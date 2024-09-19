Затримано групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон з Румунією: Кожен заплатив організатору по $10 тис., - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Поблизу кордону з Румунією прикордонники зупинили два автомобілі, окрім водіїв, у них перебувало сім чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Так, на ділянці відділу "Порубне" прикордонники, за силової підтримки підрозділу Національної гвардії, зупинили неподалік кордону автомобіль. У ньому в бік державного рубежу, окрім водія, їхали 6 чоловіків. Ще один автомобіль з водієм та пасажиром прикордонники затримали після короткого переслідування.

Як зазначається, під час подальшої перевірки правоохоронці з'ясували, що двоє місцевих мешканців здійснювали доставку на автомобілях групи чоловіків до визначеної точки і після цього мали вказати їм маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску. За це жителі Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей заплатили головному організатору поїздки по 10 тис. доларів.

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Щодо затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення. Водіям загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Наразі тривають заходи з пошуку головного організатора протиправної схеми.