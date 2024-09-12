Військові на Покровському напрямку отримають 1800 FPV-дронів різних модифікацій, "Мавіки" і окопний РЕБ. ФОТОрепортаж

П’ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передасть на Покровський напрямок чергову партію техніки, яка вкрай потрібна українським військовим. 1800 FPV-дронів, "Мавіки", 15 квадроциклів для евакуації поранених, засоби окопного РЕБ та зарядні станції вже сьогодні будуть у підрозділах на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

"Ми минулого тижня були в Покровську і зараз вирушаємо на Покровськ. Це 15 квадрациклів, вони дуже ефективно себе показують. І тому все, що змогли купити – укомплектували і терміново на Покровськ", – розповів Порошенко.

Він зазначив, що наразі поставляють тільки те, що дуже просять воїни, і те, що не поставляє держава або поставляє неприйнятної якості.

"1800 FPV-дронів, модернізованих нами. Ми поставили плату, яка змінює частоти, щоб російські РЕБи не могли зупиняти наші FPV-шки. 1800 різних FPV-шок: "вісімок", "сімок", "десяток", нічних", - розповів експрезидент.

На фронт також везуть засоби низькочастотного РЕБу.

"Нова антена дає можливість засобам РЕБ працювати в низькому діапазоні частот. Там, де росіяни останнім часом думали, що знайшли слабке місце в нашій системі оборони й нібито зайняли домінуючу позицію. "Він має не надто презентабельний вигляд, але це справді must have на фронті", – говорить Порошенко.

Він додав, що низькочастотною антеною доукомплектовують десятки підрозділів, які раніше вже отримували РЕБ від "ЄС"

"Усе, щоб парасолька РЕБу максимально ефективно захищала життя наших бійців", – пояснив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко передав 112-й бригаді ТрО два комплекси протидії засобам ворожих розвідок "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон".

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