П’ять днів і чотири ночі блукали у високогірних лісах: За 40 метрів до кордону затримано чотирьох чоловіків, які планували потрапити до Румунії. ФОТО
Прикордонники затримали чотирьох осіб, які планували переплисти Тису, щоб потрапити в Румунію. Чоловіки п’ять днів і чотири ночі блукали у високогірних лісах.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці за 40 метрів до кордону наряд відділу "Великий Бичків" Мукачівського загону, який очолював курсант 4 курсу Національної академії Держприкордонслужби, затримав чотирьох осіб, які планували перепливати Тису, аби потрапити в Румунію. Перед тим, як наважитися перетинати кордон у такий спосіб, чоловіки спробували себе у гірському "туризмі", але після п’яти днів і чотирьох ночей у високогірних лісах, гори їм не підкорилися і знайти українсько-румунський кордон вони не змогли, натомість заблукали й вирішили спуститися у найближчий населений пункт", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється затримані киянин, харків’янин, черкасець та кіровоградець познайомилися в одній із соціальних мереж, де охочі незаконно перетнути кордон обговорюють можливі шляхи уникнення зустрічі з прикордонниками.
"Жодна із порад горе-туристам не допомогла. На останніх хвилинах маршруту, як і багатьох інших спритників, їх очікувала традиційна зустріч з охоронцями кордону", - додали в ДПСУ.
Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи буде скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тра було проконсультуватися у наших можновладців: тіко вони знають, як спокійненько та безкарно виїхати за кордон!
Бо ДПСУ так пишається кожен раз при затриманні але ніхто не каже скількох вони прогавили або пропустили.
Відпустіть мене хоча б на півроку. Два з половиною роки на нулі. Від чого втомилися ті Герої економічного фронту?