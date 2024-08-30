Росіяни відбили село Коренево в Курській області та просунулись на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Росіяни зайшли в село Коренево в Курській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
Також ворог просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки на Донеччині.
Топ коментарі
+52 tomas marss
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+48 Serhii P.
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+42 Dust
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село коренево до річки крєпна, смт північніше.
- Зеленский заявил, что Украина не оккупирует Курскую область России: "Нам не нужны чужие земли и чужие граждане" - ВИДЕО
https://www.currenttime.tv/a/33094434.html
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише виконати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
В той час зеля ще грав на роялі і аж ніяк не міг допомагати. Чи в тебе є інші дані? поділися.
ліліпутіну дуже сильно допоміг яник-пряник, що практично розвалив армію остаточно.
Ну... зеля ж верховний головнокомандуючий згідно конституції - тому керує військами як вміє.
Друге діло ліліпутін, що маючи купу генералів повірив, що Україну можна за два дні взяти - просто клоун похлеще квн-щика зелі.
Що пропонуєш конкретно робити?
deepstete, навіть, не показував позиції, котрі ми відбивали в Нью-Йорку!
Маю надію, що deepstate, таки, попаде в поле зору CБУ.