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У Будапешті відкрилася перша в Угорщині державна українсько-угорська школа. ФОТОрепортаж

В Угорщині відкрилася перша державна українсько-угорська школа.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, передає Цензор.НЕТ.

"Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті зареєстрована перша державна україно-угорська двомовна середня школа та гімназія. Цій події передувала тривала робота спеціально сформованої двосторонньої робочої групи ... а також особиста комунікація між Президентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном", – повідомив Микита.

Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті
Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті

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"1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання.

Фінансування закладу освіти здійснюється коштами державного бюджету Угорщини.

Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті
Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті
Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті
Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті

Для забезпечення навчального процесу вже підготовано окрему будівлю, яка відповідає всім вимогам згідно з чинним законодавством країни.

Усе можливо, коли є мета, віра у власні сили та велика обʼєднана команда.

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Дякуємо Уряду Угорщини за сприяння та принципове рішення щодо цього та інших питань", – повідомив Микита.

Перша державна українсько-угорська школа у Будапешті

Віктор Микита про відкриття україно-угорської школ у Будапешті
Віктор Микита про відкриття україно-угорської школ у Будапешті

Автор: 

Будапешт (66) Угорщина (2276) українці (2539) школа (2208) Микита Віктор (19)


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Топ коментарі
+12
У угорських дітей в Україні - інший статус Вони - громадяни України І українські діти в Угорщині - громадяни України Тому повинні вчиться ДЕРЖАВНОЮ мовою
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23.08.2024 23:17
+9
Андрєй Йермак і Петер Сіярто.....Далі цей мудизм можна не читати....
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23.08.2024 23:16
+8
Це вже якась замануха, типу тепер маємо в Україні Угорські відкривати та згодом і російські
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23.08.2024 23:06
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Так має бути.Супер.
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23.08.2024 22:52 Відповісти
Це вже якась замануха, типу тепер маємо в Україні Угорські відкривати та згодом і російські
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23.08.2024 23:06 Відповісти
У угорських дітей в Україні - інший статус Вони - громадяни України І українські діти в Угорщині - громадяни України Тому повинні вчиться ДЕРЖАВНОЮ мовою
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23.08.2024 23:17 Відповісти
Там в мадьярии практически нет беженцев и значит речь идет про этнических украинцев
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23.08.2024 23:25 Відповісти
Ти впевнений?
"Щодо Угорщини - то у цій країні, за даними ООН, станом на 28 березня 2023 року зареєструвалося і отримали статус біженця 34 тисячі 250 українців. Станом на 9 травня 2023 року - 35 030
Про це https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).".
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23.08.2024 23:35 Відповісти
Да, кроме закарпатцев, нормальных украинцев там нет, остальные или выехали из мадьярии или это закарпатские мадьяры.
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23.08.2024 23:53 Відповісти
А "закарпатські мадяри " - не "громадяни України"? "Якщо зірки запалюються - значть це комусь потрібне?" Якщо відкривають школу - значить в ній є потреба? А знання чужої мови - це добре Мені колись знання "азів" казахської врятувало здоров"я (а може і життя) - коли у 1990-му нарвався в темну пору доби на казахський "аналог" "УНА-УНСО" (представників "Білої руки") Почув "аяктарда"- щось типу "по ногах" (коли один ззаду зайшов) - і вліпив йому ліктем в носяру Ну а далі - "ноги в руки"
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24.08.2024 05:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uxe7RG0KNY4&t=45s
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24.08.2024 06:14 Відповісти
А знаєш головне "паскудство" в чому? У тих рядах купа потомків українців! Це внуки "цілинників" Вони приїхали туди в 50-ті і "обрусіли" Їх діти і внуки виросли в зневажливому ставленні до казахів - і стали вважать себе "русскими" А тепер зіткнулися з тим що без знання державної мови стали в Казахстані "людьми другого сорту" А це для "рассєян" - "серпом по яйцях"! І Росія прекрасно знає про це і "грає" на цьому Я не кажу що казахи - "білі та пухнасті" У них теж свого лайна вистачає До цих пір пам"ятаю визначення казахів у тамтешніх селах українських: "Казах - вор картёжник и пьяница! Да ещё и ленивый!" І це тоді було недалеким від істини!
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24.08.2024 06:25 Відповісти
так 100%
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24.08.2024 07:27 Відповісти
Треба ще сто відкрити
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23.08.2024 23:13 Відповісти
Андрєй Йермак і Петер Сіярто.....Далі цей мудизм можна не читати....
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23.08.2024 23:16 Відповісти
І підлизнули Оплескозалежному..
Знову!!
Мля, та він в кожної корови надої збільшує, це ьочно!
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23.08.2024 23:37 Відповісти
НЕОБХОДИМО В РАЙОНЕ БЕРЕГОВО ТРИ ЕВРЕЙСКИЕ ШКОЛЫ ОТКРЫТЬ !)
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23.08.2024 23:17 Відповісти
Шо сі стало мадьяро?
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23.08.2024 23:19 Відповісти
Відкриття української школи переслідує тіж самі цілі, а точніше легалізує ту політику яку Угорщина проводить в Україні, з однією кінцевою ціллю, анексія української території, і їм здавалось, що ця ціль досяжна, і який тільки бруд вони собі не дозволяли, і те що вони роблять по відношенню до України нижче від будь яких моральних принципів.
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23.08.2024 23:19 Відповісти
В Угорщині понад 300 тисяч етнічних українців. Коли відмудохаємо ***** то шкіл стане значно більше...
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23.08.2024 23:41 Відповісти
логічно, тільки чомусь я не чув про українські школи в Чехії чи Польші, здоровий шовінізм= патріотичність населення.
а те що Ви пропонуєте це калька кацапів.
п.с. ті 300 тисч то в основному "пенсіонери" які там отримують пенсії в 1к євро, ті хто мав тут великий стаж...
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23.08.2024 23:52 Відповісти
Ну да , тільки чехи і поляки не розказують на весь світ як їх етнічних громадян притискають в Україні, і що Україна повинна дозволити не навчатись у школах на українській мові.
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23.08.2024 23:58 Відповісти
це інше питання, якщо ти хочеш користуватись благами Держави в якій проживаєш то маєш елементарно знати мову аборигенів. У нас же мадяр який і слова не знає по українськи є власником землі та нерухомості, отримує пенсію, пільги, і тд тп, та ніде такого немає.
п.с. відкриття 1 єдиної школи у мадярії це "узаконення" забаганок ******* щодо функціонування у нас мадярських шкіл. Я не проти, тільки хай самі фінасують зі свого бюджету, а то дають подачки дітям до 1 вересня і все.
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24.08.2024 00:06 Відповісти
Так і з кацапйом така сама ситуація(має паспорт, пенсію, і т.д.), а чого кацапам можна, а мадярам - ні?? Чим мадяр гірший за кацапа??
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24.08.2024 08:41 Відповісти
В тому то і справа, що між кацапоязічним та мадяром чи румуном чи гагаузом чи армянином не має бути взагалі ніякої різниці. Живи собі на території як неризидент, але де там коли тут щось пишеш проти кацапоізичних, то можуть і забанити як агента кремля
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24.08.2024 19:02 Відповісти
Якщо нас поважатимуть то ставлення до наших потреб буде іншим.
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24.08.2024 01:48 Відповісти
кажу ж типова поведінка кацапів, поважатимуть та **** люди вчать тут мадярську, купляють там нерухомість щоб отримати паспорт(ЄС) та пенсію.
Хочеш жити в Мадярії вчи мадярську, хочеш жити в Україні вчи українську. Все дуже просто.
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24.08.2024 19:00 Відповісти
В Польщі є українські державні школи. Якщо пам'ять не підводить, то їх три, знаходяться вони в східній частині Польщі, там де проживає українська національна меншина (не біженці, а саме громадяни Польщі, які за походженням є українцями). Про Чехію не знаю
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24.08.2024 10:23 Відповісти
Щось мені підказує, що в цій школі українська мова там буде вивчатись факультативно. Чергова мулька від мадяр
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24.08.2024 04:57 Відповісти
"...освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи"
"Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову"
Ну а як воно буде насправді, час покаже.
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24.08.2024 08:11 Відповісти
Приміщення - на фото. А де люди? Бо враження таке, наче всі щойно дружно евакуювались, рятуючись від близького стихійного лиха...
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24.08.2024 07:05 Відповісти
мадярські панти-не повіримо поки 100 шкіл не відкриють-чи ми маємо їм Закарпаття за це вітдати
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24.08.2024 07:29 Відповісти
 
 