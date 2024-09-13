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Викрито посадовців українського холдингу, які будують судноремонтний завод для військових кораблів РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Зібрано доказову базу на топменеджмент українського будівельного холдингу, який причетний до роботи на ворога та фінансування збройної агресії РФ.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від початку повномасштабної війни організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів. Йдеться про контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління ФСБ.

Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва московського метрополітену. Крім цього, за наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.

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Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ

Встановлено, що російська "філія" холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора. Щоб приховати свою протиправну діяльність у Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.

К розповіли в СБУ, під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність. Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тис. доларів.

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Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ
Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ

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На підставі зібраних доказів трьом основним фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).

Нині триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ
Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ
Український холдинг будує судноремонтний завод для РФ

Автор: 

СБУ (12846) державна зрада (1690) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+14
Це відповідь Зеленському на питання, Чому ми не в НАТІ з отаким лайном зкацапленим??
Єрмак, з татаровим та гетьманцевим, під контролем маразматика патрушева, ну хоть паржут….!!!
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13.09.2024 16:36
+8
Відповідь на звинувачення США про компаненти їх компаній в російських ракетах, коли цілі підприємства із столиці України будують бази чорноморського терористичного флоту кацапії. А до цього фірма богуслаєва поставляла мотори на літаки і гелікоптери кацапів, які сьогодні скидають бомби і ракети на наші міста і села. А на дняд підписав контракт га поставку кацапської нпафти до Угорщини. Потужно навів порядки Боневтік і його антимайданна команда.
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13.09.2024 18:22
+7
А ХВамілії у цих підорів є?
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13.09.2024 16:37
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пожиттєво з повною конфіскацією?
чи, не всьо так однозначно? там уважаємиє люді?
єрмачина, ще не вирішив?
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13.09.2024 16:35 Відповісти
- Штирлиц, Вы совсем обнаглели, организовывая у нас под носом холдинг по ремонту кригсмарине в Ноффоросийске, верфи по строительству U-boot в Санкт-Лэнтнграде да еще U-Bahn на мацковских болотах ?

десь так ? що, не смішно ?

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13.09.2024 18:05 Відповісти
- найн, хер Миллер, бо зловмисникам загрожує лише до 12 років ув'язнення, за кригсмарине разом із U-boot для рашисько-фашиського флоту
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13.09.2024 18:13 Відповісти
Це відповідь Зеленському на питання, Чому ми не в НАТІ з отаким лайном зкацапленим??
Єрмак, з татаровим та гетьманцевим, під контролем маразматика патрушева, ну хоть паржут….!!!
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13.09.2024 16:36 Відповісти
нормально так !
ремонт під час війни військових кораблів та побудова підводних човнів для рашиського флоту і всього 12 років....
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13.09.2024 18:16 Відповісти
Можливо, у отих осіб, із суддівського клану, теж паспорти змосковщені??
Так «незламно», сидіти в ТИЛУ і строки смішні, під час московської Війни, злочинцям московським, присуджувати!!
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13.09.2024 21:14 Відповісти
Це - ні, бо компанії з країн НАТО досі поставляють до РФ все, що їй потрібно для війни.
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13.09.2024 20:12 Відповісти
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13.09.2024 16:36 Відповісти
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13.09.2024 16:39 Відповісти
А ХВамілії у цих підорів є?
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13.09.2024 16:37 Відповісти
Всі на ЗЕ.
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13.09.2024 17:12 Відповісти
Єрмак їхня хвамілія
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13.09.2024 17:15 Відповісти
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13.09.2024 18:08 Відповісти
.... треба пильно придивлятися до рішал на самому верху влади в УКРАЇНІ !!!
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13.09.2024 16:46 Відповісти
а що на них дивитись - з транзітом рашиської нафти дьЄрмак сам порішав навіть без шмигаля на пріставной табурєточкє
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13.09.2024 18:18 Відповісти
Зачекайте трохи, дайте людям втекти закордон. Потім, вже як відзвоняться з безпечних місць, оголосите їх у розшук. Ну, все має бути як зазвичай. А то ще піймаєте когось.
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13.09.2024 16:59 Відповісти
якщо пошкоабати то знайдемо сліди пердака і ко.
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13.09.2024 17:01 Відповісти
Почему до 12 лет ? Нужно от 12 лет без права помилование.
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13.09.2024 17:39 Відповісти
Відповідь на звинувачення США про компаненти їх компаній в російських ракетах, коли цілі підприємства із столиці України будують бази чорноморського терористичного флоту кацапії. А до цього фірма богуслаєва поставляла мотори на літаки і гелікоптери кацапів, які сьогодні скидають бомби і ракети на наші міста і села. А на дняд підписав контракт га поставку кацапської нпафти до Угорщини. Потужно навів порядки Боневтік і його антимайданна команда.
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13.09.2024 18:22 Відповісти
иногда мне кажется, что мягче чем в Украине законы только в Норвегии. Какие еще нахер 12 лет?! Таких "фигурантов" вешать нужно, на площадях, при большом скоплении народа. И по тв показывать. В Киеве еще не поняли, что идет война на выживание государства и самого народа?
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13.09.2024 18:56 Відповісти
На Банковій це гарно розуміють; просто вони воюють по той бік.
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13.09.2024 20:20 Відповісти
вяликой дєржавє треба у когось щось замовляти?
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13.09.2024 20:13 Відповісти
3 роки збирали докази,замість заарештувати і покарати. Що таке профілактика проти зради України СБУ мабуть не знає
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14.09.2024 08:42 Відповісти
 
 