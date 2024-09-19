Затримано групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон з Румунією: Кожен заплатив організатору по $10 тис., - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО
Поблизу кордону з Румунією прикордонники зупинили два автомобілі, окрім водіїв, у них перебувало сім чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Так, на ділянці відділу "Порубне" прикордонники, за силової підтримки підрозділу Національної гвардії, зупинили неподалік кордону автомобіль. У ньому в бік державного рубежу, окрім водія, їхали 6 чоловіків. Ще один автомобіль з водієм та пасажиром прикордонники затримали після короткого переслідування.
Як зазначається, під час подальшої перевірки правоохоронці з'ясували, що двоє місцевих мешканців здійснювали доставку на автомобілях групи чоловіків до визначеної точки і після цього мали вказати їм маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску. За це жителі Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей заплатили головному організатору поїздки по 10 тис. доларів.
Щодо затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення. Водіям загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР. Наразі тривають заходи з пошуку головного організатора протиправної схеми.
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Є «високий сезон» - травень, червень, липень, серпень, вересень. Вважаю, що у «високий сезон» успішно переходять кордон щонайменше 100 осіб/добу, тобто 15 000 за сезон.
У «не сезон» переходів у 5 разів менше, тобто 21 000 осіб.
За рік - 36 000 осіб. 2023 р. не було активної бусифікації, багато хто ще думав, що відсидяться/пропетляють якось. Тому 2023 р. можна сміливо ділити на 2. А 2024 р. - за повною програмою.
Итого, перейшли кордон уникаючи мобілізації - не менше 54 000 осіб.
Цитата ВВС (про дані Євростату):
"Проте видання та статистика не уточнює, скільки з цих чоловіків виїхали легально як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій."
Додайте сюди ще корупційні переходи через пункти пропуску на кордоні (хабарі, модні довідки, «Шлях» тощо) і отримаєте «статистику» Євростату.
Я ж говорив ТІЛЬКИ про нелегальні переходи кордону і не ставив собі за мету сегментувати ВСІХ чоловіків за кордоном від 18 до 60.