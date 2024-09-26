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Набої, ручні гранати та гвинтівки Мосіна: Схрон зброї часів Першої світової війни виявили поблизу кордону з Польщею. ФОТОрепортаж

Поблизу кордону з Польщею прикордонний наряд знайшов схрон, у якому виявили зброю часів Першої світової війни.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Патрулюючи українсько-польську ділянку кордону, військовослужбовці відділу "Стужиця" виявили за лінією інженерних споруд місце схрону вогнестрільної зброї часів І Світової війни. Прикордонники помітили деталі гвинтівки, які виднілися з-під землі", - йдеться в повідомленні.

Виявлено схрон зброї часів Першої світової війни

Зазначається, що місце виявлення взяли під охорону та викликали співробітників Нацполіції та ДСНС. Загалом із землі дістали 4500 набоїв та 3 ручні гранати. Крім того, у схроні було 75 одиниць 7,62-мм гвинтівок Мосіна.

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Виявлено схрон зброї часів Першої світової війни
Виявлено схрон зброї часів Першої світової війни
Виявлено схрон зброї часів Першої світової війни

Автор: 

зброя (7472) Перша світова війна (13) сховок (125)


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Топ коментарі
+19
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26.09.2024 13:50
+10
ото буде наука - скоростріли тре тримати під стріхов 😂

.
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26.09.2024 13:45
+8
Зброєю це залізяччя називати навіть не варто-рештки зброї.
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26.09.2024 13:34
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Зброєю це залізяччя називати навіть не варто-рештки зброї.
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26.09.2024 13:34 Відповісти
ото буде наука - скоростріли тре тримати під стріхов 😂

.
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26.09.2024 13:45 Відповісти
и одеяло армейское)
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26.09.2024 13:44 Відповісти
80-х років минулого сторіччя.
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26.09.2024 14:29 Відповісти
ага..у нас в училище такие были)
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26.09.2024 14:30 Відповісти
УПА
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26.09.2024 14:43 Відповісти
В часи Першої світової війни УПА не могло ути, так як УПА створене в 1942 році. Якщо ці залишки зброї і належали українським воякам, то це могли бути вояки ЗУНР, УНР або армія генерал-хорунжого М. Безручка.
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26.09.2024 16:39 Відповісти
Яка різниця як називалась Армія України в ті часи?
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26.09.2024 22:58 Відповісти
Щось Ви пане не уважно прочитали статтю, бо 80-і роки минулого століття не мають ніякого відношення до Першої світової війни. 80-і роки минулого 20 століття, а Перша світова війна почалася 1914 року і закінчилася в листопаді 1918 року.
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26.09.2024 16:44 Відповісти
Я про ковдру.
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26.09.2024 23:54 Відповісти
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26.09.2024 13:50 Відповісти
Бандерівський схрон!
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26.09.2024 14:04 Відповісти
та бачимо шо твій
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26.09.2024 14:54 Відповісти
"Ах, лента за лентою - набої подавай
Вкраїнський повстанче в бою не відступай..."
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26.09.2024 14:12 Відповісти
Ех, 75 Мосінок зіржавіло в хлам (((
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26.09.2024 14:50 Відповісти
А все думали что соседский дид с ума выжил - до самой смерти огород маслом поливал.
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26.09.2024 15:59 Відповісти
не смішіть, яка нах зброя
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26.09.2024 17:54 Відповісти
Після 45-го року таким залізом баби дірки в заборі затикали від курей. Це вже не зброя. Шматок заржавілого казенника це не така вже і рідкість
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27.09.2024 01:42 Відповісти
 
 