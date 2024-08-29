Під час відбиття російського ракетного удару 26 серпня загинув пілот Олексій Месь. ФОТО

26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Прощання з пілотом відбулось 29 серпня. Шану з неба полеглому віддала пара винищувачів МіГ-29.





Наказом Головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

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За інформацією джерел CNN, пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16.