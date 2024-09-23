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Обстріл Запоріжжя: ворог завдав 6 ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. ФОТО

У період з 22:19 до 23:04 ворог завдав 6 ударів по Запоріжжю та району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля і балкону однієї із квартир. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир", – йдеться в повідомленні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що одну жінку деблокували із власної квартири.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 9 людей.

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Запоріжжя

Запоріжжя
Запоріжжя

Автор: 

Запоріжжя (2283) обстріл (28687) КАБ (366)


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Терор проти мирного населення рашиської орди не припиняєтся ні на день ,ось такий він "русский мир".
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23.09.2024 07:22 Відповісти
Не написали, ЧИМ ворог завдав ударів..?
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23.09.2024 07:50 Відповісти
КАБами
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23.09.2024 08:26 Відповісти
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23.09.2024 08:54 Відповісти
 
 