Від початку цього року до експлуатації в ЗСУ допущено вдвічі більше українських збройових новинок, ніж за весь 2023-й, - Міноборони. ФОТО

За майже 8 місяців цього року Міністерство оборони України кодифікувало, допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки українського виробництва, ніж за весь минулий рік. У 2023 році цей показник складав понад 200 зразків вітчизняних ОВТ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це у своєму блозі на "Укрінформ" повідомив заступник міністра оборони Олександр Сергій.

За його словами, за два з половиною роки широкомасштабної російської агресії оборонно-промисловий комплекс України продемонстрував значне зростання обсягів виробництва. Також українські зброярі освоїли виготовлення інноваційних зразків ОВТ.

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Він уточнив, що з лютого 2022 року до постачання у війська допущено майже 190 безпілотних авіаційних комплексів (різних типів та призначення), близько 40 наземних роботизованих комплексів, понад 150 боєприпасів різних модифікацій (більшість з них – до безпілотників). Також українські зброярі виробляють засоби РЕБ, бронемашини, самохідну артилерію, спецтехніку, стрілецьку зброю тощо. Деякі зразки зброї українського виробництва є унікальними за характеристиками і це доведено результатами застосування у бойових умовах. До прикладу, за деякими зразками безпілотників Україна – світовий лідер.

Заступник міністра наголосив, що розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу залишається абсолютним пріоритетом через великі потреби Сил оборони у зброї та техніці.

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