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Новини Фото Війна
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Підрозділи на фронті отримають автівки, FPV-дрони, детектори "Цукорок" і РЕБ на 30 млн грн. ФОТО

Петро Порошенко везе на фронт черговий вантаж для ЗСУ на суму понад 30 млн грн. Бійці отримають розвідувальні дрони, FPV-дрони, детектори дронів, засоби РЕБ, автівки тощо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

допомога ЗСУ від Порошенка

Політик наголошує – для перемоги України потрібна технологічно оснащена, сучасна армія, здатна ефективно протистояти ворогу.

Порошенко передає дрони до ЗСУ

"Сьогодні тут ви бачите детектори дронів. Ті, хто чекав "Цукорки" – час прийшов. "Мавіки", які використовуються не лише для розвідки, а й для скидів і знищують ворога. Дрони "Мольфар і "Хантер", які названі на честь мого друга командира батальйону, героя України з позивним "Хантер" – їх ми поставили вже 35 тисяч, а закупили 40 тисяч", – показує Порошенко FPV-дрони.

Порошенко закупив дрони та РЕБ для ЗСУ
Порошенко закупив дрони та РЕБ для ЗСУ

Читайте також: Захисникам передадуть 80 "мавіків" з тепловізорами та мікросхеми для 2000 "цукорків". ФОТОрепортаж

"Ми отримали дані, що держава, ДССЗЗІ на 40 мільярдів гривень бюджетних коштів платників податків, які вони забрали з місцевих рад, закупили лише 225 тисяч дронів. Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових", – говорить лідер "ЄС".

допомога для ЗСУ від Порошенка

"Дуже сподіваюся, що держава, навіть в ці непрості часи, навчиться у нас. Бо волонтери виснажуються, люди бідніють, можливості донатити скорочуються. А кількість заявок зростає, як лавина. Це означає, що держава має працювати більш ефективно", – зазначає Порошенко.

Читайте: Підрозділам ССО передали чергову партію техніки: Квадроцикли, автобуси, командно-штабні пункти. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петро (15180) дрони (4757)


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Топ коментарі
+39
Чергова подяка пану Президенту.
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25.09.2024 20:13
+38
Ну чому?! Прочитав Заголовок і відразу асоціація - Порошенко? Не Зеленський, не кабмін, не МО, і навіть не ВР, а саме Порошенко?
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25.09.2024 20:14
+27
Людіна з велікой букві
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25.09.2024 20:14
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Чергова подяка пану Президенту.
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25.09.2024 20:13 Відповісти
Ну чому?! Прочитав Заголовок і відразу асоціація - Порошенко? Не Зеленський, не кабмін, не МО, і навіть не ВР, а саме Порошенко?
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25.09.2024 20:14 Відповісти
100пудово! Навіть тут, на сайті, треба використовувати "партизанські методи", бо Їрмаки відслідковують всю інфу. Дожились, блдь!
Вони ******** країну, знищують армію і патріотів, а соромно нам - тим, хто криком кричав лохторату: "Що ви робите!!? Ви втратите ВСЕ!!"
Шкода, але мало що змінилось в головах у тих 73%.
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25.09.2024 21:42 Відповісти
Подумав що ''Порох'' барижничає👍. І не помилився.
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25.09.2024 20:14 Відповісти
так склалось на цензорі, якщо виділяє для зсу, то порошенко, якщо просить долучитись, то це юсупова...
дії протилежні, але обидва прізвища набирають позитиву
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25.09.2024 20:49 Відповісти
Людіна з велікой букві
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25.09.2024 20:14 Відповісти
Великий Українець
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25.09.2024 22:05 Відповісти
Шкода тільки, що украінчики хотіли шару, думали, що Зеля лопух і можна буде класно красти . А виявилось - лопух, та ще зрадник . Єрмак був призначений одразу після Оману . Оманські. домовленості ніхто не відміняв . При Пороху просто не було б війни . Аботвона б закінчилась , як в 14 му.
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26.09.2024 08:12 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!!!!!!!!!
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25.09.2024 20:16 Відповісти
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.

"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.

"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.

"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.

"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"

"Аргумент". 2019-03-30
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25.09.2024 20:24 Відповісти
Що злиплося?
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25.09.2024 20:40 Відповісти
"якщо-що, я голосував за Порошенка" "секта свідків Порошенка"
Дядя, у тебя когнитивный диссонанс
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25.09.2024 21:05 Відповісти
Та ні,ти таке саме брехло ,як і зе,і тебе "ковбасить" від ПОРОХА!
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26.09.2024 19:58 Відповісти
В сраці злиплося. Краще б у роті
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25.09.2024 21:56 Відповісти
Це прокоментуй:

"Ми отримали дані, що держава, ДССЗЗІ на 40 мільярдів гривень бюджетних коштів платників податків, які вони забрали з місцевих рад, закупили лише 225 тисяч дронів.

Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових", - говорить лідер "ЄС". "

Джерело:
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25.09.2024 21:24 Відповісти
А ти теж поставляй у ЗСУ допомогу у об'ємах сивочолого, і ми є тебе задякуєм
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25.09.2024 21:39 Відповісти
Де ви бачите патоку? Он була вчора на Жигньому . Продавці розказували, як потужно Зеля всипав американцям ! Перший раз стрималась і не завелась , пішла мовчки . Народ і далі скандує: Слава Зе!
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26.09.2024 08:15 Відповісти
продавці на житньому і читачі цензора все ж таки - різні категорії людей
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26.09.2024 11:27 Відповісти
Фу, фу, фу... Шось у них пики по одному лєкалу зроблені: це чмо, паравазнюк, бубочка доганяє
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25.09.2024 22:00 Відповісти
Порошенко ,Людина Розуму та Совісті ❤️ ...
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25.09.2024 20:21 Відповісти
Считается только если набил патриотическое тату. В определенных кругах).
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25.09.2024 20:23 Відповісти
Це не просто діферамби для Пороха , це ми кажемо ,що Порошенко підтримують ті ,хто хоче бачити Україну вільною ! Підримуючи Пороха ,ми підтримуємо себе !!!
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25.09.2024 20:24 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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25.09.2024 20:39 Відповісти
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25.09.2024 20:43 Відповісти
все що жидівська , ригівська, і московська помийка брехала на Пороха - все абсолютно все виявилось правдою про зелену мразоту.

думайТЄ! кушайТЄ!
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25.09.2024 20:56 Відповісти
Зеср@нь така дотепна
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25.09.2024 21:40 Відповісти
Маю честь бути одним з 25%
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25.09.2024 21:37 Відповісти
На щастя, належу до 75% адекватных Українців.Які врятували країну від знищення.
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25.09.2024 21:48 Відповісти
О, бачу, ze-чмошник планом поділився, потужним і переможним😁
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25.09.2024 22:03 Відповісти
Значить гарний з тебе вийде шашличок. А з твоїх домашніх кацапські підстилки та раби.
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25.09.2024 22:29 Відповісти
адекватний зебіл імені 73% клінічних ідіотів-вавививерженців...
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26.09.2024 08:59 Відповісти
Подоляцькі, фас! Піарітца, барига, нажился на вайнє, ліпецкая фабріка, брата с'єл!)) Вам навіть згадувати не треба, ось вам підказочка😁
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25.09.2024 21:52 Відповісти
А шапіто як завжди тільки помиї...
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25.09.2024 23:27 Відповісти

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26.09.2024 03:03 Відповісти
https://x.com/i/status/1839014010240286885 росіяни насолоджуються роботою дракона
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26.09.2024 03:31 Відповісти
А що там зілєнський? Знову лише потужні відосики? Тріпло!
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26.09.2024 03:13 Відповісти
До речі! Happy birthday 🎂 Mr. President!
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26.09.2024 08:57 Відповісти
Відтак, "ЄС" пропонує скоротити видатки і мобілізувати доходи на 170 мільярдів гривень - без підвищення податкового навантаження на бідних людей, зокрема на 105 мільярдів зменшити видатків і на 65 мільярдів збільшити доходи державного бюджету. Для цього пропонується скасувати:

Дорожній фонд;
програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів на 25 мільярдів;
додаткове виділення 10 млрд працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів;
8 мільярдів на інвест-нянь, індустріальні парки, забезпечення кеш-беку 3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ;
1,5 млрд гривень на телемарафон.
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26.09.2024 09:02 Відповісти
Напишіть, що це фонд Порошенко. Чи боїтеся?
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26.09.2024 17:48 Відповісти
 
 