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Від початку цього року до експлуатації в ЗСУ допущено вдвічі більше українських збройових новинок, ніж за весь 2023-й, - Міноборони. ФОТО

За майже 8 місяців цього року Міністерство оборони України кодифікувало, допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки українського виробництва, ніж за весь минулий рік. У 2023 році цей показник складав понад 200 зразків вітчизняних ОВТ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це у своєму блозі на "Укрінформ" повідомив заступник міністра оборони Олександр Сергій.

За його словами, за два з половиною роки широкомасштабної російської агресії оборонно-промисловий комплекс України продемонстрував значне зростання обсягів виробництва. Також українські зброярі освоїли виготовлення інноваційних зразків ОВТ.

Також читайте: Маємо перші контракти, коли партнери закупили українську техніку для ЗСУ, - Шмигаль

Українська техніка

Він уточнив, що з лютого 2022 року до постачання у війська допущено майже 190 безпілотних авіаційних комплексів (різних типів та призначення), близько 40 наземних роботизованих комплексів, понад 150 боєприпасів різних модифікацій (більшість з них – до безпілотників). Також українські зброярі виробляють засоби РЕБ, бронемашини, самохідну артилерію, спецтехніку, стрілецьку зброю тощо. Деякі зразки зброї українського виробництва є унікальними за характеристиками і це доведено результатами застосування у бойових умовах. До прикладу, за деякими зразками безпілотників Україна – світовий лідер.

Українська техніка

Заступник міністра наголосив, що розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу залишається абсолютним пріоритетом через великі потреби Сил оборони у зброї та техніці.

Читайте: Міноборони кодифікувало близько 20 зразків автотехніки для перевезення великогабаритних вантажів

Автор: 

Міноборони (7364) техніка (1826)


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Топ коментарі
+3
Новинок купа. А конвеєрне виробництво скількох видів налагодили?
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28.08.2024 17:19
+3
Скільки бравурних новинок, але щось результату позитивного на фронті немає, кацапи протискуються.
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28.08.2024 17:49
+2
Відволікаєш від зданих територій?
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28.08.2024 17:16
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Відволікаєш від зданих територій?
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28.08.2024 17:16 Відповісти
Новинок купа. А конвеєрне виробництво скількох видів налагодили?
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28.08.2024 17:19 Відповісти
а чому б не поставити гранатомет на пікап. і не треба цих платформ! який в них толк?
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28.08.2024 17:30 Відповісти
Скабеева покажет сюжет
https://youtu.be/8ik7DSpNQ8g
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28.08.2024 17:37 Відповісти
Хоть щото за два года войны.
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28.08.2024 17:49 Відповісти
Так і це можна сказати ніщо.
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28.08.2024 18:57 Відповісти
Скільки бравурних новинок, але щось результату позитивного на фронті немає, кацапи протискуються.
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28.08.2024 17:49 Відповісти
Тому вони і бравурні, що кацапи протискуються !
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28.08.2024 18:55 Відповісти
Якби таке сталося ще у 2021 році !
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28.08.2024 18:53 Відповісти
Ага. За 8 місяців більше ніж за 12 минулого року. Це що, ****, "потужні темпи військових інновацій"? Та ну нах! Це "зелений їбучий засті! - падли гальмують все і плодять замість зброї "зелених чиновників"...
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28.08.2024 20:20 Відповісти
Де "мільйон дронів" від Зє-?
Ми щось пропустили?
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29.08.2024 09:14 Відповісти
Допускатєлі.
Це хто? Це ті, хто ставить палиці в колеса на шляху запровадження в армію нових розробок?
Вони самі нічого не роблять (крім отримування зарплати), а жеруть гроші тільки за "допусканіє".
А яйця по 17 хто допустив? Чому з допускатєлєй досі ніхто не сидить в буцегарні?
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30.08.2024 10:46 Відповісти
 
 