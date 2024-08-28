Від початку цього року до експлуатації в ЗСУ допущено вдвічі більше українських збройових новинок, ніж за весь 2023-й, - Міноборони. ФОТО
За майже 8 місяців цього року Міністерство оборони України кодифікувало, допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки українського виробництва, ніж за весь минулий рік. У 2023 році цей показник складав понад 200 зразків вітчизняних ОВТ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це у своєму блозі на "Укрінформ" повідомив заступник міністра оборони Олександр Сергій.
За його словами, за два з половиною роки широкомасштабної російської агресії оборонно-промисловий комплекс України продемонстрував значне зростання обсягів виробництва. Також українські зброярі освоїли виготовлення інноваційних зразків ОВТ.
Він уточнив, що з лютого 2022 року до постачання у війська допущено майже 190 безпілотних авіаційних комплексів (різних типів та призначення), близько 40 наземних роботизованих комплексів, понад 150 боєприпасів різних модифікацій (більшість з них – до безпілотників). Також українські зброярі виробляють засоби РЕБ, бронемашини, самохідну артилерію, спецтехніку, стрілецьку зброю тощо. Деякі зразки зброї українського виробництва є унікальними за характеристиками і це доведено результатами застосування у бойових умовах. До прикладу, за деякими зразками безпілотників Україна – світовий лідер.
Заступник міністра наголосив, що розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу залишається абсолютним пріоритетом через великі потреби Сил оборони у зброї та техніці.
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https://youtu.be/8ik7DSpNQ8g
Ми щось пропустили?
Це хто? Це ті, хто ставить палиці в колеса на шляху запровадження в армію нових розробок?
Вони самі нічого не роблять (крім отримування зарплати), а жеруть гроші тільки за "допусканіє".
А яйця по 17 хто допустив? Чому з допускатєлєй досі ніхто не сидить в буцегарні?