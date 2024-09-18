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Чоловік заплатив 13 тис. дол. за подорож у багажнику до кордону з Румунією, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області прикордонники затримали перевізника ухилянтів з клієнтом у багажнику.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У ході реалізації оперативної інформації, на одному з поліцейських постів неподалік кордону, прикордонники зупинили легковий автомобіль. Окрім водія в авто перебували двоє пасажирів – хлопець і дівчина. Водій стверджував, що просто підвозить знайомих в один з населених пунктів. Однак, під час огляду автомобіля в багажнику прикордонники виявили ще одного чоловіка.

Прикордонники виявили ухилянта у багажнику

Як з’ясували правоохоронці, житель Івано-Франківської області заплатив водію 13 тисяч доларів. За ці гроші його мали доставити до визначеної точки та вказати подальший маршрут незаконного перетину кордону з України до Румунії.

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Замість цього стосовно чоловіка склали матеріали про адміністративне правопорушення. Водію ж загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Наразі слідство встановлює причетність до протиправної діяльності інших пасажирів автомобіля.

Автор: 

Буковина (850) Держприкордонслужба ДПСУ (6009) ухилянти (916)


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Топ коментарі
+5
Нормальный такой атракцион покататься в багажнике за 13к зеленых. А о чем оно думало, что на границе багажник не открывают? Или обещали что на границе будет другой начальник наряда?
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18.09.2024 17:26
+2
Дивно.. скільки до "повномасштабного" катався туди-сюди - ще не бачив жодного авто, до якого б на кордоні не залазили в багажник.
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18.09.2024 18:13
+1
У Чернівецькій області прикордонники затримали перевізника ухилянтів з клієнтом у багажнику

Невже одарченка взяли за дупу???
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18.09.2024 17:23
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У Чернівецькій області прикордонники затримали перевізника ухилянтів з клієнтом у багажнику

Невже одарченка взяли за дупу???
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18.09.2024 17:23 Відповісти
Без лоха і жити плохо підар зате проїхався в авто
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18.09.2024 17:23 Відповісти
з комфортом в багажнику .
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18.09.2024 18:00 Відповісти
Нормальный такой атракцион покататься в багажнике за 13к зеленых. А о чем оно думало, что на границе багажник не открывают? Или обещали что на границе будет другой начальник наряда?
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18.09.2024 17:26 Відповісти
а треба було "рюкзаком прикинутись", обмотавшись вcередині того карематом )) сьогодні знайти підходящий по об'єму рюкзачок за $13k - не проблема )) а хлоп з дівкою заспівали б "ми вєсёлиє турісти, ми в дароге дєнь за днём,... " )
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18.09.2024 17:41 Відповісти
Дивно.. скільки до "повномасштабного" катався туди-сюди - ще не бачив жодного авто, до якого б на кордоні не залазили в багажник.
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18.09.2024 18:13 Відповісти
ну і лошара!
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18.09.2024 18:30 Відповісти
Мабуть подумав що знімається блокбастер і його за ті кошти затвердили на головну роль.
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18.09.2024 18:51 Відповісти
САО (Спеціальна Антиухілянтська Операція) - "Спіймай ухилянта й отримай собі його гроші "за проїзд"".
Ну, не совсем себе - на всех участников операции
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18.09.2024 19:05 Відповісти
от заплатив би 13тис. одарченку (той би не відмовив) й спокійно б виїхав
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18.09.2024 19:07 Відповісти
лох
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18.09.2024 19:59 Відповісти
Кончений ідіот.
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19.09.2024 07:20 Відповісти
Ну а чому не заплатити. Людина все життя звикла літати бізнес класом. До комфорту швидко звикаєш.
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19.09.2024 09:06 Відповісти
 
 