Військові на Покровському напрямку отримають 1800 FPV-дронів різних модифікацій, "Мавіки" і окопний РЕБ. ФОТОрепортаж
П’ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передасть на Покровський напрямок чергову партію техніки, яка вкрай потрібна українським військовим. 1800 FPV-дронів, "Мавіки", 15 квадроциклів для евакуації поранених, засоби окопного РЕБ та зарядні станції вже сьогодні будуть у підрозділах на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".
"Ми минулого тижня були в Покровську і зараз вирушаємо на Покровськ. Це 15 квадрациклів, вони дуже ефективно себе показують. І тому все, що змогли купити – укомплектували і терміново на Покровськ", – розповів Порошенко.
Він зазначив, що наразі поставляють тільки те, що дуже просять воїни, і те, що не поставляє держава або поставляє неприйнятної якості.
"1800 FPV-дронів, модернізованих нами. Ми поставили плату, яка змінює частоти, щоб російські РЕБи не могли зупиняти наші FPV-шки. 1800 різних FPV-шок: "вісімок", "сімок", "десяток", нічних", - розповів експрезидент.
На фронт також везуть засоби низькочастотного РЕБу.
"Нова антена дає можливість засобам РЕБ працювати в низькому діапазоні частот. Там, де росіяни останнім часом думали, що знайшли слабке місце в нашій системі оборони й нібито зайняли домінуючу позицію. "Він має не надто презентабельний вигляд, але це справді must have на фронті", – говорить Порошенко.
Він додав, що низькочастотною антеною доукомплектовують десятки підрозділів, які раніше вже отримували РЕБ від "ЄС"
"Усе, щоб парасолька РЕБу максимально ефективно захищала життя наших бійців", – пояснив Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко передав 112-й бригаді ТрО два комплекси протидії засобам ворожих розвідок "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон".
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Щас! Вони раніш вдавляться!
Извините. Сарказм.
Правда воевал против Украины,и уже здох,но! "Какая разница?" для зе & К°!!!
Запропонував відновити (за власний кошт) корпус Охматдиту яким саме він опікувався та вклав купу коштів, але зеленоригівські мародери відмовилися - бо на цьому не розпиляєш народні гроші, та й чорна заздрість не дозволяє.
Сухпайки гидотної якості поставляє у змові з постачальниками!
Все інше за людські гроші та кошти небайдужих багатих людей!
А що ЗЕлена шобла дала з власної кишені? НІЧОГО!
Респект Президенту Порошенко!
Потому что орган не пропьешь, а физгармонь - запросто. Из песни слово не выкинешь, а Порошенко из заголовка, раз плюнуть
1. Зєбіли 90% читають "шапку"
2. Згадуваня Порошенко в "шапці" допису - привід чергової істерики зє,і як наслідок,навала ДБР,ГПУ,СБУ,БЕП,МЧС,МВС.Хоч санстанція не прийде - бо її вже нема.