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Новини Фото Війна
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У Нікополі окупанти вдарили дроном по автівці. Загинули 12-річна дівчинка та жінка, 4-річна дитина та чоловік поранені. ФОТОрепортаж

Російські загарбники у суботу, 21 вересня, завдали удару дроном-камікадзе по автомобілю в Нікополі Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбники поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій перебували люди.

У Нікополі окупанти вдарили дроном по автівці

Внаслідок ворожого удару загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Ще двоє осіб - 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік зазнали поранень.

У Нікополі окупанти вдарили дроном по автівці

У Нікополі окупанти вдарили дроном по автівці

Потерпілі госпіталізовані. Стан пораненої дитини важкий.

Дивіться також: Впродовж дня загарбники 20 разів обстріляли Нікопольщину. Пошкоджені приватні будинки, підприємство, газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28672) Нікополь (1204)


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Топ коментарі
+4
Ось такий він, рашизм прутіна з орками в Україні!
Щось не чутно отієї меркель, що так бідкалася на ЗМІ, про долю дітей на війні у Сирії..???
Мабуть, захвильовані з шредером…?
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21.09.2024 21:39
+4
Ето отправлять в ООН и тварям которые что то там ****** про ескалацию.
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21.09.2024 21:51
+4
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21.09.2024 22:23
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знову діти((((
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21.09.2024 21:31 Відповісти
відсилайте це своїм родичам в кацапію
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21.09.2024 21:33 Відповісти
Перевірено: до сраки їм ці відео. Як відповідь можна отримати від кацапсін 3 варіанти:
1. Ета фсьо фейкі, пастанофка кієфскава рєжима. Рюззгє армійа бьйот толька висакаточьним аружієм па базам НАТи с нєґрамі і польскімі найомнікамі
2. Даже єслі фото і вєео с мєст удараф - правда, таґда ета вам расплата за "#восємь лєт данбілі бамбас"
3. Я внє паліткі, нє інтєрєсуюсь, на вибари нє хажу, тєлєвізар нє сматрю.
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21.09.2024 22:08 Відповісти
Не до сраки. На їхны закиди про Курськ буде:
1. Ета фсьо фейкі,
2. ета вам расплата за Ахмадет
3. Я внє паліткі.
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21.09.2024 22:57 Відповісти
Ось такий він, рашизм прутіна з орками в Україні!
Щось не чутно отієї меркель, що так бідкалася на ЗМІ, про долю дітей на війні у Сирії..???
Мабуть, захвильовані з шредером…?
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21.09.2024 21:39 Відповісти
Ето отправлять в ООН и тварям которые что то там ****** про ескалацию.
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21.09.2024 21:51 Відповісти
Хотел шота подобное написать про
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21.09.2024 21:53 Відповісти
Неефективно. Треба, щоб прилітало по ним, по стурбованим лицемірам, і убивало їх в теплих будапештських ваннах, нагрітих за кривавий рашистський газ. В братиславських борделях в обіймах у москальських шльондр з погонами ефесбе в шухлядах.
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21.09.2024 22:13 Відповісти
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21.09.2024 22:23 Відповісти
Кацапи кончені , мене кортить запитати ( якщо ви читаєте наш сайт)
впевнений , що читаєте :,, у вас є теж діти , які хочуть жити , а не помирати , ви про це подумали ?😡

ви про це
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21.09.2024 23:10 Відповісти
Не міряйте вчинки моZкало-рашистів у власній системі людяності і моралі. У цих істот немає ні першого, ні другого.
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22.09.2024 08:49 Відповісти
Купа зрадників-ухилянтів і кацапських тролів писали під публікаціями про мобілізацію, що брутальність ТЦК не мотивує воювати. А такі новини не мотивують?! Щось цих критиків бусифікації тут не чутно!
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22.09.2024 02:00 Відповісти
Брутальнцсть ухилянтів в погонах зі сцикака мотивує до чого завгодно, лише не до захисту Батьківщини.
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22.09.2024 08:43 Відповісти
Ще один злочин рашиських каатів проти дітй проти людяності ,це геноцид про це треба кричати на весь світ ,замість того носятся з мирним самітом "найвеличнішого".
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22.09.2024 07:45 Відповісти
 
 