Обстріл Запоріжжя: ворог завдав 6 ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. ФОТО
У період з 22:19 до 23:04 ворог завдав 6 ударів по Запоріжжю та району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля і балкону однієї із квартир. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир", – йдеться в повідомленні.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що одну жінку деблокували із власної квартири.
Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 9 людей.
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володимир омельянов
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