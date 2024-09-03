Канадська організація "Mriya Aid" відправила 30-ту партію гуманітарної допомоги в Україну. ФОТОрепортаж

Канадська неприбуткова організація "Mriya Aid" відправила контейнер з гуманітарною допомогою для українських прифронтових цивільних лікарень та військових частин.

Про це йдеться в пресрелізі організації, передає Цензор.НЕТ.

Цей вантаж є частиною гуманітарної допомоги на суму 10 мільйонів канадських доларів, яку організація надала з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До складу вантажу входить медичне обладнання, яке "Mriya Aid" відправляє до декількох прифронтових лікарень за допомогою київської благодійної організації Help Ukraine Operation Palyanytsia. Це чотири діагностичні ультразвукові системи призначені для покращення діагностики та швидкості надання медичної допомоги цивільним та військовим, які працюють у найгарячіших точках на сході України.

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Також прифронтовим лікарням буде передано: 10 спеціальних лікарняних ліжок, 5 мобільних ліжок для транспортування пацієнтів, 18 столиків на колесах для пацієнтів, дитячий інвалідний візок з функцією мультимобільності та інші засоби пересування. Крім того, передаються необхідні витратні матеріали й медикаменти для хірургії та інтенсивної терапії. А для Збройних сил та Державної служби України з надзвичайних ситуацій - близько 700 турнікетів (CAT, 7 покоління).

"Медична система в Україні перевантажена, особливо в клініках поблизу лінії фронту, які часто стають мішенню для обстрілів з боку росіян. Саме тому ми передаємо життєво необхідне обладнання в регіони, які найбільше його потребують, щоб посилити їхню здатність лікувати поранених", - зазначила голова правління "Mriya Aid" Леся Ґрейнджер.

"Mriya Aid" також передає сучасне кухонне обладнання, ковдри та аптечки для громадської організації ГО "Пекельна кухня", яка працює у Харкові.

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Про "Mriya Aid"

"Mriya Aid" була заснована в лютому 2022 року канадськими фахівцями з безпеки та менеджменту, а також колишніми військовими. Вони назвали свою організацію на честь найбільшого у світі літака українського виробництва Ан-225 "Мрія", який використовувався для відправки гуманітарної допомоги в різні країни світу. У лютому 2022 року, після того як росіяни розбомбили цей літак, канадці вирішили назвати свою місію допомоги Україні на його честь. З перших днів війни волонтери "Mriya Aid" зосередилися на підтримці українських військових, щоб забезпечити виживання як на індивідуальному рівні на передовій, так і на соціальному рівні через медичну інфраструктуру в громадах, що постраждали від війни. З початку війни передано 11 морських контейнерів, відправлено 19 авіаперевезень гуманітарної допомоги.