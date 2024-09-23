Обстріл Запоріжжя: ворог завдав 6 ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. ФОТО

У період з 22:19 до 23:04 ворог завдав 6 ударів по Запоріжжю та району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля і балкону однієї із квартир. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир", – йдеться в повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що одну жінку деблокували із власної квартири.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 9 людей.

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