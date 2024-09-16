Повідомлено про підозру керівнику юрфірми, який за $10-15 тис. пропонував чоловікам допомогу у виїзді за кордон. ФОТО
22-річному директору юридичної компанії повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ
Як зазначається, підозрюваний на інтернет-сторінці очолюваної ним фірми під виглядом надання юридичних послуг шукав військовозобов’язаних чоловіків, які готові платити гроші за незаконний перетин державного кордону України. Він пропонував допомогу із отримання документів про відстрочку від призову на військову службу, а також сприяння в отриманні потрібних висновків військово-лікарських комісій для зняття з військового обліку.
Так, вартість виготовлення документів для зняття з військового обліку або виїзду за кордон підозрюваний оцінював від 10 до 15 тис. доларів. У процесі досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання ним грошей.
Наразі керівнику юридичної фірми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованим у місті Києві, за оперативного супроводу ГУ "Д" ДЗНД СБУ та Управління СБУ у Житомирській області.
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України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони, або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.