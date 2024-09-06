СБУ та Нацполіція затримали дві групи паліїв військових авто у Києві й Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Служба безпеки і Національна поліція затримали ще дві групи підпалювачів, які на замовлення спецслужб рф діяли у Києві та Хмельницькому. За вказівкою окупантів їхні поплічники палили авто Сил оборони.

Затриманими виявилися чотири мешканці різних регіонів України. У поле зору агресора фігуранти потрапили, коли шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

За інструкціями з рф зловмисники спочатку відслідковували локації потенційних цілей та "погоджували" їх зі своїми російськими кураторами.

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Потім фігуранти прибували на місця паркування службових автомобілів та підпалювали їх за допомогою бензину і легкозаймистих сумішей.

Зловмисники фіксували загоряння на камери телефонів і потім надсилали ці відео окупантам.

За наявними даними, російські куратори так і не заплатили підпалювачам за злочин.

У Києві:

"по гарячих слідах" затримано двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.

За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.

У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на "легкі гроші".

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У Хмельницькому:

затримано ще двох підпалювачів, які намагалися знищити службовий позашляховик ЗСУ. У подальшому вони планували продовжити серію злочинів на території західного регіону України.

Фігурантами виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом прибули до Хмельницького, і для виконання підпалів оселилися у заздалегідь орендованій квартирі.

Обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони фільмували як горить військове авто на камеру мобільного телефону.

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Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Хмельницькій і Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської та Хмельницької обласної прокуратур.