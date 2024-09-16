Повідомлено про підозру керівнику юрфірми, який за $10-15 тис. пропонував чоловікам допомогу у виїзді за кордон. ФОТО

22-річному директору юридичної компанії повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, підозрюваний на інтернет-сторінці очолюваної ним фірми під виглядом надання юридичних послуг шукав військовозобов’язаних чоловіків, які готові платити гроші за незаконний перетин державного кордону України. Він пропонував допомогу із отримання документів про відстрочку від призову на військову службу, а також сприяння в отриманні потрібних висновків військово-лікарських комісій для зняття з військового обліку.

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Так, вартість виготовлення документів для зняття з військового обліку або виїзду за кордон підозрюваний оцінював від 10 до 15 тис. доларів. У процесі досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання ним грошей.

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Наразі керівнику юридичної фірми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованим у місті Києві, за оперативного супроводу ГУ "Д" ДЗНД СБУ та Управління СБУ у Житомирській області.