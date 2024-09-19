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Затримано групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон з Румунією: Кожен заплатив організатору по $10 тис., - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Поблизу кордону з Румунією прикордонники зупинили два автомобілі, окрім водіїв, у них перебувало сім чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Так, на ділянці відділу "Порубне" прикордонники, за силової підтримки підрозділу Національної гвардії, зупинили неподалік кордону автомобіль. У ньому в бік державного рубежу, окрім водія, їхали 6 чоловіків. Ще один автомобіль з водієм та пасажиром прикордонники затримали після короткого переслідування.

Затримано групу порушників кордону

Як зазначається, під час подальшої перевірки правоохоронці з'ясували, що двоє місцевих мешканців здійснювали доставку на автомобілях групи чоловіків до визначеної точки і після цього мали вказати їм маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску. За це жителі Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей заплатили головному організатору поїздки по 10 тис. доларів.

Дивіться також: Чоловік заплатив 13 тис. дол. за подорож у багажнику до кордону з Румунією, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щодо затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення. Водіям загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Наразі тривають заходи з пошуку головного організатора протиправної схеми.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6016) кордон (4773) ухилянти (922)


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Топ коментарі
+14
Ось тут вони "молодці". Як бі ще депутатів ось так пачками затримували. Але ж випускають. Лише бісять людей цими новинами
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19.09.2024 12:49
+7
вони скажуть що депутата-одинака затримати важко..просто нереально...от якби вони групами по 10-15 тікали, тоді да
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19.09.2024 13:17
+4
Спіймали тому, що на машині. Сам кордон (по горах, по лісах) дірявий. І кількість «ухилянтів», яким вдалося перейти, ніхто навіть не уявляє.
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19.09.2024 13:02
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Ось тут вони "молодці". Як бі ще депутатів ось так пачками затримували. Але ж випускають. Лише бісять людей цими новинами
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19.09.2024 12:49 Відповісти
вони скажуть що депутата-одинака затримати важко..просто нереально...от якби вони групами по 10-15 тікали, тоді да
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19.09.2024 13:17 Відповісти
Батьки/родичі допомагають, кредитні картки обнуляють, машини свої продають (а деякі й нерухомість). Та хіба мало варіантів, коли ти всі кінці рубаєш.
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19.09.2024 13:00 Відповісти
Нє - ну - по 10 тис -- це по дорослому
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19.09.2024 12:57 Відповісти
ціни на життя піднялись
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19.09.2024 12:58 Відповісти
ціхо- це опа дЄрьмака накрила особливо скупих, скільки ще вони можуть наголошувати, що прайс 6000$...
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19.09.2024 13:23 Відповісти
Спіймали тому, що на машині. Сам кордон (по горах, по лісах) дірявий. І кількість «ухилянтів», яким вдалося перейти, ніхто навіть не уявляє.
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19.09.2024 13:02 Відповісти
з вилупленням!
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19.09.2024 13:24 Відповісти
Ти реально турко-бот , по скільки лір платять на болотах і дай ще геолокації дирок в кордоні я поржу
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19.09.2024 14:34 Відповісти
Чому не уявляють - нещодавно у якогось офіційного лиця була цифра - міліон. Думає шо ще трішки більше.
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20.09.2024 04:40 Відповісти
Ну, щодо 1 млн. ви загнули. Мій особистий (ймовірний) розрахунок:
Є «високий сезон» - травень, червень, липень, серпень, вересень. Вважаю, що у «високий сезон» успішно переходять кордон щонайменше 100 осіб/добу, тобто 15 000 за сезон.
У «не сезон» переходів у 5 разів менше, тобто 21 000 осіб.
За рік - 36 000 осіб. 2023 р. не було активної бусифікації, багато хто ще думав, що відсидяться/пропетляють якось. Тому 2023 р. можна сміливо ділити на 2. А 2024 р. - за повною програмою.
Итого, перейшли кордон уникаючи мобілізації - не менше 54 000 осіб.
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20.09.2024 10:56 Відповісти
Є данні Евростату - та і не тільки, це на листопад 23р. - а за рік міліон буде - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cd1px4z922wo
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20.09.2024 12:55 Відповісти
У гонитві за гучними заголовками, трендовими новинами, переглядами і рейтингами, т. зв. «західна аналітика», як зазвичай, пальцем у небо і не більше ніж пук у калюжу.
Цитата ВВС (про дані Євростату):
"Проте видання та статистика не уточнює, скільки з цих чоловіків виїхали легально як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій."
Додайте сюди ще корупційні переходи через пункти пропуску на кордоні (хабарі, модні довідки, «Шлях» тощо) і отримаєте «статистику» Євростату.
Я ж говорив ТІЛЬКИ про нелегальні переходи кордону і не ставив собі за мету сегментувати ВСІХ чоловіків за кордоном від 18 до 60.
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20.09.2024 13:15 Відповісти
Я ж писав шо і інші змі - ось тсн - і там пишуть що більшість виїхала незакого. Хоча своїх зеленский відпускає законно - https://tsn.ua/********/vid-pochatku-viyni-z-********-viyihali-650-tis-cholovikiv-prizovnogo-viku-politico-2559703.html#:~:text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%E2%80%93%20Politico-,%D0%92%D1%96%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20650,%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%E2%80%93%20Politico
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20.09.2024 13:24 Відповісти
Черговий ****...жь. За 10 000 баксів. В Україні можно виготовити всі документи і виїхати з країни абсолютно офіційно і навіть ходити нікуди не треба..
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19.09.2024 13:30 Відповісти
5тис баксів в ТЦК і маєш бронь на півроку-ну а за 10 то і зможеш виїхати.
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19.09.2024 13:45 Відповісти
ти так і зробиі,ухилянська шкура?
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19.09.2024 16:19 Відповісти
Жаба давить?! адресу лікарні підкахати?
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19.09.2024 16:45 Відповісти
Підозрюю, що організатор прикордонник. І бабло косить, і показники на премію.
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19.09.2024 17:54 Відповісти
 
 