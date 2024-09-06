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СБУ та Нацполіція затримали дві групи паліїв військових авто у Києві й Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Служба безпеки і Національна поліція затримали ще дві групи підпалювачів, які на замовлення спецслужб рф діяли у Києві та Хмельницькому. За вказівкою окупантів їхні поплічники палили авто Сил оборони.

Затриманими виявилися чотири мешканці різних регіонів України. У поле зору агресора фігуранти потрапили, коли шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

За інструкціями з рф зловмисники спочатку відслідковували локації потенційних цілей та "погоджували" їх зі своїми російськими кураторами.

СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів авто ЗСУ

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Потім фігуранти прибували на місця паркування службових автомобілів та підпалювали їх за допомогою бензину і легкозаймистих сумішей.

Зловмисники фіксували загоряння на камери телефонів і потім надсилали ці відео окупантам.

За наявними даними, російські куратори так і не заплатили підпалювачам за злочин.

СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів авто ЗСУ

У Києві:

"по гарячих слідах" затримано двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.

За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.

У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на "легкі гроші".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано наркозалежних, які за гроші з РФ підпалювали військові пікапи та об’єкти "Укрзалізниці" в Черкасах, - СБУ. ФОТО

СБУ та Нацполіція затримали підпалювачів авто ЗСУ

У Хмельницькому:

затримано ще двох підпалювачів, які намагалися знищити службовий позашляховик ЗСУ. У подальшому вони планували продовжити серію злочинів на території західного регіону України.

Фігурантами виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом прибули до Хмельницького, і для виконання підпалів оселилися у заздалегідь орендованій квартирі.

Обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони фільмували як горить військове авто на камеру мобільного телефону.

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Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Хмельницькій і Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської та Хмельницької обласної прокуратур.

Автор: 

Київ (19525) підпал (679) Нацполіція (15196) СБУ (12847) Хмельницький (409)


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Топ коментарі
+15
Будемо продовжувати гратися в ,,минекацапи,, та дозволяти різній продажній наволочі нищити нас та наше майно і військове спорядження? Чи може нарешті таки введемо Закон про смертну кару для ворожих диверсантів якого б громадянства вони не були? Бо а-я-яй за підпал військової техніки нікого не лякає. А вивісити на ліхтарі поряд з підпаленим авто чи трансформатором було б величезним антистимулом для інших паліїв.
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06.09.2024 18:43
+14
Пїд час вїйни не до сентіментів. Зараз стоіть питання існування та виживання нашоі краіни. Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Ті коли ловили німецького шпигуна або диверсанта ї його провина була доведена- його вїшали!!! Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросійских щурячих виродкїв та запроданців!
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06.09.2024 18:53
+10
Якщо вони співпрацювали з окупантом на вільній території, то тут явна державна зрада
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06.09.2024 18:38
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Якщо вони співпрацювали з окупантом на вільній території, то тут явна державна зрада
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06.09.2024 18:38 Відповісти
Будемо продовжувати гратися в ,,минекацапи,, та дозволяти різній продажній наволочі нищити нас та наше майно і військове спорядження? Чи може нарешті таки введемо Закон про смертну кару для ворожих диверсантів якого б громадянства вони не були? Бо а-я-яй за підпал військової техніки нікого не лякає. А вивісити на ліхтарі поряд з підпаленим авто чи трансформатором було б величезним антистимулом для інших паліїв.
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06.09.2024 18:43 Відповісти
!!!100!!!!!!!!!!!! І ТІЛЬКИ ТАК !!!
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06.09.2024 20:45 Відповісти
Ухилянти епані.
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06.09.2024 18:44 Відповісти
Пїд час вїйни не до сентіментів. Зараз стоіть питання існування та виживання нашоі краіни. Треба брати приклад з Британцїв часїв Другої Свїтової Вїйни. Ті коли ловили німецького шпигуна або диверсанта ї його провина була доведена- його вїшали!!! Мало того, вирок мав виконати його родич. Наприклад , якщо чоловїк виявився шпигуном, його мала повїсити його дружина. Або навпаки. Якщо вїдмовлялися - вїшали обох. Тїльки так можливо викоренити цих проросійских щурячих виродкїв та запроданців!
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06.09.2024 18:53 Відповісти
Їх спалить майно всієї рідні конфіскувать а самих на болота
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06.09.2024 18:53 Відповісти
Поки суди не будуть давати строк довічно за зраду і тероризм буде так і далі. Президент повинен проінформувати самопризначених суддів ( ми їх не вибирали, як поезидента та верховну раду) про наслідки державної зради..
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06.09.2024 19:03 Відповісти
Чого так нераціонально?
Відправляти на розмінування, нехай за них отець звєздоній молиться!
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06.09.2024 19:17 Відповісти
ВИМАГАЄМО ПУБЛІЧНИХ РОЗСТРІЛІВ ВОРОГІВ УКРАЇНИ!
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06.09.2024 19:22 Відповісти
Прочитав коментарі , зі всіма згоден , але ж то таке ... І ми всі розуміємо , що по нашому не буде , у всякому разі , в найближчій перспективі . А от згадати про " поняття " , згідно з яких держзрада є найважчим гріхом ,гіршим чим згвалтування , і карається від СІЗО , не кажучи про "лагерні " зони ,
нещадно . Тим більше на малолітці . Опускають на раз ! Ці покидьки і є зрадниками . На мою думку це треба поширювати у інформаційному просторі . Вважаю , що після такого ознайомлення виконавців таких злочинів значно поменшає .
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06.09.2024 19:35 Відповісти
Смерть паліям, помічників московських убивць!!
Безкарність та нікчемність касти суддівських, спонукає Українців, вжити дієвих ЗАХОДІВ над цими істотами!!
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06.09.2024 19:39 Відповісти
электорат зедебыла
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06.09.2024 20:00 Відповісти
У цієї наволочі-паліїв і у Зюзі з Йермаком....співпадають цілі і завдання. Тому зелень паліїв не карає (як і навідників та всіх інших). До речі,любителі совка і Рашки знають,що під час війни з німцями ,в подібних випадках,просто ставили до стінки...після інтенсивного допиту. А от Зюзя своїх береже....
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06.09.2024 20:04 Відповісти
 
 