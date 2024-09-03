За 6,5 тис. євро допомагав чоловікам нелегально покинути Україну: Повідомлено про підозру правоохоронцю на Буковині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронцю з Чернівецької області, який із трьома спільниками організував канал нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС, повідомили про підозру.

Про це інформує Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ціна такої послуги становила 6,5 тис. євро. Правоохоронець підвозив клієнтів до місця поблизу кордону, де вже спільники переводили чоловіків до Румунії пішки. Йшли через гірську місцевість, тому чоловікам радили мати достатній запас їжі та води.

Повідомляється, що спочатку прикордонники затримали пішу групу, а потім слідство вийшло й на правоохоронця.

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Чоловіку повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, за попередньою змовою, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Щодо трьох цивільних спільників досудове розслідування також триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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