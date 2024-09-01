Удар по зерновозах на Сумщині: РФ поширює фейки про знищення колони техніки, яка рухалася в Суджу. ФОТОрепортаж
Росіяни поширюють неправдиву інформацію про удар по зерновозах у Сумському районі, повідомляють, що нібито знищили колону техніка, яка прямувала у Суджу Курської області РФ.
Про це повідомили в прокуратурі Сумської області, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу. Однак на фото чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля.
Це черговий злочин терористів проти мирного населення в порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, 31 серпня 2024 року близько 20:30 год ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які перебували на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району. Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20.
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Тот кто собирался из загрузить прямо из под комбайна.
грузовики ожидали загрузки сои и стояли вблизи поля. Источник:
Звичайно це черговий ліліпутінський злочин.
Цивільні та військові для України - одинаково цінні люди.
лише для ліліпутіна солдати - це мусор, ну а трусіянці - це мусор
Зона операції на північ від цього місця і там шлях н-07 Юнаківка на кордоні. Так що звідти на Суджу ніяк. Може орки не знають що є карти (і зразу видно брехню) бо в березні 22-го у нас деякі БТГ не знали куди рухатися.