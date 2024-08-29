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Під час відбиття російського ракетного удару 26 серпня загинув пілот Олексій Месь. ФОТО

26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

загинув пілот Олексій Месь

Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Прощання з пілотом відбулось 29 серпня. Шану з неба полеглому віддала пара винищувачів МіГ-29.

Прощання з пілотом Месем
Прощання з пілотом Месем

Наказом Головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

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За інформацією джерел CNN, пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16.

Автор: 

втрати (4398) Повітряні сили (2639) F16 F-16 (673) пілот (82)


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Топ коментарі
+45
Жаль та Біль . Пілоти то еліта Збройних Сил України. Співчуття близьким і рідним. Навіки молоді...
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29.08.2024 19:43
+13
Невже перший пішов?(((
Спокійного неба тобі, пане полковнику!
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29.08.2024 19:43
+12
Дуже мало часу на навчання хлопців і дуже високі вимоги до них. Мабуть ще і завищені очікування спільноти від тих пропіарених ф-16.
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29.08.2024 19:48
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Невже перший пішов?(((
Спокійного неба тобі, пане полковнику!
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29.08.2024 19:43 Відповісти
Жаль та Біль . Пілоти то еліта Збройних Сил України. Співчуття близьким і рідним. Навіки молоді...
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29.08.2024 19:43 Відповісти
Поліщук, мер наш, написав що він пілотував Ф16
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29.08.2024 19:46 Відповісти
Напевно, що так і є.

"За інформацією джерел https://edition.cnn.com/2024/08/29/europe/ukraine-f16-crashes-intl/index.html CNN , пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16. "

Джерело:
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29.08.2024 19:48 Відповісти
Повідомляється, що авіакатастрофі передував повітряний бій з КР та ударними БПЛА, в якому наш льотчик збив декілька ракет та БПЛА.
На жаль, в роботі ППО при відбитті масованих повітряних атак ворога не виключений френдли-файр. Також не можна виключати, що літак міг отримати пошкодження від уламків цілі, яка була знищена. ПС ще розслідують обставини цієї авіакатастрофи.
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29.08.2024 20:11 Відповісти
Чи уламками.
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29.08.2024 20:22 Відповісти
Дуже мало часу на навчання хлопців і дуже високі вимоги до них. Мабуть ще і завищені очікування спільноти від тих пропіарених ф-16.
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29.08.2024 19:48 Відповісти
Ех ...жаль вас. Жаль людей, які не можуть мислити.
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29.08.2024 20:08 Відповісти
жаліти цих немислячих - нема ніяких підстав,.. вони тільки путаються під ногами,
потрібно іти далі,..
за своєю ціллю - за перемогою над московськими загарбниками..
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29.08.2024 20:25 Відповісти
Жаль і біль. Співчуття родині льотчика. Питання, чому трапилась ця авіакатастрофа?
https://edition.cnn.com/2024/08/29/europe/ukraine-f16-crashes-intl/index.html
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29.08.2024 19:57 Відповісти
Клята війна! Слава герою! Смерть рашистам!
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29.08.2024 20:00 Відповісти
я так розумію не виключений і френдліфайр
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29.08.2024 20:03 Відповісти
Коли в небі і свої літаки і ворожі ціллі, я взагалі не знаю, як це безпечно працює, щоб не збити свого літака.
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29.08.2024 20:08 Відповісти
Це треба мати вищу військову освіту!
Це тільки ДІТЕЙ роблять, напомацки і без освіти!! Жодних вишів, тільки - мокра спина!
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29.08.2024 21:04 Відповісти
Винищувачі так просто не падають. Під час відбиття атаки,масованої, працювало і ППО і авіація. могло і своє ППО збити...
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29.08.2024 20:06 Відповісти
Дякую за врятовані життя людей. Не забудемо і не пробачимо.
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29.08.2024 20:10 Відповісти
Літак створений для нападу і екіпаж навчений для нападу не можна використовувати для оборони в умовах, коли наземні ППО привчені збивати все, що літає. Це називається службова недбалість (м'яко кажучи) і вина не пілота і не літака.
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29.08.2024 20:19 Відповісти
Країна безвідповідальності. Маю 100%, що ніхто за цю подію не відповість.
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29.08.2024 20:36 Відповісти
Ці літаки ішли насамперед як ППО, щоб там СМІ не казали. Це наше ППО, а не винищувачі... От і все...
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30.08.2024 01:15 Відповісти
Царство Небесне.
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29.08.2024 20:21 Відповісти
Френдлі фаєр мабудь.
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29.08.2024 20:32 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/ostanniy-biy-u-nebi-zahynuv-lotchyk-luchanyn-oleksiy-mes/
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30.08.2024 01:11 Відповісти
 
 