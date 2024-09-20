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Утік з поля бою і "зливав" рашистам позиції ЗСУ під Бахмутом: До 16 років в’язниці засуджено дезертира, - СБУ. ФОТО

Реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Донеччині. Зловмисник шпигував за українськими військами, які вели бої під Бахмутом.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російського агента затримали в березні 2023 року. Ним виявився 29-річний колишній контрактник однієї з військових частин України, який у перший день повномасштабної війни втік з місця служби і переховувався на прифронтовій території Донецької області. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на гроші.

До 16 років в’язниці засуджено зрадника-дезертира

Щоб не "засвітитися" під час виконання ворожих завдань, агент "втемну" залучив свого знайомого до збирання інформації про місця тимчасового базування та маршрути руху Сил оборони. Найбільше ворога цікавили орієнтовні координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримала під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакували Бахмут. Агент розвідував також інформацію про наслідки ворожих обстрілів по території району.

Повідомляється, що для комунікації з російською спецслужбою фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері. Окрім текстових повідомлень, він передавав інформацію у вигляді голосових повідомлень.

Також читайте: Втік зі служби на ТОТ та отримав 2,7 млн грн виплат як військовополонений: Експрикордоннику з Луганщини повідомлено про підозру

Під час затримання у зрадника вилучили 5 мобільних телефонів та ноутбук із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У СБУ Додали, що з огляду на непогашену судимість за незаконне зберігання зброї, йому призначено до 16 років позбавлення волі.

Також встановлено особу співробітника ФСБ, який курирував агента. Перевіряється розвідактивність російського спецслужбіста на різних напрямках його підривної діяльності проти України.

Також дивіться: Сержант ЗСУ дезертирував і виманив у дружини полоненого 70 тис. грн, пообіцявши звільнити того з полону. ФОТО

Автор: 

СБУ (12847) Бахмут (1560) дезертирство (297)


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Топ коментарі
+5
5001 -й пейджер йому в ....
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20.09.2024 16:57
+5
******, аж до 16 років! Через рік він буде вагітний а там Удо, проголосує за ,,Сватів", розмешит Гоміка, сходить на 69 квартал, **** зиграе на цимбалах ,,Ой у лузі..", ........... Президент.
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20.09.2024 18:09
+4
А почему не пожизненное?
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20.09.2024 16:51
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А почему не пожизненное?
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20.09.2024 16:51 Відповісти
Патамушта - цапорилий, сЦуді своіх жаліють!!
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20.09.2024 16:58 Відповісти
5001 -й пейджер йому в ....
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20.09.2024 16:57 Відповісти
На розмінування. Херсонщина має бути "чистою", бо ж кавуни ******* усі.
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20.09.2024 17:56 Відповісти
Краще посадіть його на одну годину на палю .
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20.09.2024 17:57 Відповісти
"для комунікації з російською спецслужбою фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері. Окрім текстових повідомлень, він передавав інформацію у вигляді голосових повідомлень"©
https://uk.tgstat.com/ Телега "Телеграм" Дурова?
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20.09.2024 18:02 Відповісти
******, аж до 16 років! Через рік він буде вагітний а там Удо, проголосує за ,,Сватів", розмешит Гоміка, сходить на 69 квартал, **** зиграе на цимбалах ,,Ой у лузі..", ........... Президент.
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20.09.2024 18:09 Відповісти
довіряти нікому не можна
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20.09.2024 20:44 Відповісти
Особливо кацапам, і їхнім каЦапорилим чмирям, з укр.паспортами, НАВІТЬ якщо вони в ЗСУ, і навіть на передовій!!!!
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20.09.2024 22:04 Відповісти
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22.09.2024 18:44 Відповісти
 
 