штурмовій бригаді: 3 квадроцикли, 2 прально-душових комплекси, 100 FPV «Мольфар», 105 FPV «Штурм», 3 DJI Mavic, 12 дизельних генераторів;
🔹25 окремій повітряно-десантній бригаді: 40 гранатометів «Форт-600А», 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Спартак» Infra, 4 DJI Mavic і ще «смаколики», про які розповім пізніше;
🔹 підрозділу «Shadow»: 100 FPV «Мольфар», 100 FPV «Джоні», 4 DJI Mavic;
🔹207 окремому батальйону 241 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic;
🔹 155 окремому батальйону 117 окремої бригади Сил ТрО: 100 FPV «Мольфар», 3 DJI Mavic.
Пригнали ще один екскаватор на Схід, добре знаючи ситуацію з фортифікаціями.
Радий, що ми змогли оперативно закрити більшість запитів. Тепер працюємо над тим, щоб закрити нові.
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23.08.2024 22:10 Відповісти
Вітаю з Донеччини! Щира подяка пану Президенту за допомогу ЗСУ. Бажаю здоров'я!
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23.08.2024 23:14 Відповісти
https://www.facebook.com/mariupolez?comment_id=Y29tbWVudDo4MTc1MTIyOTMyNTc0MzExXzUxMzM3MTAwMTE1MjU3NQ%3D%3D&__cft__[0]=AZV-GWyOE0vgDgzPod6C7Wse569Z7XrBk9nTCRQG3veM-_XZMEa9MM_O5Gq444h_VeBMps5ut8Rp7lQZGiiza7-bfSYkg3gjAkUQZ2UAB49U_g4zIzfOc2tJLAUbFFRXQvxYlAFC8NXMDsxYE3EWNjPS&__tn__=R]-R Денис Носач

Він не зміг здати Україну в 22 році, бо завадила армія, створена Порошенком. Не зміг здати в Стамбулі, бо завадив Джонсонюк. Але спроб здати країну Зєля не полишає, тому ніякої армії, мови, віри та НАТО з ЄС
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23.08.2024 22:10 Відповісти
Після кацапів прийдеться валити все зелене СБУ ще бидло прокуратуру ментовиублюдко
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23.08.2024 22:21 Відповісти
A czego można było oczekiwać od podłego, drobnego Żyda.
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23.08.2024 22:22 Відповісти
Це ще раз доводить що для влади все українське чуже ,хіба не Зеля з кварталом просували "русский мир" в Україні на замовлення ворога.
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23.08.2024 22:27 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7802 Дмитро Каленчук-Вовнянко, письменник, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ зауважує про (без)діяльність брудно-зелених, в т.ч. в сфері віри :

От дивіться. Це на фото за ссиллю - прихильники УПЦ МП, типу щойно забороненої Зеленським, за що його зараз вилизує ЗЕботва. Прихильники УПЦ МП влаштували хресний хід в Україні Зеленського де через війну, типу заборонені ходи і демонстрації.

Перешкоджання поліції не помічено. Роботи ТЦК - так само. Я ж казав, зелений закон про УПЦ нічого не забороняє. А влада буде оберігати роботу московських попів як тільки зможе. УПЦ МП тепер УПЦ ОП.
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23.08.2024 22:32 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7806 Дмитро Каленчук-Вовнянко https://t.me/dragonspech/7806 , письменник, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ. в 2022-му пілот БПЛА 72-бригади воював під Вугледаром :-

Дивовижна новина. До Дня Незалежності влада заходилася знімати борди Європейської Солідарності. От просто так - без пояснень. Так само як заблокували Прямий канал, П'ятий канал і Еспрессо - заблокували, але ніхто не може сказати хто наказав і за що.

Що поробиш? Сильно поперек горла владі стали гасла "Армія. Мова. Віра" та "ЄС. НАТО. Україна". Ще б пак. У нас же за версією ЗЕботви саме НАТО і ЄС винні в тому що найвпливовіший все ще не в'їхав у Москву на білому коні, з лейблом "Квартал-95" на дупі. А віра... ну певно колють очі згадки про віру преЗЕденту, який спершу кидається московських попів забороняти, а потім дає задню довжиною у дев'ять місяців.
Все зрозуміло. Зрозуміло й інше. Реальна підтримка ЄвроСолідарності наразі владу лякає. Тому й такі круті заходи. А всі байки про "антирейтинг" та "низьку підтримку Порошенка"... та якби справді було так - не боролися б з бордами.

Це - зізнання.
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23.08.2024 22:37 Відповісти
Ви нє панімаєтє.
"Армія. Мова. Віра." раз'єднуют брацкіє нароти.
А "Пажрать. Пасрать. Паржать." - аб'єднуют 73% насєлєнія!
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23.08.2024 22:44 Відповісти
У цьому випадку ..треба пітиція на сайті верховної зради ...за лозунги Пороха які є наші народні ,треба боротися публічно ...здійняти галас ,шоб ця падло зелена ,у ночі від страху вскакував !
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23.08.2024 22:48 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/11716 Вікторія Сюмар :
Я не знаю достеменно з чим саме воюють наші тилові силовики і військові адміністрації - чи з Армією, чи з Вірою, чи з українською мовою? Чи може з НАТО на бордах?
Але мені це дуже нагадало часи, коли адміністрацією Кучми керував медведчук, і ще менеджерів Януковича. Це такий фірмовий російський стиль, який дуже зручно впроваджувати під всіма загрозами і можливостями воєнного стану.
Дуже вже хочеться, аби опозиції в країні не було. Аби не було політичної памʼяті. Не було незалежних телеканалів. Аби не було нічого, що не вписується в картинку тотально керованого страхом світу. А лише свої ТГ канали і один суцільний Марафон.

Але Україна - не росія. Тут так не спрацює; а рано чи пізно …
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23.08.2024 22:49 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/16003 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :

Цензура, заборона будь якої згадки про опозицію в ефірі марафону, блокування міжнародних відряджень Порошенка і членів нашої команди, а тепер й протидія бордової кампанії Фонду Порошенка.

Україна проходила таке 20 років тому, коли Ющенку блокували борди, ефіри і зустрічі, й 15 років тому в часи Януковича, який патологічно ненавидів опозицію.
Здавалося, після Революції Гідності подібне в Україні неможливе.
Але мурло диктатури явно проглядає за всіма цими істеричними вказівками зривати борди з інформацією про допомогу ЗСУ і чорними списками.

Гасло «Армія. Мова. Віра»- тепер під забороною?
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23.08.2024 22:53 Відповісти
Хай тоді вішають гасла "Дурень, раяль, марафон".
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23.08.2024 22:56 Відповісти
https://t.me/VVgorkovenko/12796 Володимир Горковенко :

Борди про «Армію. Мову. Віру. Незалежність» знімають не лише у містах а й по трасах.
Ось тут, у Борисполі, по вулиці Київський Шлях 158, біля зупинки "Суворова", ще зранку борд був, а тепер немає (дивіться фото за ссиллю).
Здається, навіть за часів Януковича такого не було.
Тим часом, на словах у нас створюється міністерство єдності. Що?
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23.08.2024 22:57 Відповісти
https://t.me/oleg_leusenko/29077 Олег Леусенко :
Інсайди повідомляють, що білборди "Незалежність, Армія, Мова, Віра" у Києві знищили через шантаж СБУ рекламістів повістками.
Якщо вони не заклеять борди фонду Порошенка - всі чоловіки РА підуть на фронт.
Окупаційний ЗЕрежим захист України перетворив у покарання!
Чому менти, охорона, СБУшники не на фронті?
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23.08.2024 23:04 Відповісти
с Б/У знову мріє бути всеосяжним всестрашним нквд?
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23.08.2024 23:49 Відповісти
Потужная потужность от самого затужного препотужного вождя Зе
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23.08.2024 23:26 Відповісти
Зелені мародери в черговий раз обісцялися.
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23.08.2024 23:37 Відповісти
В Україні іноді трапляється "ростов".
Тож Порошенка наразі треба берегти. Щоб було кому булаву перехопити .
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24.08.2024 00:02 Відповісти
https://x.com/tZEinform



https://x.com/tZEinform

tZE inform



https://x.com/tZEinform

@tZEinform


https://x.com/tZEinform/status/1827100703732507095

Влада заборонила борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", - Фонд Порошенка. Шановний Петро Олексійович, якщо в фонді вашого імені є юристи - виженіть їх. Вони даремно їдять ваш хліб (з маслом і цукерками).
Борди знімає не влада, борди знімає організація з якою ви маєте юридично-правові відносини в вигляді договорів на розміщення реклами. Подайте на них в суд. Не слухайте їх скиглення "... ми маленькі нам наказали з жОПУ... І хай вони в суді пояснять хто їм давав накази ...
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24.08.2024 00:52 Відповісти
С тех, кто это сделал, спросим после смены власти. Сядут усе.
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24.08.2024 01:08 Відповісти
Просто посмотрите что для Украины сделал Порошенко и что сдел ...
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24.08.2024 01:52 Відповісти
А питання незалежності у день незалежності можна підіймати?
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24.08.2024 07:48 Відповісти
Гнила зелень боїться Пороха )))
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24.08.2024 03:58 Відповісти
дрібну, недолугу, мстиву, закомплексовану людинку-недофюрера тупо бісять Українська Державність, Незалежність, Армія, Мова, Віра, ЄС, НАТО і, власне, сама Україна... ведь в СССР у внучкА НКВДшника осталось столько хорошего..
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24.08.2024 06:24 Відповісти
Ну не можуть не зіпсувати таке свято зелені потвори!
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24.08.2024 07:46 Відповісти
ці зелені довбойоби ***** тупі як сибірські валянки --- те що вони нищать борди ПОРОХА показує все гниле зелене вонюче лайно яке у них з вух вже вилазить --- хіба в здоровому глузді таке можна робити --- АРМІЯ МОВА ВІРА за це гинуть наші бійці а зелені тварюки зривають це гасло ---- КОЛИ ВЖЕ БУДУТЬ ВИБОРИ ???? щоб вичистити зелене лайно в УКРАІНІ
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24.08.2024 07:49 Відповісти
ще й символ зеленої гидоти це на якій машині "газ" роблять цю погань. та ті робітники, що виконують цей наказ, не українці, а прислужники малого *****.
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24.08.2024 08:27 Відповісти
Шашличник наказав, Педалік козирнув і виконав. Яка гидота. Зеленій шоблі не потрібні ні армія, ні мова. ні віра.
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24.08.2024 09:03 Відповісти
Это какая-то очень мутная история.
Почему не вызвали полицию препятствовать уничтожению чужой собственности?
Что значит "запретили"???
Это вам что, Расия, млять?
На каком основании?
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24.08.2024 09:42 Відповісти
так переодягнена поліція і знімала!
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24.08.2024 16:23 Відповісти
Зелена байда, боїться даже надписів на тряпці!
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24.08.2024 16:20 Відповісти
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