У Будапешті розпочалися переговори Сибіги та Сійярто. ФОТО (оновлено)

У понеділок, 30 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із робочим візитом до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"У Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет", - йдеться у повідомленні.





Раніше повідомлялося, що ключовими темами обговорення двох сторін стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, Формула миру як шлях до справедливого завершення російської агресії.

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Пізніше у МЗС України повідомили, що переговори Сибіги та Сійярто у форматі тет-а-тет тривали близько години, вдвічі довше від запланованого.

Після цього розпочалися переговори у розширеному форматі за участі делегацій.

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Нагадаємо, 30 серпня глава МЗС Угорщини Сійярто відвідував Росію.

27 вересня глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

Сійярто заявив, що Угорщина долучається до платформи Китаю та Бразилії.

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