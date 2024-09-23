Нардепи під час війни продовжують купувати люксові автівки і "ховати" їх на родичах, - ЗМІ. ФОТО

Народні депутати продовжують оновлювати свої автопарки, записуючи нові машини на родичів або ж споріднені компанії і не декларуючи їхнє використання.

Це з'ясували журналісти Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп від депутатської групи "Довіра" Сергій Мінько приїжджає на парламентські засідання на новій BMW X7 2022 року випуску. Авто придбане навесні 2024-го і тоді вартість схожих автомобілів починалася з 90 тисяч доларів. В декларації народного депутата цієї машини немає.

Втім, схоже, що це не єдина люксова "обновка" нардепа. Журналісти помітили, що з заміського маєтку, в якому проживає родина Мінька, нардеп виїжджає вже на Mercedes GLE 53 AMG 2023 року випуску. Ця машина також придбана навесні і вартість схожих сягає щонайменше 120 тисяч доларів. Mercedes в декларації народного депутата також відсутній.

Обидві автівки записані на компанію "Агрорекавері", яка належить сестрі народного обранця Ірині Гришиній. За документами вона займається рослинництвом і вирощуванням зернових культур. Фірму створили у квітні 2024 року і відразу ж почали записувати на неї дороговартісні автомобілі. У коментарі журналістам Bihus.Info Сергій Мінько лише пообіцяв, що згодом все задекларує: "Все, що підпадає декларуванню, буде відображено в декларації за 2024".

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На нове авто пересів і нардеп від "Слуги народу" Сергій Мандзій. В Раду він приїжджає на новій Toyota Land Cruiser Prado. Цінник у таких – близько 55 тисяч доларів. Автівка зареєстрована в лютому цього року на компанію "Системи для бізнесу 2", власником якої, за документами, значиться сам Сергій Мандзій.

У відповідь на запит нардеп заявив, що новим автомобілем користується на правах оренди. А інформація про користування ним буде відображена в деклараціях за відповідний період – згідно до вимог законодавства.

Інший "слуга" — з Бердичева — Богдан Кицак, який, згідно з декларацією, жодною автівкою не володіє, на одне з останніх засідань Верховної Ради приїхав на Toyota RAV 4.

Це авто хоч і 2023 року випуску, але його складно назвати елітним. Попри це, вартість такої Toyota зараз стартує з 36 тисяч доларів, а її власницею на початку 2024-го стала 69-річна матір Кицака, яка працювала в Бердичівському педагогічному коледжі. Жінка, за словами колег, з початку повномасштабного вторгнення не живе в Україні, але авто, яким тепер користується її син-нардеп все ж придбала.

Сам Кицак спочатку заявив журналістам, що свого автомобіля в нього нема і він часом користується машинами друзів. Втім, зрозумівши, що його вже помітили біля нового RAV4, додав, що згодом внесе це авто в декларацію, а придбане воно за гроші, отримані з продажу родинної нерухомості.

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Найдорожче оновлення автопарку обійшлося народному обранцю із депутатської групи "За майбутнє" Анатолію Урбанському. Новенький MERCEDES-BENZ G 63 AMG, придбаний дружиною Оленою Урбанською, вартував сімейному гаманцю 8 мільйонів гривень.

Дружина нардепа — підприємиця і займається ресторанною діяльністю. Втім, її дохід у 2023-му склав трохи більше половини вартості придбаного авто. Відповідно, родина нардепа, схоже, використала для купівлі машини заощадження. У відповідь на запит журналістів Bihus.Info щодо доцільності покупки таких дорогих авто під час війни, нардеп розповів про надану ним і його родиною благодійну допомогу військовим і цивільним. "На жаль, Україна наразі не виготовляє легкові автомобілі такого класу, проте сподіваюсь після перемоги – буде" – заявив Урбанський.