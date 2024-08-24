Бойовий медик 35-ї бригади Конопля припинив голодування після гарантій від очільника ОДА Кіпера про покращення умов у Одеській психлікарні №2

Бойовий медик із 35 бригади морської піхоти Петро Конопля зустрівся з очільником Одеської ОДА Олегом Кіпером. Керівник адміністрації пообіцяв, що Одеську психлікарню №2 переведуть на кейтеринг. Після цього військовий припинив голодування.

Про це Конопля написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Мав сьогодні розмову з Олегом Кіпером, головою ОДА, військові його поважають бо він поважає військових, мені його зарекомендували і саме пан Олег сьогодні приїхав поставити крапку в харчуванні лікарні. Лікарня переводиться на кейтеринг, буде об’явлений тендер, буде таке годування як і на Воробйова", - розповів бойовий медик.

Водночас він зазначив, що від розмови до реалізації цього проєкту "має пройти 1-1.5 місяця".

А до того лікарня отримає забезпечення від мереж супермаркетів міста, "не тільки для військових а і для цивільних, яких тут в 10 разів більше".

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"Не вірю керівництву лікарні, тому хотів припинити голодування тільки тоді коли мені покажуть офіційні папери і наявні покращення в харчуванні. Олег Кіпер дав мені гарантії що ми будемо рухатись за обговореним планом і його слова всиляли довіру.

Якщо план провалиться, я розчаруюсь в посадовцях повністю і мою довіру більше не повернеш а з цим і вашу довіру до них", - наголосив Конопля.

О 17:32, Петро Конопля опублікував відео, на якому їсть першу за 3 доби страву - гречку.

"Це ще не перемога, але ми разом змогли підняти це питання на належний рівень. Ніколи не припиню дякувати вам за підтримку, ви все що в мене є, всіх люблю і подумки обійняв, ДЯКУЮ!" - написав бойовий медик.

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Що передувало?

Бойовий медик із 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через погані умови в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що умови у медзакладі дійсно незадовільні.