Влада заборонила борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", - Фонд Порошенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Влада змусила зняти борди "Армія. Мова. Віра. Незалежність", які до Дня Незалежності замовив Фонд Порошенка.

Про це повідомила пресслужба Фонду, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього дня для нас важливо було підкреслити, що основи Державності та Незалежності - це Армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО. Україна. Проте, таке наше привітання сподобалося не всім, і влада через тиск на компанії, які друкували і розміщували борди, через втягування правоохоронних органів, змусила ці борди зняти.

Нам важко збагнути, що, зокрема, Служба безпеки України має проти "ЄС. НАТО. України". І трактувати це інакше, аніж антидержавну діяльність, складно", - ідеться у повідомленні.





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Глядачі каналу "Прямий" у Києві стали свідками, як борди з патріотичними гаслами екстрено замальовують і здирають. Так на вулиці Малевича група робітників поспіхом заклеює гасло і каже, що "Ці борди заборонили".

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У Фонді Порошенка також нагадали про допомогу українській армії на понад 5 млрд грн, та зазначили, що Фонд наповнюється суто грошима родини Порошенків і за вітальні борди сплатив відповідно до укладених угод.