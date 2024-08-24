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Бойовий медик 35-ї бригади Конопля припинив голодування після гарантій від очільника ОДА Кіпера про покращення умов у Одеській психлікарні №2

Бойовий медик із 35 бригади морської піхоти Петро Конопля зустрівся з очільником Одеської ОДА Олегом Кіпером. Керівник адміністрації пообіцяв, що Одеську психлікарню №2 переведуть на кейтеринг. Після цього військовий припинив голодування.

Про це Конопля написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Мав сьогодні розмову з Олегом Кіпером, головою ОДА, військові його поважають бо він поважає військових, мені його зарекомендували і саме пан Олег сьогодні приїхав поставити крапку в харчуванні лікарні. Лікарня переводиться на кейтеринг, буде об’явлений тендер, буде таке годування як і на Воробйова", - розповів бойовий медик.

Водночас він зазначив, що від розмови до реалізації цього проєкту "має пройти 1-1.5 місяця".

А до того лікарня отримає забезпечення від мереж супермаркетів міста, "не тільки для військових а і для цивільних, яких тут в 10 разів більше".

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"Не вірю керівництву лікарні, тому хотів припинити голодування тільки тоді коли мені покажуть офіційні папери і наявні покращення в харчуванні. Олег Кіпер дав мені гарантії що ми будемо рухатись за обговореним планом і його слова всиляли довіру.
Якщо план провалиться, я розчаруюсь в посадовцях повністю і мою довіру більше не повернеш а з цим і вашу довіру до них", - наголосив Конопля.

О 17:32, Петро Конопля опублікував відео, на якому їсть першу за 3 доби страву - гречку.

"Це ще не перемога, але ми разом змогли підняти це питання на належний рівень. Ніколи не припиню дякувати вам за підтримку, ви все що в мене є, всіх люблю і подумки обійняв, ДЯКУЮ!" - написав бойовий медик.

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Пост Петра Коноплі про припинення голодування

Що передувало?

Бойовий медик із 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через погані умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що умови у медзакладі дійсно незадовільні.

Автор: 

лікарня (1359) голодування (426) Одеса (5452) військовослужбовці (4744) їжа (428) Кіпер Олег (53)


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Топ коментарі
+11
Якщо не будуть мовчки і покірно їсти те лайно, що їм давали, будуть поважати себе і брати приклад з Петра Каноплі, то до них буде відношення як до людей, а не худоби. І ті злодії при лікарні будуть боятися у них красти. А головний лікар - бездіяльна нероба буде боятись розголосу.
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24.08.2024 19:22
+6
Что то мне подсказывает что, "Развели как котят... (с)"
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24.08.2024 18:54
+4
Залишається сподіватися, що кейтерінгова компанія належить "каму нада" і готувати буде заклад, який належить "каму нужна".
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24.08.2024 18:57
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Что то мне подсказывает что, "Развели как котят... (с)"
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24.08.2024 18:54 Відповісти
Якщо не будуть мовчки і покірно їсти те лайно, що їм давали, будуть поважати себе і брати приклад з Петра Каноплі, то до них буде відношення як до людей, а не худоби. І ті злодії при лікарні будуть боятися у них красти. А головний лікар - бездіяльна нероба буде боятись розголосу.
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24.08.2024 19:22 Відповісти
Залишається сподіватися, що кейтерінгова компанія належить "каму нада" і готувати буде заклад, який належить "каму нужна".
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24.08.2024 18:57 Відповісти
Ну Ви ж в курсах, що в таких закладах лежать і люди з тимчасовими розладами, в тому числі - цивільні і військові з ПТСР
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24.08.2024 19:05 Відповісти
в таких закладах лікуються ті люди,які такі як надо люди, вирішуючі свої проблеми з законом, і у них все норм з харчуванням
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24.08.2024 19:31 Відповісти
Є і такі і були раніше. Наприклад, бувший ректор медичного універу, ховав там сина від кічі
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24.08.2024 19:38 Відповісти
Угу. А ми з чоловіком ще десь у 15 році в психушку на Кирилівській в палаті для військових кондиціонер поставили. Лікарі знайомі попросили. Бо з важким ПТСР. Не розповідайте, що там ухилянти всілякі. Ухилянти у Феофанії, під ковдрою у клітинку
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25.08.2024 01:18 Відповісти
Звісно, що знаю. Але ж це лежать наші воїни, а не москалі. Тому на них Женевська конвенція не росповсюджується. І на них "видєляєцца рупь-дваццать в дєнь", а не 10 кіло грн. на місяць
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24.08.2024 22:13 Відповісти
Ну стануть персонально до нього і його знайомих краще відноситися, але не думаю, що проблему цю вирішать.
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24.08.2024 19:04 Відповісти
За більше ніж двадцять років, нічого виходить, там не змінилося. Жахливе місце
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24.08.2024 19:16 Відповісти
Кіпер? Це щось типу Рабіновіча та Айзенберга тільки в профіль? Угу....
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24.08.2024 19:25 Відповісти
це типу титульна нація, яка заробляє тут а живе в Телаві, пардон в Телявіві
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24.08.2024 19:32 Відповісти
вірно.правда,де що вони,на чолі зі своїм картавим Зюзею витворяють,складно назвати заробітком. це звичайне мародерство у військовий час!
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24.08.2024 19:35 Відповісти
"зашол в транвай антісєміт... Слева... І справа..."
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24.08.2024 22:15 Відповісти
Обіцянки від Зельоних... Хтось ще на них звертає уваги?
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24.08.2024 19:31 Відповісти
Дивне мовчання та виручені очі, приблуд на посадах з урядового кварталу95!!
Схематоз від медицини, в СТУПОРІ!!
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24.08.2024 20:03 Відповісти
Спершу подумав, що то на болотах новина...
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24.08.2024 20:06 Відповісти
навіть дурдоми уже бастують.а вкраїнчики терплять.
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24.08.2024 20:21 Відповісти
Довбень, всеодно "влада" зробить по своєму
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24.08.2024 22:51 Відповісти
Ну да, где это видано, где это слыхано, шобы в бюджетных пранцях був цимес.
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24.08.2024 23:14 Відповісти
"військові його поважають бо він поважає військових, мені його зарекомендували"

Этот Кипер кстати, кадр януковича еще... При Порошенко его люстрировали, а при "зе-манде", люстрацию отменили и насколько помню, даже компенсацию выплатили. Немного из его биографии
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24.08.2024 23:27 Відповісти
це тільки один заклад несвободи, а скільки їх по країні дитячих будинків будинків для пристарілих....
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25.08.2024 11:22 Відповісти
 
 