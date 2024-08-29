Під час відбиття російського ракетного удару 26 серпня загинув пілот Олексій Месь. ФОТО
26 серпня під час відбиття російського ракетного удару загинув льотчик Олексій Месь.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
Прощання з пілотом відбулось 29 серпня. Шану з неба полеглому віддала пара винищувачів МіГ-29.
Наказом Головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.
За інформацією джерел CNN, пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16.
Топ коментарі
+45 Александр Пижук
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+13 Владислав Сварчевський
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Спокійного неба тобі, пане полковнику!
"За інформацією джерел https://edition.cnn.com/2024/08/29/europe/ukraine-f16-crashes-intl/index.html CNN , пілот загинув під час аварії американського винищувача F-16. "
Джерело:
На жаль, в роботі ППО при відбитті масованих повітряних атак ворога не виключений френдли-файр. Також не можна виключати, що літак міг отримати пошкодження від уламків цілі, яка була знищена. ПС ще розслідують обставини цієї авіакатастрофи.
потрібно іти далі,..
за своєю ціллю - за перемогою над московськими загарбниками..
https://edition.cnn.com/2024/08/29/europe/ukraine-f16-crashes-intl/index.html
Це тільки ДІТЕЙ роблять, напомацки і без освіти!! Жодних вишів, тільки - мокра спина!