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У Будапешті розпочалися переговори Сибіги та Сійярто. ФОТО (оновлено)

У понеділок, 30 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет", - йдеться у повідомленні.

Сибіга прибув до Угорщини на переговори з Сійярто
Сибіга прибув до Угорщини на переговори з Сійярто

Раніше повідомлялося, що ключовими темами обговорення двох сторін стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії.

Оновлена інформація

Пізніше у МЗС України повідомили, що переговори Сибіги та Сійярто у форматі тет-а-тет тривали близько години, вдвічі довше від запланованого.

Після цього розпочалися переговори у розширеному форматі за участі делегацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну варто запросити на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, це наблизить мир, - Сибіга

Нагадаємо, 30 серпня глава МЗС Угорщини Сійярто відвідував Росію.

27 вересня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про долучення Угорщини до платформи Китаю і Бразилії: Починають думати категоріями капітуляції

Автор: 

Угорщина (2295) МЗС (4141) Сибіга Андрій (425) Сійярто Петер (356)


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Топ коментарі
+8
Нема у мене довіри до оцього зеленого діяча закордоних справ.
Як і до всіх причетних до зеленого прца з дЕрьмаком тощо. Виключення ЗСУ.
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30.09.2024 11:49
+7
жоден, справжній притомний українець, не піде працювати у зе!шоблу.
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30.09.2024 11:51
+5
Сибіга свій хлоп, не то що Кулеба, за яким треба був глаз да глаз.
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30.09.2024 11:56
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тю, а чому він не в зеленці як лідор? непорядок!
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30.09.2024 11:48 Відповісти
Кальсони коляру "олива" це фішка поца. То як у Японії - жовтий коляр тільки для императора та його родини. От тільки про це Ленка-жопочленка вонаж Скумбрія, про це не знала, бо тупа як скумбрія..
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30.09.2024 11:51 Відповісти
Нема у мене довіри до оцього зеленого діяча закордоних справ.
Як і до всіх причетних до зеленого прца з дЕрьмаком тощо. Виключення ЗСУ.
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30.09.2024 11:49 Відповісти
жоден, справжній притомний українець, не піде працювати у зе!шоблу.
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30.09.2024 11:51 Відповісти
поїдять гуляш, зап'ють палінкою.
результату, для україни, нуль!
сибіга, новий турист зе!дегенерат, за рахунок українців.
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30.09.2024 11:50 Відповісти
судячи з того що ми знаємо про Угорщину і особливо про її "блискучого" презіка Орбана нічого нам не світить з тих переговорів
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30.09.2024 11:51 Відповісти
Сибіга свій хлоп, не то що Кулеба, за яким треба був глаз да глаз.
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30.09.2024 11:56 Відповісти
замість куколда кулєби, зараз умєров, на тій самій табуретці.

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30.09.2024 12:02 Відповісти
Табуретку наверное с собой возят
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30.09.2024 12:04 Відповісти
Приставнии стульчак
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30.09.2024 12:13 Відповісти
Символічний крок для зеленого.
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30.09.2024 11:57 Відповісти
Привіз мадярам ************** ті деталі "плану перемоги" яки самим українцям ну ні в якому разі знати не потрібно(як сказав дєрьмак).
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30.09.2024 12:04 Відповісти
ти хто таке?
ім'я! прізвище! дивитись в очі, відповідати швидко!
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30.09.2024 12:25 Відповісти
Дружбу-2 будуть відкривати?)
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30.09.2024 12:12 Відповісти
Закривати Дружби потрібно і давно, після орбанівських витівок.

А десь через рік, можна і переговорити, якщо дійде.
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30.09.2024 13:08 Відповісти
Черговий ''будапештський меморандум" готують.
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30.09.2024 12:17 Відповісти
зелена сибідуга ще щось здасть? нафту вже качати ж можна
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30.09.2024 13:42 Відповісти
оце вияв найвищої довіри: відпустили одного, без єлдака, це п-перше, дали одягти костюм та краватку, це по-друге...
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30.09.2024 13:56 Відповісти
сівоха новий меморандум буде підписувати що теперми ми маємо здати? останні труси?
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30.09.2024 14:02 Відповісти
Посланець Єрмака почав процес злива і капітуляції України в Угорщині.
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30.09.2024 15:20 Відповісти
 
 