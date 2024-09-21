У Нікополі окупанти вдарили дроном по автівці. Загинули 12-річна дівчинка та жінка, 4-річна дитина та чоловік поранені. ФОТОрепортаж

Російські загарбники у суботу, 21 вересня, завдали удару дроном-камікадзе по автомобілю в Нікополі Дніпропетровської області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Загарбники поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій перебували люди.

Внаслідок ворожого удару загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Ще двоє осіб - 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік зазнали поранень.

Потерпілі госпіталізовані. Стан пораненої дитини важкий.

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