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Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 29 вересня, окупанти тричі атакували з БпЛА громадський транспорт у місті Херсон.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що вранці окупанти скинули вибухівку з дрона на автобус КП "Херсонкомунтранссервіс", який працював на маршруті. Обійшлося без постраждалих. В автобуса вибиті вікна.

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Згодом Мрочко повідомив, що армія РФ знову скинула вибухівку на громадський транспорт у Херсоні. Пошкоджений маршрутний автобус №5. В машині вибите заднє скло. Ні водій, ні пасажири не постраждали.

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Пізніше посадовець розповів, що загарбники вже втретє за день атакували безпілотником громадський транспорт у Херсоні. Окупанти скинули вибухівку із безпілотника на автобус комунального підприємства "Херсонкомунтранссервіс", який працював на п'ятому маршруті.

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Впродовж дня загарбники тричі атакували з дронів громадський транспорт у Херсоні

Люди не травмувалися. В автобуса пошкоджене лобове скло.

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Автор: 

обстріл (28717) транспорт (1397) Херсон (3383)


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А хто Гопака вміє танцювати, Українці????
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29.09.2024 23:36 Відповісти
Чорний пакет за вами сумує
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30.09.2024 02:34 Відповісти
 
 