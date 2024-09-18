Чоловік заплатив 13 тис. дол. за подорож у багажнику до кордону з Румунією, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Чернівецькій області прикордонники затримали перевізника ухилянтів з клієнтом у багажнику.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У ході реалізації оперативної інформації, на одному з поліцейських постів неподалік кордону, прикордонники зупинили легковий автомобіль. Окрім водія в авто перебували двоє пасажирів – хлопець і дівчина. Водій стверджував, що просто підвозить знайомих в один з населених пунктів. Однак, під час огляду автомобіля в багажнику прикордонники виявили ще одного чоловіка.
Як з’ясували правоохоронці, житель Івано-Франківської області заплатив водію 13 тисяч доларів. За ці гроші його мали доставити до визначеної точки та вказати подальший маршрут незаконного перетину кордону з України до Румунії.
Замість цього стосовно чоловіка склали матеріали про адміністративне правопорушення. Водію ж загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Наразі слідство встановлює причетність до протиправної діяльності інших пасажирів автомобіля.
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