Удар по зерновозах на Сумщині: РФ поширює фейки про знищення колони техніки, яка рухалася в Суджу. ФОТОрепортаж

Росіяни поширюють неправдиву інформацію про удар по зерновозах у Сумському районі, повідомляють, що нібито знищили колону техніка, яка прямувала у Суджу Курської області РФ.

Про це повідомили в прокуратурі Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог на своїх ресурсах поширює інформацію про нібито ліквідацію колони техніки, яка направлялась у Суджу. Однак на фото чітко видно, що вантажівки очікували на загрузку сої та стояли поблизу поля.

Це черговий злочин терористів проти мирного населення в порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні прокуратури.

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Нагадаємо, 31 серпня 2024 року близько 20:30 год ворог завдав ракетного удару по колоні зерновозів, які перебували на шляху "Суми-Харків" поблизу с. Верхня Сироватка Сумського району. Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, іще 4 кермувальників поранені. Також відбулося загорання одного вантажного автомобіля та пошкодження близько 20.



















