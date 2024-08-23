У Будапешті відкрилася перша в Угорщині державна українсько-угорська школа. ФОТОрепортаж

В Угорщині відкрилася перша державна українсько-угорська школа.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, передає Цензор.НЕТ.

"Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті зареєстрована перша державна україно-угорська двомовна середня школа та гімназія. Цій події передувала тривала робота спеціально сформованої двосторонньої робочої групи ... а також особиста комунікація між Президентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном", – повідомив Микита.





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"1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання.

Фінансування закладу освіти здійснюється коштами державного бюджету Угорщини.









Для забезпечення навчального процесу вже підготовано окрему будівлю, яка відповідає всім вимогам згідно з чинним законодавством країни.

Усе можливо, коли є мета, віра у власні сили та велика обʼєднана команда.

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Дякуємо Уряду Угорщини за сприяння та принципове рішення щодо цього та інших питань", – повідомив Микита.



