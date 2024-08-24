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Порошенко прозвітував, що витратив на допомогу ЗСУ 6 млрд грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П’ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко від початку повномасштабного вторгнення РФ витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Про це повідомляє пресслужба "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

24 серпня у День Незалежності Петро Порошенко зустрівся із волонтерами, партійцями "Європейської Солідарності", молодими активістами та побратимами. Як зазначив пʼятий президент, зараз немає нічого важливішого за допомогу ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення Порошенко витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Експрезидент на паркувальному майданчику біля партійного офісу розповів, що саме сюди 24 лютого 2022 року прийшли 2 тисячі добровольців, щоб отримати зброю, пройти інструктаж і стати на захист української столиці.

Порошенко зазначив, що після звільнення Київщини їхні бойові шляхи продовжились і на Півдні, і на Донеччині та Харківщині, а зараз дехто перебуває у "закордонному відрядженні", маючи на увазі бої на Курщині.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Пʼятий президент розповів, що в команді "Євросолідарності" воюють дві з половиною тисячі людей. На жаль, вже сотня з них віддала своє життя за Україну – серед них Гліб Бабіч, Олег Барна, Тарас Жеребецький, Сергій Іконніков, Юрій Каракай, Сергій Ільницький.

На майданчику біля офісу "ЄС" – чергова партія техніки, яка днями вирушить на найгарячіші ділянки фронту. Це і потужні тягачі Foden, і вантажівки DAF, на базі яких виготовляють різні модифікації командних пунктів та пересувні майстерні. Екскаватори для фортифікацій, квадроцикли для штурмовиків та евакуації поранених, прально-душові комплекси, маленькі FPV-дрони і великі розвідувальні БПЛА "Посейдон", і багато іншої техніки протягом 30 місяців великої війни щотижня доправляють у бригади та батальйони.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Загалом понад 200 військових частин від початку повномасштабного вторгнення отримали допомогу від Порошенка. І ця робота триватиме до Перемоги, наголосив Порошенко.

"Ми з вами продовжуємо перти плугом і продовжуємо свою роботу. Ми дуже прагнемо, щоб у 34-ту річницю Незалежності така виставка символізувала не продовження нашої боротьби, а нашу Перемогу. Ми, українці, перемагаємо не тільки тому, що ми найсильніша, найпатріотичніша нація. А й тому, що в нас є свобода, і ми її будемо берегти, воля, демократія. Має бути для вступу в ЄС верховенство права, за яке ми боремося в парламент", - сказав політик.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну витратив на техніку і зброю для підрозділів Сил оборони 6 млрд грн власних коштів.

Порошенко також привітав всіх із ухваленим законом про заборону російської православної церкви в Україні, за який "Європейська Солідарність" боролася кілька років.

"Російську церкву треба забороняти не тому, що хтось намагається перешкодити комусь ходити до храму. Це питання захисту національної безпеки і перешкоджання російському фсб, бо рпц- це не церква. А ті, хто там заплутався, ласкаво просимо. Двері відкриті – йдіть до нас. Об’єднуйтеся. Це наближає Перемогу", – переконаний Порошенко.

Лідер "ЄС" наголосив, що гасло "Армія, Мова, Віра, ЄС і НАТО" давно перестало бути політичним, бо насправді це є підвалини реальної української Незалежності. І це неспростовна істина, яка є запорукою майбутньої Перемоги України.

Дивіться також: Для просування на Курському напрямку: Порошенко повіз FPV-дрони і техніку бригадам ЗСУ на Сумщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (8343) Порошенко Петро (15173) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+78
Армія. Мова. Віра. З Днем Незалежності.
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24.08.2024 19:53
+72
Завжди запитую в таких новинах. Справжній Гетьман витратив ШІСТЬ мільярдів гривень, а скОКА витратив 95 портал зебілів?!
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24.08.2024 19:49
+59
Про них треба питати - скільки вкрали?
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24.08.2024 19:53
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Для мене і досі шок, що в країні виявилось стільки ідіотів. 73% однокліткових імбіцилів...
Шаріков безсмертний
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24.08.2024 23:36 Відповісти
Щира подяка Петру Олексійовичу за постійну турботу про нашу армію 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.08.2024 21:10 Відповісти
..ти звідки вилізло...дурноголове?
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24.08.2024 21:39 Відповісти
Весною шапіто гурбою літало в Аргентину, в Бразилії шота там чудачили. А по дорозі ноги розімяли в Кабо-Верде. І чого б це ?сайт Популярная політіка опублікував репортаж про Патрушева-юніора. Виявилось, що саме в Кабо-верде він звив свій запасний аеродром, біля 10 вілл збудував. Для себе і близького кола. Саме в Кабо-Верде приземлявся Патрушев старший коли віз 10 чемоданів з посольства з коксом. Совпадєніє ?Нє думаю.
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24.08.2024 21:38 Відповісти
https://t.me/spravagromad/44760 Справа Громад :
Петро Порошенко сьогодні з фронту, вже з-під Вовчанська обіцяє... події. 😏
Але для цього нашим захисникам потрібна підтримка.

https://www.youtube.com/shorts/EFXkdGWyh_o

ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330520686400 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
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24.08.2024 21:38 Відповісти
Сахалінська видобувна з газу 10міс простоювала. Штучно блокували ліцензію, щоб сусідня ренйдернула...
Збиток не меньше 6 млрд.
А порох зітреться, якщо опозиція буде закривати на такі речі очі.
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24.08.2024 21:42 Відповісти
Молодець якщо це правда. Але дуже подібне на передвиборчий піар хоч і виборів немає 🙊 він мав свої 5 років. Асоціація з ЄС єдине досягнення.
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24.08.2024 21:52 Відповісти
Пробачте---ввімкніть свої мізги.
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25.08.2024 01:19 Відповісти
Не переймайтеся. Кожна людина має право бути дурнем.Не заважайте розкритися у всій красі.
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25.08.2024 09:10 Відповісти
Безвіз у 2017 (ніхто не вірив, що це взагалі можливо), Томос у 2018 (за 300 років ніхто не спромігся), армія, що була піднята з іржавих гвинтівок та гумових капців до рівня, що третій рік задає перцю "другій армії світу", ракетні програми, більше 300 нових заводів та фабрик...
Ааа, ви ж крім свинарчуків, Мальдівів, збагачення у 88 раз та "брата вбив і з'їв", нічого й не знаєте! Ну живіть далі у своїй зеленій бульбашці. Поки вона не лусне.
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25.08.2024 03:21 Відповісти
А ти мабуть візу собі робив бідолага щоб у польщу втікти чи як? А з кого незалежність від московитської церкви почалася? А з чого починалася війна в 14 не пам'ятаєш? Армія після яника в резинових тапках в іловайських котлах горіла. А що було потім? Краматорськ, Лисичанськ, Маріуполь, Северодонецьк, Рубіжне і тд. Тисячі кв. км. звільнених територій. При тому що від папєрєдніка від армії залишилась демілітаризована тінь. Хто реформував ЗСУ і перевів на стандарти НАТО? Хто збільшив фінансування армії? А хто потім те фінансування зрізав щоб асвальтик класти? Хто налагодив виробництво Нептунів? А хто його потім знищив? Не хочеш нам тут всім розказати? А чому кацапи буквально за декілька днів повномасштабки були уже в маріку, не знаєш? Може тому що там транспортний хаб в чонгарі побудували замість мінного поля яке було перед цим? А потім до шашликів готувалися замість оборони? Хочу нагадати що війська кацапня стягувати почала ще на весні 2021 року. Був майже цілий рік щоб готуватися. І при цьому всьому ВВП через рік вже почало рости, а зовнішні борги України зменшуватися. Але ваша правда інша. Вона сцялась вам в масні іпала з телеканалів коломойші. Гучні розслідування бігусятини, після яких він попав у базу миротворця і тд. Але ти ж сюди не за цим прийшов. Ти прийшов за трьома копійками що тобі заплатять. Відпрацював свою пачку мівіни і шмурдло. Молодець.
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25.08.2024 11:39 Відповісти
Коли вже гнило-зелена плєсєнь почне щось робити для держави і перестане красти?
Чому все для фронта повинен робити лише Порошенко?
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24.08.2024 21:54 Відповісти
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24.08.2024 22:18 Відповісти
Армія Мова Віра дякуємо пане Президент
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24.08.2024 22:41 Відповісти
Гасло і план "Армія, Мова, Віра, ЄС і НАТО" дуже недостатньо щоб українці, які виїхали, повертались в Україну і щоб інші не намагались кудись виїхати. Треба розуміти, що і при попередньому презизенті і без повномасштабної війни дуже багато людей виїхали.

Необхідно ще дії щоб кожен українець відчував повагу від влади і щоб політики не крали і не дурили народ.
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24.08.2024 22:59 Відповісти
Важко не погодитись з шановним паном Президентом!
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24.08.2024 23:54 Відповісти
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25.08.2024 02:42 Відповісти
А де хрестики то мабуть працівники Й Опи засвітились. А ви питаєте куди донатить зе-дент. Та на тролів, на блазнів, щоб йому осани співали.
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25.08.2024 10:37 Відповісти
А скільки пожертвував на ВСУ найвеличніший лідор **********?
Питання чисто риторичне, бо всім відомо, що він та його оточення можуть тільки красти.
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25.08.2024 11:35 Відповісти
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