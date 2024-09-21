У Нікополі окупанти вдарили дроном по автівці. Загинули 12-річна дівчинка та жінка, 4-річна дитина та чоловік поранені. ФОТОрепортаж
Російські загарбники у суботу, 21 вересня, завдали удару дроном-камікадзе по автомобілю в Нікополі Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Загарбники поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій перебували люди.
Внаслідок ворожого удару загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Ще двоє осіб - 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік зазнали поранень.
Потерпілі госпіталізовані. Стан пораненої дитини важкий.
Топ коментарі
+4 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар21.09.2024 21:39
+4 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар21.09.2024 21:51
+4 Чайка Київ
показати весь коментар21.09.2024 22:23
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1. Ета фсьо фейкі, пастанофка кієфскава рєжима. Рюззгє армійа бьйот толька висакаточьним аружієм па базам НАТи с нєґрамі і польскімі найомнікамі
2. Даже єслі фото і вєео с мєст удараф - правда, таґда ета вам расплата за "#восємь лєт данбілі бамбас"
3. Я внє паліткі, нє інтєрєсуюсь, на вибари нє хажу, тєлєвізар нє сматрю.
1. Ета фсьо фейкі,
2. ета вам расплата за Ахмадет
3. Я внє паліткі.
Щось не чутно отієї меркель, що так бідкалася на ЗМІ, про долю дітей на війні у Сирії..???
Мабуть, захвильовані з шредером…?
впевнений , що читаєте :,, у вас є теж діти , які хочуть жити , а не помирати , ви про це подумали ?😡
ви про це