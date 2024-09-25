Через російський удар КАБами по Запоріжжю одна жінка у вкрай тяжкому стані. ФОТОрепортаж
Після нічного обстрілу Запоріжжя одна жінка перебуває у важкому стані в лікарні.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в медзакладах обласного центру залишаються троє людей, постраждалих внаслідок терористичної атаки росіян на Запоріжжя.
Після нічної атаки 48-річна жінка з множинними травмами у вкрай тяжкому стані у реанімації.
Двоє дітей, постраждалих під час обстрілу 23 вересня, - у відділені хірургії. Їхній стан середнього ступеня важкості.
Як повідомлялося, ввечері 24 вересня російські війська вдарили по Запоріжжю КАБами, поранено 7 людей. Пізніше пресцентр ДСНС опублікував фото з наслідками ворожого удару.
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Евгений Агро
показати весь коментар25.09.2024 11:08 Відповісти Мені подобається 0
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