Підрозділи на фронті отримають автівки, FPV-дрони, детектори "Цукорок" і РЕБ на 30 млн грн. ФОТО

Петро Порошенко везе на фронт черговий вантаж для ЗСУ на суму понад 30 млн грн. Бійці отримають розвідувальні дрони, FPV-дрони, детектори дронів, засоби РЕБ, автівки тощо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик наголошує – для перемоги України потрібна технологічно оснащена, сучасна армія, здатна ефективно протистояти ворогу.

"Сьогодні тут ви бачите детектори дронів. Ті, хто чекав "Цукорки" – час прийшов. "Мавіки", які використовуються не лише для розвідки, а й для скидів і знищують ворога. Дрони "Мольфар і "Хантер", які названі на честь мого друга командира батальйону, героя України з позивним "Хантер" – їх ми поставили вже 35 тисяч, а закупили 40 тисяч", – показує Порошенко FPV-дрони.





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"Ми отримали дані, що держава, ДССЗЗІ на 40 мільярдів гривень бюджетних коштів платників податків, які вони забрали з місцевих рад, закупили лише 225 тисяч дронів. Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових", – говорить лідер "ЄС".

"Дуже сподіваюся, що держава, навіть в ці непрості часи, навчиться у нас. Бо волонтери виснажуються, люди бідніють, можливості донатити скорочуються. А кількість заявок зростає, як лавина. Це означає, що держава має працювати більш ефективно", – зазначає Порошенко.

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