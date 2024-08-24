Порошенко прозвітував, що витратив на допомогу ЗСУ 6 млрд грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П’ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко від початку повномасштабного вторгнення РФ витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

24 серпня у День Незалежності Петро Порошенко зустрівся із волонтерами, партійцями "Європейської Солідарності", молодими активістами та побратимами. Як зазначив пʼятий президент, зараз немає нічого важливішого за допомогу ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Порошенко витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Експрезидент на паркувальному майданчику біля партійного офісу розповів, що саме сюди 24 лютого 2022 року прийшли 2 тисячі добровольців, щоб отримати зброю, пройти інструктаж і стати на захист української столиці.

Порошенко зазначив, що після звільнення Київщини їхні бойові шляхи продовжились і на Півдні, і на Донеччині та Харківщині, а зараз дехто перебуває у "закордонному відрядженні", маючи на увазі бої на Курщині.

Пʼятий президент розповів, що в команді "Євросолідарності" воюють дві з половиною тисячі людей. На жаль, вже сотня з них віддала своє життя за Україну – серед них Гліб Бабіч, Олег Барна, Тарас Жеребецький, Сергій Іконніков, Юрій Каракай, Сергій Ільницький.

На майданчику біля офісу "ЄС" – чергова партія техніки, яка днями вирушить на найгарячіші ділянки фронту. Це і потужні тягачі Foden, і вантажівки DAF, на базі яких виготовляють різні модифікації командних пунктів та пересувні майстерні. Екскаватори для фортифікацій, квадроцикли для штурмовиків та евакуації поранених, прально-душові комплекси, маленькі FPV-дрони і великі розвідувальні БПЛА "Посейдон", і багато іншої техніки протягом 30 місяців великої війни щотижня доправляють у бригади та батальйони.

Загалом понад 200 військових частин від початку повномасштабного вторгнення отримали допомогу від Порошенка. І ця робота триватиме до Перемоги, наголосив Порошенко.

"Ми з вами продовжуємо перти плугом і продовжуємо свою роботу. Ми дуже прагнемо, щоб у 34-ту річницю Незалежності така виставка символізувала не продовження нашої боротьби, а нашу Перемогу. Ми, українці, перемагаємо не тільки тому, що ми найсильніша, найпатріотичніша нація. А й тому, що в нас є свобода, і ми її будемо берегти, воля, демократія. Має бути для вступу в ЄС верховенство права, за яке ми боремося в парламент", - сказав політик.

Порошенко також привітав всіх із ухваленим законом про заборону російської православної церкви в Україні, за який "Європейська Солідарність" боролася кілька років.

"Російську церкву треба забороняти не тому, що хтось намагається перешкодити комусь ходити до храму. Це питання захисту національної безпеки і перешкоджання російському фсб, бо рпц- це не церква. А ті, хто там заплутався, ласкаво просимо. Двері відкриті – йдіть до нас. Об’єднуйтеся. Це наближає Перемогу", – переконаний Порошенко.

Лідер "ЄС" наголосив, що гасло "Армія, Мова, Віра, ЄС і НАТО" давно перестало бути політичним, бо насправді це є підвалини реальної української Незалежності. І це неспростовна істина, яка є запорукою майбутньої Перемоги України.

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