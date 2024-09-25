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Через російський удар КАБами по Запоріжжю одна жінка у вкрай тяжкому стані. ФОТОрепортаж

Після нічного обстрілу Запоріжжя одна жінка перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в медзакладах обласного центру залишаються троє людей, постраждалих внаслідок терористичної атаки росіян на Запоріжжя.

Після нічної атаки 48-річна жінка з множинними травмами у вкрай тяжкому стані у реанімації.

Наслідки удару КАБами по Запоріжжю
Наслідки удару КАБами по Запоріжжю
Наслідки удару КАБами по Запоріжжю
Наслідки удару КАБами по Запоріжжю
Наслідки удару КАБами по Запоріжжю

Також дивіться: Удар по Запоріжжю: Серед поранених є діти. ФОТОрепортаж

Двоє дітей, постраждалих під час обстрілу 23 вересня, - у відділені хірургії. Їхній стан середнього ступеня важкості.

Як повідомлялося, ввечері 24 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами, поранено 7 людей. Пізніше пресцентр ДСНС опублікував фото з наслідками ворожого удару.

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Запоріжжя (2270) обстріл (28613) поранення (2805)


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2 пускові Patriot pac-2 на 160 км та pac-3 для прикриття радару і кп, могла б вирішити питання з каб для Запоріжжя і Харкова, і Сум. Ціна питання близько 200 млн доларів на кожне місто, плюс до 100 млн на 30-40 ракет на кожне місто, максимум, поки вони зрозуміють, що немає сенсу втрачати стільки літаків. Потім ракети такі можна майже не використовувати, бо якщо будуть ставити багато мяляжів радірів, які також можуть випромінювати, чи хоча б таких, які не можуть, то навряд вони знайдуть іскандерами реальний радар. Якщо зробити десяток муляжів, то ракети в них скінчаться по радару бити. А гарно заиасковані пускові в кількості двох штук на місто і поготів їм не знайти, враховуючи те, що можна наставити вдосталь їх муляжів. Звісно розвідувальні дрони треба збивати. Треба буде ще виділити для цього пускову Iris-T того, що малого радіусу дії - SLS
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25.09.2024 11:08 Відповісти
 
 