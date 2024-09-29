Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні. ФОТОрепортаж
Впродовж дня неділі, 29 вересня, окупанти тричі атакували з БпЛА громадський транспорт у місті Херсон.
Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Посадовець розповів, що вранці окупанти скинули вибухівку з дрона на автобус КП "Херсонкомунтранссервіс", який працював на маршруті. Обійшлося без постраждалих. В автобуса вибиті вікна.
Згодом Мрочко повідомив, що армія РФ знову скинула вибухівку на громадський транспорт у Херсоні. Пошкоджений маршрутний автобус №5. В машині вибите заднє скло. Ні водій, ні пасажири не постраждали.
Пізніше посадовець розповів, що загарбники вже втретє за день атакували безпілотником громадський транспорт у Херсоні. Окупанти скинули вибухівку із безпілотника на автобус комунального підприємства "Херсонкомунтранссервіс", який працював на п'ятому маршруті.
Люди не травмувалися. В автобуса пошкоджене лобове скло.
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