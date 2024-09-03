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За 6,5 тис. євро допомагав чоловікам нелегально покинути Україну: Повідомлено про підозру правоохоронцю на Буковині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронцю з Чернівецької області, який із трьома спільниками організував канал нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків до ЄС, повідомили про підозру.

Про це інформує Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ціна такої послуги становила 6,5 тис. євро. Правоохоронець підвозив клієнтів до місця поблизу кордону, де вже спільники переводили чоловіків до Румунії пішки. Йшли через гірську місцевість, тому чоловікам радили мати достатній запас їжі та води.

Правоохоронець допомагав чоловікам виїхати з України

Повідомляється, що спочатку прикордонники затримали пішу групу, а потім слідство вийшло й на правоохоронця.

Також дивіться: ДБР розкрило схему продажу "білих" військових квитків за $10 тис. у Харкові: повідомлено про підозру організатору. ФОТО

Чоловіку повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, за попередньою змовою, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Щодо трьох цивільних спільників досудове розслідування також триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Дивіться: За 21 тис. євро обіцяв переправити чоловіка за кордон: ДБР викрило посадовця кінологічного центру. ФОТО

Автор: 

Буковина (848) ДБР (3492) ухилянти (905)


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Правоохоронцю з Чернівецької області Джерело:
Правоохоронцю. Ну звичайно, для війни не підходить, не то що тракторист Микола чи сантехник Василь. У нього інше призвання. Тільки не зрозуміло, чому не державна зрада? Він же на службі? Чи такі своїх не кидають?
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03.09.2024 12:49 Відповісти
Гучна інформація на фоні депутата від слуг,під слідством і закупками в Лондоні. Одним дають втекти,а іншим заборонено,бо не слуги,не партія регіонів, не жопоблок
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03.09.2024 12:52 Відповісти
красавчік,спасал жизни + зарабатівал
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03.09.2024 12:52 Відповісти
Розвивав місцевий туризм на Буковині та надавав можливість індивідуальної інтеграції в ЄС для своїх клієнтів.
До речі, з гарантованим результатом.
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03.09.2024 14:18 Відповісти
Людина арміії мабуть на дрони для арміїї хотіла витратити. А ви отак з ним
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03.09.2024 12:53 Відповісти
Стефанчук, нервово гризе нігті, разо з першим знавцем корабельних сосок…
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03.09.2024 13:01 Відповісти
Порушення монополії ДПСУ у підозру треба додати. Бо саме прикордонники відповідають за створення та функціонування "ЗЕлених зон" на кордоні.
Правоохоронцю треба б замислитися у яку саме ЗЕкишеню він вліз, намагаючись оминути монополію на торгівлю людьми.
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03.09.2024 14:14 Відповісти
Конкурентов убирают. Демпинговал и не делился.
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03.09.2024 16:05 Відповісти
Чем думают эти "помощники" ? 9 лет это не 9 дней. И сажать этих помощников в общую зону.
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13.09.2024 11:35 Відповісти
 
 