УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12475 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
11 282 20

Удар по зерновозах на Сумщині: РФ поширює фейки про знищення колони техніки, яка рухалася в Суджу. ФОТОрепортаж

Росіяни поширюють неправдиву інформацію про удар по зерновозах у Сумському районі, повідомляють, що нібито знищили колону техніка, яка прямувала у Суджу Курської області РФ.

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу. Однак на фото чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля.

Це черговий злочин терористів проти мирного населення в порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Також читайте: Одна людина загинула й чотири травмовані внаслідок ракетного удару РФ по Сумщині

Нагадаємо, 31 серпня 2024 року близько 20:30 год ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які перебували на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району. Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20.

Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині
Удар по зерновозах на Сумщині

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678) фейк (744) Курськ (1108)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
який ідіот зібрав більше 20-ти !!!! вантажівок в колону ?
показати весь коментар
01.09.2024 13:15
+12
Це злочин впершу чергу тих керовників хто цю колону зібрав в зоні небезпеки обстрілу.А по 2-3 фури на віддалі 1-2 км одна від одної не можна було.
показати весь коментар
01.09.2024 13:26
+7
зранку пьяний - кацап ! 😕
показати весь коментар
01.09.2024 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де ви ті що обертається ТЦК І наше військо чому тут нема ваших думок підери ви і до вас доберемось
показати весь коментар
01.09.2024 13:14 Відповісти
зранку пьяний - кацап ! 😕
показати весь коментар
01.09.2024 13:17 Відповісти
погоняло МУСОРКО говорить всьо про персону цього пана
показати весь коментар
01.09.2024 15:06 Відповісти
Їх схоже поскорочували, або поперекидали на інші інформаційні напрямки, бо іпсятина про "бусіфікацію" майже зникла вже.
показати весь коментар
01.09.2024 15:11 Відповісти
який ідіот зібрав більше 20-ти !!!! вантажівок в колону ?
показати весь коментар
01.09.2024 13:15 Відповісти
Дитя асфальта.
Тот кто собирался из загрузить прямо из под комбайна.
грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля. Источник:
показати весь коментар
01.09.2024 14:48 Відповісти
Боюсь що то не ідіот а провокатор .
показати весь коментар
01.09.2024 15:34 Відповісти
Проїдьтеся по Україні і спробуйте це сказати хлопцям під час жнив! А перед зерноскладами взагалі збирається і по 100 штук і це в кожному десятому селі.
показати весь коментар
01.09.2024 16:52 Відповісти
*********
показати весь коментар
01.09.2024 13:19 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2024 15:30 Відповісти
Сама перша справа знищити тихх кого рятували і думали що то наші люди але ні вони втекли від війни . А далі серцть нам як писав Шеевченко руський то не людина!!@@@@@@!!!!!!!
показати весь коментар
01.09.2024 13:23 Відповісти
Так друже - і двісті років тому Лермонтови втікали від немитой росії десь на кавказ
показати весь коментар
01.09.2024 15:15 Відповісти
Це злочин впершу чергу тих керовників хто цю колону зібрав в зоні небезпеки обстрілу.А по 2-3 фури на віддалі 1-2 км одна від одної не можна було.
показати весь коментар
01.09.2024 13:26 Відповісти
Це не злочин, а навпаки відлікающий маневр. Якби не ці фури, то ракета прилетіла би по військовим.
показати весь коментар
01.09.2024 13:38 Відповісти
Два або кацапи, або корисні ідіоти : Stable Tether і Vasyl Masorko, один під німецьким прапором, інший рід польським (схоже ВПН) жваво ************ власне отой кацапський наратив.
показати весь коментар
01.09.2024 13:57 Відповісти
трусіянці на все що здатні то знищувати чужий хліб
Звичайно це черговий ліліпутінський злочин.
Цивільні та військові для України - одинаково цінні люди.
лише для ліліпутіна солдати - це мусор, ну а трусіянці - це мусор
показати весь коментар
01.09.2024 15:11 Відповісти
У спалкі дивились ? Можливо там ховається ухилянт
показати весь коментар
01.09.2024 14:17 Відповісти
Це шлях н-12 Суми-Полтава, в Верхній Сироватці починається шлях до Богодухова яиий прокладений паралельно кордону.
Зона операції на північ від цього місця і там шлях н-07 Юнаківка на кордоні. Так що звідти на Суджу ніяк. Може орки не знають що є карти (і зразу видно брехню) бо в березні 22-го у нас деякі БТГ не знали куди рухатися.
показати весь коментар
01.09.2024 16:23 Відповісти
Та всратися на то що говорять кацапи
показати весь коментар
01.09.2024 16:46 Відповісти
Який дебіл організував цю колону?
показати весь коментар
01.09.2024 16:44 Відповісти
 
 