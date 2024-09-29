На Одещині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон за системою "Шлях", - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Українські прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон за інформаційною системою "Шлях". Затримано організатора, який за хабар вносив до системи неправдиві відомості про осіб.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, санкціоновані обшуки провели в Одесі.

"Проведені заходи дозволили встановити організатора незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держрубіж. Ним виявився колишній керівник однієї з логістичних компаній області, який за грошову винагороду вносив неправдиві відомості до інформаційної системи "Шлях", - повідомили у пресслужбі.

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Таким чином особи безперешкодно виїжджали з країни через діючі пункти пропуску, але назад вже не повертались. Водії лишали автівки за кордоном, а з часом до України їх повертали зовсім інші особи.

Попередньо встановлено, що таким чином переправлено щонайменше 7 чоловіків.





У результаті здійснених обшуків у фігурантів провадження, міжвідомчою групою виявлено предмети, що мають доказове значення та підтверджують незаконну діяльність.

Наразі фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 332 ККУ та ст. 362 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1,8 млн гривень.

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