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Військові на Покровському напрямку отримають 1800 FPV-дронів різних модифікацій, "Мавіки" і окопний РЕБ. ФОТОрепортаж

П’ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передасть на Покровський напрямок чергову партію техніки, яка вкрай потрібна українським військовим. 1800 FPV-дронів, "Мавіки", 15 квадроциклів для евакуації поранених, засоби окопного РЕБ та зарядні станції вже сьогодні будуть у підрозділах на Донеччині.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  "ЄС".

"Ми минулого тижня були в Покровську і зараз вирушаємо на Покровськ. Це 15 квадрациклів, вони дуже ефективно себе показують. І тому все, що змогли купити – укомплектували і терміново на Покровськ", – розповів Порошенко.

Допомога Порошенка на Покровський напрямок

Він зазначив, що наразі поставляють тільки те, що дуже просять воїни, і те, що не поставляє держава або поставляє неприйнятної якості.

Допомога Порошенка на Покровський напрямок

"1800 FPV-дронів, модернізованих нами. Ми поставили плату, яка змінює частоти, щоб російські РЕБи не могли зупиняти наші FPV-шки. 1800 різних FPV-шок: "вісімок", "сімок", "десяток", нічних", -  розповів експрезидент.

Допомога Порошенка на Покровський напрямок

На фронт також везуть засоби низькочастотного РЕБу. 

"Нова антена дає можливість засобам РЕБ працювати в низькому діапазоні частот. Там, де росіяни останнім часом думали, що знайшли слабке місце в нашій системі оборони й нібито зайняли домінуючу позицію. "Він має не надто презентабельний вигляд, але це справді must have на фронті", – говорить Порошенко.

Допомога Порошенка на Покровський напрямок

Він додав, що низькочастотною антеною доукомплектовують десятки підрозділів, які раніше вже отримували РЕБ від "ЄС"

"Усе, щоб парасолька РЕБу максимально ефективно захищала життя наших бійців", – пояснив Порошенко.

Нагадаємо,  раніше Порошенко передав 112-й бригаді ТрО два комплекси протидії засобам ворожих розвідок "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон".

Читайте також: Підрозділи, які захищають Покровськ, отримали FPV-дрони та техніку. ФОТО

Автор: 

допомога (8365) Порошенко Петро (15180) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+30
"барига" вперто не дає Зермакам швиденко закінчити війну посєрєдінє.
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12.09.2024 12:30
+25
Порох- сила 💪.
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12.09.2024 12:31
+16
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12.09.2024 12:34
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"барига" вперто не дає Зермакам швиденко закінчити війну посєрєдінє.
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12.09.2024 12:30 Відповісти
Порох- сила 💪.
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12.09.2024 12:31 Відповісти
Зєрмак- могила
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12.09.2024 12:39 Відповісти
Якби і зермаки стільки донатили то було б в 2 рази більше. Але зермаки г**но.
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12.09.2024 12:31 Відповісти
Як?!! Зєрмаки - порохоботам?!!
Щас! Вони раніш вдавляться!
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12.09.2024 14:12 Відповісти
Якби ті підари просто перестали красти, то був би найбільший їхній вклад в перемогу.
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12.09.2024 14:40 Відповісти
osj , ce spravžny prezident
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12.09.2024 12:32 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу, ви найкращій!
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12.09.2024 12:34 Відповісти
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12.09.2024 12:34 Відповісти
На яке ж лайно мудрий нарід проміняв справжнього Президента!
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12.09.2024 12:36 Відповісти
А в заголовку очканули написати, від кого..?
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12.09.2024 12:37 Відповісти
Так зразу деякий час і новина не відкривалася.
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12.09.2024 12:41 Відповісти
А були варіанти? Не поділитеся?
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12.09.2024 13:13 Відповісти
Такі заголовки можна і не відкривати. Кількість, регулярність і асортимент вже як візитівка.
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12.09.2024 13:15 Відповісти
Ты хто такой? Ты с Блинкиным общался? Ото.
Извините. Сарказм.
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12.09.2024 13:50 Відповісти
Ти читай уважно опис, там все є!
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12.09.2024 19:19 Відповісти
Всі знають, ЩО буде в описі. Ішлося про ЗАГОЛОВОК, який ТИ прочитала не тим місцем.
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12.09.2024 19:47 Відповісти
ну что тут сказать.. молодец конечно.... кто -то с ОП поддержит ???
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12.09.2024 12:39 Відповісти
Брат Подоляка!
Правда воевал против Украины,и уже здох,но! "Какая разница?" для зе & К°!!!
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12.09.2024 14:15 Відповісти
Кожен тиждень купляє (за власний кошт!) купу всього необхідного та відвозить бійцям.
Запропонував відновити (за власний кошт) корпус Охматдиту яким саме він опікувався та вклав купу коштів, але зеленоригівські мародери відмовилися - бо на цьому не розпиляєш народні гроші, та й чорна заздрість не дозволяє.
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12.09.2024 12:43 Відповісти
Хід у відповідь

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12.09.2024 12:44 Відповісти
Люблю цю Людину !!! ❤️ Петро Порошенко !!!💙💛
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12.09.2024 12:44 Відповісти
Як зазвичай. Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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12.09.2024 12:45 Відповісти
А що курва робить держава??!!
Сухпайки гидотної якості поставляє у змові з постачальниками!
Все інше за людські гроші та кошти небайдужих багатих людей!
А що ЗЕлена шобла дала з власної кишені? НІЧОГО!
Респект Президенту Порошенко!
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12.09.2024 12:52 Відповісти
А сам як гадаєш :"чому?"?
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12.09.2024 14:17 Відповісти
Почему в нашей церкви молитвы без музыки читают? А католики поют.
Потому что орган не пропьешь, а физгармонь - запросто. Из песни слово не выкинешь, а Порошенко из заголовка, раз плюнуть
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12.09.2024 13:55 Відповісти
НЕ випадково!
1. Зєбіли 90% читають "шапку"
2. Згадуваня Порошенко в "шапці" допису - привід чергової істерики зє,і як наслідок,навала ДБР,ГПУ,СБУ,БЕП,МЧС,МВС.Хоч санстанція не прийде - бо її вже нема.
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12.09.2024 14:24 Відповісти
В якій країні ви живете,що в вас є діючий президент,в прихільності до якого ви звинувачуєте редакцію ЦН?
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12.09.2024 15:14 Відповісти
Лютий Порох!
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12.09.2024 13:02 Відповісти
Дякую Пане Президенте!
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12.09.2024 13:45 Відповісти
То фігня, он бубочка які видосіки пилить, нащо ті дрони
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12.09.2024 14:30 Відповісти
Пороху респект. Настав час віддавати борги суспільству.
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12.09.2024 14:42 Відповісти
Дуже гарна новина. Не зупиняйтес
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12.09.2024 16:47 Відповісти
 
 