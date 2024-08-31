Доба на Донеччині: ворог обстріляв 8 населених пунктів, 1 людина загинула. ФОТОрепортаж

За минулу добу зафіксовано 2 256 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Гірник, Курахове, Лиман, Торецьк, села Малинівка, Міньківка, Олексіївка, Рай-Олександрівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

По Кураховому росіяни вдарили з РСЗВ "Ураган", ствольної артилерії та артилерії – вбили цивільну особу, ще шістьох поранили. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 5 приватних будинків, лікарня, 5 продуктових крамниць і торгових павільйонів на ринку.

Одна людина загинула внаслідок артобстрілу Гірника, пошкоджено три приватних оселі.

1 будинок пошкоджено у Гострому. У Мирнограді пошкоджено 2 будинки і газогін. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі, 7 будинків і промзону. У Криворізькій громаді пошкоджено промзону. У Покровську пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під постійним вогнем - Мар'їнська і Гродівська громади.

Краматорський район

У Лиманській громаді зруйновано 5 будинків у Зарічному і 1 у Торському. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 3 будинки.

Бахмутський район

Пошкоджено будинок у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і нежитлова будівля.

У Торецьку поранено мирного жителя, пошкоджено приватний будинок.

"Крім того, сьогодні після опівночі окупанти атакували Покровськ, Мирноград, Добропілля та Білицьке", - додали у поліції області.

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