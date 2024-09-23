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Новини Фото Е-декларації держслужбовців
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Нардепи під час війни продовжують купувати люксові автівки і "ховати" їх на родичах, - ЗМІ. ФОТО

автівки нардепів

Народні депутати продовжують оновлювати свої автопарки, записуючи нові машини на родичів або ж споріднені компанії і не декларуючи їхнє використання.

Це з'ясували журналісти Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп від депутатської групи "Довіра" Сергій Мінько приїжджає на парламентські засідання на новій BMW X7 2022 року випуску. Авто придбане навесні 2024-го і тоді вартість схожих автомобілів починалася з 90 тисяч доларів. В декларації народного депутата цієї машини немає.

автівка нардепа Мінько

Втім, схоже, що це не єдина люксова "обновка" нардепа. Журналісти помітили, що з заміського маєтку, в якому проживає родина Мінька, нардеп виїжджає вже на Mercedes GLE 53 AMG 2023 року випуску. Ця машина також придбана навесні і вартість схожих сягає щонайменше 120 тисяч доларів. Mercedes в декларації народного депутата також відсутній.

новий автомобіль нардепа Мінько

Обидві автівки записані на компанію "Агрорекавері", яка належить сестрі народного обранця Ірині Гришиній. За документами вона займається рослинництвом і вирощуванням зернових культур. Фірму створили у квітні 2024 року і відразу ж почали записувати на неї дороговартісні автомобілі. У коментарі журналістам Bihus.Info Сергій Мінько лише пообіцяв, що згодом все задекларує: "Все, що підпадає декларуванню, буде відображено в декларації за 2024".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі чотирьох нардепів під час війни стали власниками елітної нерухомості, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)

На нове авто пересів і нардеп від "Слуги народу" Сергій Мандзій. В Раду він приїжджає на новій Toyota Land Cruiser Prado. Цінник у таких – близько 55 тисяч доларів. Автівка зареєстрована в лютому цього року на компанію "Системи для бізнесу 2", власником якої, за документами, значиться сам Сергій Мандзій.

нардеп Мандзій нове авто

У відповідь на запит нардеп заявив, що новим автомобілем користується на правах оренди. А інформація про користування ним буде відображена в деклараціях за відповідний період – згідно до вимог законодавства.

Інший "слуга" — з Бердичева — Богдан Кицак, який, згідно з декларацією, жодною автівкою не володіє, на одне з останніх засідань Верховної Ради приїхав на Toyota RAV 4.

нардеп Кицак новий автомобіль

Це авто хоч і 2023 року випуску, але його складно назвати елітним. Попри це, вартість такої Toyota зараз стартує з 36 тисяч доларів, а її власницею на початку 2024-го стала 69-річна матір Кицака, яка працювала в Бердичівському педагогічному коледжі. Жінка, за словами колег, з початку повномасштабного вторгнення не живе в Україні, але авто, яким тепер користується її син-нардеп все ж придбала.

Сам Кицак спочатку заявив журналістам, що свого автомобіля в нього нема і він часом користується машинами друзів. Втім, зрозумівши, що його вже помітили біля нового RAV4, додав, що згодом внесе це авто в декларацію, а придбане воно за гроші, отримані з продажу родинної нерухомості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кілька нардепів з 2022 року оновили свої автопарки: пояснюють бджолярством і бізнесом дружини

Найдорожче оновлення автопарку обійшлося народному обранцю із депутатської групи "За майбутнє" Анатолію Урбанському. Новенький MERCEDES-BENZ G 63 AMG, придбаний дружиною Оленою Урбанською, вартував сімейному гаманцю 8 мільйонів гривень.

Дружина нардепа — підприємиця і займається ресторанною діяльністю. Втім, її дохід у 2023-му склав трохи більше половини вартості придбаного авто. Відповідно, родина нардепа, схоже, використала для купівлі машини заощадження. У відповідь на запит журналістів Bihus.Info щодо доцільності покупки таких дорогих авто під час війни, нардеп розповів про надану ним і його родиною благодійну допомогу військовим і цивільним. "На жаль, Україна наразі не виготовляє легкові автомобілі такого класу, проте сподіваюсь після перемоги – буде" заявив Урбанський.

Автор: 

авто (6188) декларація (1423) депутат (1779) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+23
Усі, усі елітні авто 22-го та 23-го 24-го року випуску - куплені на вкрадені гроші. Їх власники злодії та вбивці. Вони не заслуговують на чесний суд та адвокатів.
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23.09.2024 23:32
+16
Не на часі за цим слідкувати, треба затягнути паски і платити більше податків - державі не вистачає грошей, усе до копійки йде на війну.
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23.09.2024 23:22
+16
Интересное кино
Машины военных палят
А машины этих мудаков - нет
Так может пора на МУДАКОВ стрелки перевести?
Уверена - найдутся те,кто с удовольствием оплатит эту работу
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23.09.2024 23:35
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Не на часі за цим слідкувати, треба затягнути паски і платити більше податків - державі не вистачає грошей, усе до копійки йде на війну.
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23.09.2024 23:22 Відповісти
та то всьо апять бабушкінадєдудушкінамамінапапіна всю жисть капєєчка до капєєчькі нє даєдаючі нажита нєпасільним труджом...
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23.09.2024 23:23 Відповісти
Ничего страшного что госслужащие покупают тачки по 100к. Зато власть уже готовит закон которым обяжет тех кто живет на 100 -200 баксов в месяц декларировать свои доходы.
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23.09.2024 23:24 Відповісти
В чому новина? Було якось по іншому?
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23.09.2024 23:27 Відповісти
Депутати усіх скликань свято бережуть таємницю за рахунок кого чи чого вони збагачувались протягом свого депутатства.
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24.09.2024 00:44 Відповісти
Не **********, тільки « слуги» порношутаі і бабушкі БЕНІ жируют під час КРОВАВІЙШОІ навали їх руськіх партнерів
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24.09.2024 01:55 Відповісти
точно, ось іпсо викатило неправдиву інфу як депутати єс відпочивають за кордоном навішавши на себе бірюльок на сотні тисяч євро,ну то ж точно іпсо,бо такого просто не може бути ....ми ж не віримо
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24.09.2024 08:14 Відповісти
То де ж інфа?
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24.09.2024 10:51 Відповісти
ось наприклад

https://www.unian.ua/society/deputati-poroshenka-masovo-vijihali-do-yevropi-poki-ukrajinci-ginut-pid-masovanimi-obstrilami-viyskoviy-12693477.html
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24.09.2024 10:53 Відповісти
Новина з коломойсько-мертвячуківського Г+Г?
"Половина нардепів фракції "Європейська солідарність" під приводом відряджень виїхали на відпочинок до країн ЄС, пише військовий з позивним "Сталкер".
Серйозно? З фронту розслідування провів?
Пухнастий українобот:
Іспанське "службове відрядження" одеської "слуги народу" Ірини Малохович.
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24.09.2024 11:05 Відповісти
як, як, як тільки стають депутанами, їх діди, баби, тещі, останні заощадження дістають зі сховків, щоб внучки на дорогих машинах їздили, ніг не збивали по поганих дорогах і в чергах не стояли, їм для держави працювати треба, для народу.
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24.09.2024 12:04 Відповісти
Усі, усі елітні авто 22-го та 23-го 24-го року випуску - куплені на вкрадені гроші. Їх власники злодії та вбивці. Вони не заслуговують на чесний суд та адвокатів.
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23.09.2024 23:32 Відповісти
от якраз на чесний суд і заслуговують, бо нечесний їх виправдає і ще й моральну щкоду стягне
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24.09.2024 12:06 Відповісти
Интересное кино
Машины военных палят
А машины этих мудаков - нет
Так может пора на МУДАКОВ стрелки перевести?
Уверена - найдутся те,кто с удовольствием оплатит эту работу
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23.09.2024 23:35 Відповісти
Так ті ж мудаки і платять другим мудакам та безголовим "діткам", щоб палили авто військових.
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24.09.2024 09:16 Відповісти
вони про себе дбають, їхні машини під охороною, а кожному військовому, волонтеру до машини охорону не поставиш.
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24.09.2024 12:07 Відповісти
Підпал авто військових організовують кацапи. Вони не будуть фінансувати підпали авто своїх же агентів.
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24.09.2024 14:32 Відповісти
Мир большой
И в нем есть конкуренция
Даже среди чиллеров
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24.09.2024 14:33 Відповісти
Круто живе ви@лядок за наш рахунок 😡
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23.09.2024 23:49 Відповісти
А солдату платять 22 т грв., і ще дивуються, чому служити не хочуть…
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24.09.2024 00:16 Відповісти
Вот потому необходима ПРЕЗУМЦИЯ ВИНОВНОСТИ, ЛЮСТРАЦИЯ, АНТИОЛИГАРХИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ. Только 98% украинцев это не надо, раз навыбирали зебилов, потроховцев, рыгоаналов и прочих жулек тимошенков.
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24.09.2024 00:55 Відповісти
Клмунізму охота?Це в канаді то?
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24.09.2024 01:04 Відповісти
Комуняку на гиляку! Те, кого я перечислил, как раз бывшие комуняки. Я националист. Партиец ВОСвобода.
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24.09.2024 01:10 Відповісти
Руськощелепний то?Яка "свобода"-такі й партійці.Або ти тупий поовокатор.В обох вирпжках-іди до біса
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24.09.2024 01:26 Відповісти
А кукарікаешь на кацапському язику в Канаді?
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24.09.2024 01:58 Відповісти
Я тебе больше скажу украинцам на все это начихать. Потому так и выживаем.
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24.09.2024 10:44 Відповісти
Презумпція вини- (praesumptio, від лат. praesumo - «передбачаю», «угадую») - правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається винуватість, доки підозрюваним не буде доведено зворотнє. Термін протилежний до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 презумпції невинуватості . Використутовувавсь у нормах громадянського права за часів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87 Леніна -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сталіна в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР .
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24.09.2024 12:13 Відповісти
по "ПРЕЗУМЦИЯ ВИНОВНОСТИ" вз'***** в першу чергу тебе ж

законів і зараз вистачає, але їх не застосовують майже ні до кого з верхівки та мажорів

то чому ти вирішив, що ще один чи кілька додаткових законів мають спрацювати?

поки хунта не прийде до влати, або не почнуть "зникати" покидьки при владі - нічого не зміниться, нажаль
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24.09.2024 13:31 Відповісти
Мандзій казав, що його тачка коштує десь $15'000. Щоправда, це було в 2007-му році. Ну, його бізнес дозволяв ще тоді мати дорожчу. Ну, як дозволяв - тоді він не був зобов'язаний звітувати (в податковій), скільки в нього налу, і як він його отримав; хоча всі знали, що розрахунки за оренду торгових площ в Атріуму велись комбіновано - через банк і готівку. А до війни в 2014-му він збудував ще один центр.
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24.09.2024 01:01 Відповісти
Сцють у очі і прикалуються
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24.09.2024 01:03 Відповісти
Палії, ви де!?
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24.09.2024 01:23 Відповісти
Палії мірзенні кінчіні за три рублі і маму спалять
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24.09.2024 02:00 Відповісти
Треба щоб американці дали дозвіл застосовувати шторм шедоу по нашим депутатам, більше користі для держави буде
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24.09.2024 04:00 Відповісти
Ось,Як треба "любити" Україну!!
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24.09.2024 07:42 Відповісти
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24.09.2024 07:45 Відповісти
"Народні депутати продовжують оновлювати свої автопарки"
А чого ж їм того не робити, коли можливість є, а відповідальності ніякої?
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24.09.2024 08:33 Відповісти
Це звичайна психіатрія.
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24.09.2024 08:34 Відповісти
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24.09.2024 10:55 Відповісти
Гірше ніколи не буває у психічному стаціонарі.
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24.09.2024 11:16 Відповісти
Це ті, що типу ведуть Україну до ЄС ? Тут всі щорічно складають податкові декларації. Банки контролюють безпідставне надходження коштів на банківські рахунки. Коли вступимо до ЄС, то іх родичі також будуть подавати декларації і доводити, звідки взялися гроші.
Так от питання, хтось вірить у те, що ці зелені депутати дійсно ведуть країну до ЄС ?
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24.09.2024 09:34 Відповісти
Цікаво , а ота агрофірма задекларувала такі доходи що можуть придбати такі авто? І чи сплатила відповідні податки? Альо, податківці це ж ваша парафія, і гусь дуже жирний попався! Чи це сестра дупутата, таку зачіпати очко жим-жим!!
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24.09.2024 10:30 Відповісти
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24.09.2024 10:57 Відповісти
Ну Рав-4 - то таке... Прадо - теж не дуже "люкс".
От Мерси - інша справа.
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24.09.2024 11:40 Відповісти
А лідОр говорив, що корупція закінчилась, бо ВСІ корупціонери "виїхали з країни"...🤔
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24.09.2024 11:50 Відповісти
А чого ні? Совісті у них немає, а карати їх нікому, мудрий нарід поскавчить поскавчить і поверниться до заробляння нардепів іще однієї машини і не тільки.
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24.09.2024 12:34 Відповісти
Беріть дрон, "весільний", до нього скид, запальну суміш і летіть до цих автівок у гості....
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24.09.2024 12:39 Відповісти
Цікаво, а на яких автівках їздять наші найбільш патріотичні бандерівці Притула та Стерненко, які хоч і є чоловіками призовного віку але самі на фронт не поспішають.....
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24.09.2024 12:53 Відповісти
а ці люди може при владі, чи на держслужбі?? притула ще до війни пам'ятаю на рейнджі їздив. до нього питання які? на чому зараз їздить не цікавився.
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24.09.2024 13:19 Відповісти
В мене пряме питання! Яку частину від багатомільйоннів донатів на ЗСУ що відправляють українці з усього світу Сергій Притула бере особисто собі??? Те саме питання я б поставив і Стерненко. Хто контролює цільове використання багатомільйоннів грошових потоків на ,,русорізи,,???? Це дійсно волонтерство заради перемоги України чи банальний брудний бізнес на війні під прикриттям волонтерества???
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24.09.2024 13:30 Відповісти
Підтримую ваше питання! Але ніхто вам не забороняє в цьому розібратися.
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25.09.2024 10:57 Відповісти
а пересічних ДПС та фін моніторинг вздрючать за будь-який непідтверджений трансфер чи платіж понад 150 тис грн
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24.09.2024 13:27 Відповісти
Чи не керований хаос зараз в Україні ?
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24.09.2024 14:35 Відповісти
 
 