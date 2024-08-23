У Будапешті відкрилася перша в Угорщині державна українсько-угорська школа. ФОТОрепортаж
В Угорщині відкрилася перша державна українсько-угорська школа.
Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, передає Цензор.НЕТ.
"Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті зареєстрована перша державна україно-угорська двомовна середня школа та гімназія. Цій події передувала тривала робота спеціально сформованої двосторонньої робочої групи ... а також особиста комунікація між Президентом Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном", – повідомив Микита.
"1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання.
Фінансування закладу освіти здійснюється коштами державного бюджету Угорщини.
Для забезпечення навчального процесу вже підготовано окрему будівлю, яка відповідає всім вимогам згідно з чинним законодавством країни.
Усе можливо, коли є мета, віра у власні сили та велика обʼєднана команда.
Дякуємо Уряду Угорщини за сприяння та принципове рішення щодо цього та інших питань", – повідомив Микита.
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"Щодо Угорщини - то у цій країні, за даними ООН, станом на 28 березня 2023 року зареєструвалося і отримали статус біженця 34 тисячі 250 українців. Станом на 9 травня 2023 року - 35 030
Про це https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).".
Знову!!
Мля, та він в кожної корови надої збільшує, це ьочно!
а те що Ви пропонуєте це калька кацапів.
п.с. ті 300 тисч то в основному "пенсіонери" які там отримують пенсії в 1к євро, ті хто мав тут великий стаж...
п.с. відкриття 1 єдиної школи у мадярії це "узаконення" забаганок ******* щодо функціонування у нас мадярських шкіл. Я не проти, тільки хай самі фінасують зі свого бюджету, а то дають подачки дітям до 1 вересня і все.
Хочеш жити в Мадярії вчи мадярську, хочеш жити в Україні вчи українську. Все дуже просто.
"Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову"
Ну а як воно буде насправді, час покаже.