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На Одещині ліквідовано канал переправлення осіб через кордон за системою "Шлях", - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Українські прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон за інформаційною системою "Шлях". Затримано організатора, який за хабар вносив до системи неправдиві відомості про осіб.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, санкціоновані обшуки провели в Одесі.

"Проведені заходи дозволили встановити організатора незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держрубіж. Ним виявився колишній керівник однієї з логістичних компаній області, який за грошову винагороду вносив неправдиві відомості до інформаційної системи "Шлях", - повідомили у пресслужбі.

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Таким чином особи безперешкодно виїжджали з країни через діючі пункти пропуску, але назад вже не повертались. Водії лишали автівки за кордоном, а з часом до України їх повертали зовсім інші особи.

Попередньо встановлено, що таким чином переправлено щонайменше 7 чоловіків.

Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях
Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях

У результаті здійснених обшуків у фігурантів провадження, міжвідомчою групою виявлено предмети, що мають доказове значення та підтверджують незаконну діяльність.

Наразі фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 332 ККУ та ст. 362 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1,8 млн гривень.

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Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях
Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях
Прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон через Шлях

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) кордон (4775) Одеса (5476) Одеська область (3243) ухилянти (935)


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Топ коментарі
+7
Это Все для черни
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29.09.2024 15:00
+3
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29.09.2024 15:13
+2
Почему не задержали четырежды уклониста?
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29.09.2024 14:57
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Почему не задержали четырежды уклониста?
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29.09.2024 14:57 Відповісти
Скільки їх вже втекло? Сотні тисяч, мільйони?
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29.09.2024 15:10 Відповісти
Четырежды уклонистов? Он у нас один. Президентом сейчас работает.
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29.09.2024 15:12 Відповісти
Сотні тисяч...
Людей...
Як птахи перелітні...

Хочуть кордони пересічити...

Юнаки та літні...

І досить таки освіддченні...
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29.09.2024 15:26 Відповісти
Это Все для черни
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29.09.2024 15:00 Відповісти
Норм слуги бізнес замутили
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29.09.2024 15:04 Відповісти
Писали шо вже є 600 способів гаинути в Європу а О, Бендер знав тільки 400 способів - правда трохи в іншіи царині
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29.09.2024 15:12 Відповісти
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29.09.2024 15:13 Відповісти
. Им оказался бывший руководитель одной из логистических компаний области, который за денежное вознаграждение вносил ложные сведения в информационную систему "Шлях", - сообщили в пресс-службе. Источник:
....баный завгар. Как бабло рубил
Рішення про включення водія до інформаційної системи «Шлях» приймається шляхом видання наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктуриhttps://mtu.gov.ua/news/34997.html
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29.09.2024 15:19 Відповісти
А тепер питання. А хто ж створив ту систему шлях?
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29.09.2024 15:19 Відповісти
Варіант 1-Порошенко 2-яценюк 3-будь хто крім єрмака та лідора нації
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29.09.2024 15:22 Відповісти
Член рашистской думы Вассерман подонок из Одессы брехал что одесситы ждут не дождутся москалей.
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29.09.2024 16:54 Відповісти
с х№лі прикородоники в неуставній формі? як цигани одіті, і чи на кадр поціпляли пусті плитоноски?
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30.09.2024 22:46 Відповісти
 
 