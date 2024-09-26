Набої, ручні гранати та гвинтівки Мосіна: Схрон зброї часів Першої світової війни виявили поблизу кордону з Польщею. ФОТОрепортаж

Поблизу кордону з Польщею прикордонний наряд знайшов схрон, у якому виявили зброю часів Першої світової війни.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Патрулюючи українсько-польську ділянку кордону, військовослужбовці відділу "Стужиця" виявили за лінією інженерних споруд місце схрону вогнестрільної зброї часів І Світової війни. Прикордонники помітили деталі гвинтівки, які виднілися з-під землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місце виявлення взяли під охорону та викликали співробітників Нацполіції та ДСНС. Загалом із землі дістали 4500 набоїв та 3 ручні гранати. Крім того, у схроні було 75 одиниць 7,62-мм гвинтівок Мосіна.

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