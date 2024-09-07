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П’ять днів і чотири ночі блукали у високогірних лісах: За 40 метрів до кордону затримано чотирьох чоловіків, які планували потрапити до Румунії. ФОТО

Прикордонники затримали чотирьох осіб, які планували переплисти Тису, щоб потрапити в Румунію. Чоловіки п’ять днів і чотири ночі блукали у високогірних лісах.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці за 40 метрів до кордону наряд відділу "Великий Бичків" Мукачівського загону, який очолював курсант 4 курсу Національної академії Держприкордонслужби, затримав чотирьох осіб, які планували перепливати Тису, аби потрапити в Румунію. Перед тим, як наважитися перетинати кордон у такий спосіб, чоловіки спробували себе у гірському "туризмі", але після п’яти днів і чотирьох ночей у високогірних лісах, гори їм не підкорилися і знайти українсько-румунський кордон вони не змогли, натомість заблукали й вирішили спуститися у найближчий населений пункт", - йдеться в повідомленні.

Затримано чотирьох ухилянтів

Дивіться: У Дністрі на кордоні з Молдовою виявили тіло людини, - ДПСУ. ФОТО

Як повідомляється затримані киянин, харків’янин, черкасець та кіровоградець познайомилися в одній із соціальних мереж, де охочі незаконно перетнути кордон обговорюють можливі шляхи уникнення зустрічі з прикордонниками.

"Жодна із порад горе-туристам не допомогла. На останніх хвилинах маршруту, як і багатьох інших спритників, їх очікувала традиційна зустріч з охоронцями кордону", - додали в ДПСУ.

Також дивіться: За 6,5 тис. євро допомагав чоловікам нелегально покинути Україну: Повідомлено про підозру правоохоронцю на Буковині, - ДБР. ФОТО

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи буде скеровано до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) кордон (4773) ухилянти (923)


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Топ коментарі
+15
А бородатого чого прошляпили?
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07.09.2024 22:28
+13
Пхе!
Тра було проконсультуватися у наших можновладців: тіко вони знають, як спокійненько та безкарно виїхати за кордон!
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07.09.2024 22:27
+10
Бо у "бороди" були всі необхідні документи, старанно забезпечені СБУ, МВС, ДПСУ за підтримки ОПЗЄ.
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07.09.2024 22:37
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Пхе!
Тра було проконсультуватися у наших можновладців: тіко вони знають, як спокійненько та безкарно виїхати за кордон!
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07.09.2024 22:27 Відповісти
А бородатого чого прошляпили?
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07.09.2024 22:28 Відповісти
Вони відчули силу бороди і злякалися
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07.09.2024 22:30 Відповісти
бородатий перетнув кордон через пункт пропуску, тому спокійно катається по Європі а не сидить тихенько у Молдові.
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07.09.2024 22:37 Відповісти
Бо у "бороди" були всі необхідні документи, старанно забезпечені СБУ, МВС, ДПСУ за підтримки ОПЗЄ.
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07.09.2024 22:37 Відповісти
А для підстраховки - декілька сотень пар чесних очей Бенджаміна Франкліна
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07.09.2024 22:53 Відповісти
За володорювання ЗЄ це надійніше за закордонний паспорт.
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07.09.2024 23:12 Відповісти
Сурйозний дід. Вирішує любі проблеми
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07.09.2024 23:23 Відповісти
Прикордонники хоч би якось руки показали, по фотці таке враження що посцяти стали
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07.09.2024 22:32 Відповісти
так можливо це і не враження...
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07.09.2024 22:38 Відповісти
адміністративне правопорушення
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07.09.2024 22:33 Відповісти
Цікаво, який відсоток складають затримані на кордоні від загальної кількості втікачів.

Бо ДПСУ так пишається кожен раз при затриманні але ніхто не каже скількох вони прогавили або пропустили.
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07.09.2024 22:35 Відповісти
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 11 тисяч українських чоловіків https://www.unian.ua/incidents/na-odeshchini-rosiyanin-napav-na-prikordonnika-koli-ne-zmig-sprovaditi-uhilyanta-za-kordon-novini-odesi-12632388.html нелегально перейшли кордон із Румунією. Про це заявив представник прикордонної поліції Румунії Флорін Коман, якого цитує https://romania.europalibera.org/a/de-barbati-ucraineni-au-incercat-sa-scape-de-inrolare-fugind-in-romania-19-au-murit-dintre-care-11-inecati-in-tisa/32939729.html "Радіо Свобода" .
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07.09.2024 23:34 Відповісти
Це було в новинах ще весною. Зараз цифра мабуть значно більша.
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07.09.2024 23:35 Відповісти
А як взагалі румуни(влада) відносяться до громадян України, які незаконно перетинають кордон?
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08.09.2024 00:06 Відповісти
Чесно кажучи , ті що в районі Великого Бичкова лазять по "високогірних" лісах , щоб вийти на Тису, вздовж якої йде траса Рахів-Мукачове, просто неодмінно повинні були попастися.
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07.09.2024 23:58 Відповісти
Погранці беруть гарні гроші за прохід кордону, а на хвото виглядають як якесь Чмо!!! Неначе із жоппи витягли, БИДЛО *****!
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07.09.2024 22:40 Відповісти
Бо беруть ахвіцери, а бігають лісами, горами невдахи.
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07.09.2024 23:14 Відповісти
Всіх потужно лапають,а таких як дмитрук,ну ніяк не вдається!!Совпаденіє?..
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07.09.2024 22:43 Відповісти
Єув врау о ваканца. Еув ворбеск о лімба романа.
Відпустіть мене хоча б на півроку. Два з половиною роки на нулі. Від чого втомилися ті Герої економічного фронту?
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07.09.2024 22:50 Відповісти
У людей можуть бути різні причини виїхати за кордон. Це їх треба спитати. А стосовно "втоми" - я не знаю, коли ви були в тилу, але за 2,5 роки багато чого змінилося не в кращий бік..
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07.09.2024 22:56 Відповісти
Боїтеся ТЦК?
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07.09.2024 23:00 Відповісти
Треба у хлопців на фото спитати
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07.09.2024 23:04 Відповісти
Кожен робить свій вибір .скоро люди бояться більше таких як ви
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08.09.2024 00:56 Відповісти
ЗСУ? Люди чекають Ахмат?
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08.09.2024 10:24 Відповісти
Не ЗСУ а саме таких як ти..які зневажають цивільних
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08.09.2024 10:51 Відповісти
Впіймали не чотирьох, а п'ятьох, хто ж тоді робив фото ?!!
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07.09.2024 22:53 Відповісти
Красавцы, всем по ордену за заслуги перед отечеством во время войны
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07.09.2024 23:18 Відповісти
40 метров не хватило...
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07.09.2024 23:29 Відповісти
Нещасні квіточки ледь не загинули в горах тікаючи від страшних тцкашників...
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07.09.2024 23:41 Відповісти
Ты в окопе или тебе 60 лет? Или твои сыновья или внуки в окопе?
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08.09.2024 00:44 Відповісти
Юра диванний ПОЦреот
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08.09.2024 00:57 Відповісти
Ухилянт-біженець? Молдавський кацап?
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08.09.2024 01:21 Відповісти
Тобі треба записатись в чергу до психіатра.
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08.09.2024 05:40 Відповісти
Юра пацієнт психлікарні
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08.09.2024 10:52 Відповісти
Я приготовился увидеть задержанных парней в дневное (светлое) время суток пока долистывал статью до фотографий... Увидел...
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08.09.2024 00:43 Відповісти
Хто знає, може їх місія була відволікати увагу, поки через кордон успішно пройшло дві бригади ухилянтів.
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08.09.2024 01:12 Відповісти
Чотири яйценоса .
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08.09.2024 06:54 Відповісти
На фото чотири затриманих і два ухилянти!!!
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08.09.2024 07:27 Відповісти
чому на таких фото прикордонники завжди ховають обличчя, це ж не мафіозів якихось затримали
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08.09.2024 10:32 Відповісти
 
 