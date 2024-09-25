Підрозділи на фронті отримають автівки, FPV-дрони, детектори "Цукорок" і РЕБ на 30 млн грн. ФОТО
Петро Порошенко везе на фронт черговий вантаж для ЗСУ на суму понад 30 млн грн. Бійці отримають розвідувальні дрони, FPV-дрони, детектори дронів, засоби РЕБ, автівки тощо.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Політик наголошує – для перемоги України потрібна технологічно оснащена, сучасна армія, здатна ефективно протистояти ворогу.
"Сьогодні тут ви бачите детектори дронів. Ті, хто чекав "Цукорки" – час прийшов. "Мавіки", які використовуються не лише для розвідки, а й для скидів і знищують ворога. Дрони "Мольфар і "Хантер", які названі на честь мого друга командира батальйону, героя України з позивним "Хантер" – їх ми поставили вже 35 тисяч, а закупили 40 тисяч", – показує Порошенко FPV-дрони.
"Ми отримали дані, що держава, ДССЗЗІ на 40 мільярдів гривень бюджетних коштів платників податків, які вони забрали з місцевих рад, закупили лише 225 тисяч дронів. Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових", – говорить лідер "ЄС".
"Дуже сподіваюся, що держава, навіть в ці непрості часи, навчиться у нас. Бо волонтери виснажуються, люди бідніють, можливості донатити скорочуються. А кількість заявок зростає, як лавина. Це означає, що держава має працювати більш ефективно", – зазначає Порошенко.
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Вони ******** країну, знищують армію і патріотів, а соромно нам - тим, хто криком кричав лохторату: "Що ви робите!!? Ви втратите ВСЕ!!"
Шкода, але мало що змінилось в головах у тих 73%.
дії протилежні, але обидва прізвища набирають позитиву
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
Дядя, у тебя когнитивный диссонанс
"Ми отримали дані, що держава, ДССЗЗІ на 40 мільярдів гривень бюджетних коштів платників податків, які вони забрали з місцевих рад, закупили лише 225 тисяч дронів.
Уявіть собі, що ми закупили майже 20% від того, що закупила держава. Ми з цим не збираємося миритися. Тому що кожен день затримки означає додаткові ризики для наших військових", - говорить лідер "ЄС". "
Джерело:
думайТЄ! кушайТЄ!
Дорожній фонд;
програму фінансового забезпечення підготовки і реалізації інвестиційних проєктів на 25 мільярдів;
додаткове виділення 10 млрд працівникам прокуратури, БЕБ, ДБР, податкової, митниці, судів;
8 мільярдів на інвест-нянь, індустріальні парки, забезпечення кеш-беку 3 мільярди капітальних видатків для ДУС, Кабміну, Мінцифри, ДССЗЗІ;
1,5 млрд гривень на телемарафон.