Росіяни відбили село Коренево в Курській області та просунулись на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Росіяни зайшли в село Коренево в Курській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Також ворог просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки на Донеччині.

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