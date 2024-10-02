Кам’янська міськрада замовила реконструкцію ліцею за 130 млн грн з переплатою в 18 мільйонів, якої вистачило б на 130 "Мавіків", - ЗМІ

26 вересня вересня поточного року Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради (Дніпропетровська область) за результатами тендеру замовив ТОВ "Запорізький тепло-енерго проєкт" реконструкцію школи за 130 млн грн. Імовірна переплата може сягати 18 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Як зазначається, до кінця 2025 року мають реконструювати збудовану в 1916 році двоповерхову будівлю Наукового ліцею імені Анатолія Лигуна на площі Театральній, 1. При цьому фактично всі роботи виконуватиме субпідрядник ТОВ "Олімпія Строй" за допомогою техніки, яка вся орендована у ТОВ "Спец Пром Деталь" чи залучена у КП "Елуаш" Запорізької міськради.

Проєкт реконструкції замовили без торгів у сумнівної компанії

Також повідомляється, що проєкт реконструкції замовили 22 червня 2023 року без торгів у ТОВ "Догода-Інвест", а всього через чотири дні, 26 червня 2023 року ТОВ "Євроекспертиза" видало позитивний експертний звіт. Раніше сама ця фірма фігурувала у розслідуванні "Наших грошей" стосовно компаній, які формально проводять експертизи кошторисів у занадто стислі для якісної експертизи терміни.

Самі роботи фінансуються коштом позики Європейського інвестиційного банку за проектом "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету. За планом, у 2024 році повинні виконати роботи на 46 млн грн, а в 2015 році - на 84 млн грн. Договірна ціна динамічна, тобто платити можуть по цінах, що відрізняються від вказаних у кошторисі.





Різниця в цінах

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 6,73 млн грн іде на каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм по 450 грн/кг (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ). Нещодавно цей самий департамент замовив іншій фірмі будівництво укриття для гімназії №12 із гранулятом по 105 грн/кг, що вчетверо дешевше. У травневому прайсі "Укрплит" польська крихта EPDM 1-3,5 мм вказана по ціні від 2,50 євро. Нині це дорівнює 115 грн/кг, що майже вчетверо дешевше", - зазначає видання.

Також зазначається, що ще 3,05 млн грн відведено на пористий крупнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 8 820 грн/т. На вищезгаданому тендері щодо укриття він коштував 4 194 грн/т, що вдвічі дешевше. У серпневому моніторингу ДП "НІРІ" немає саме пористого асфальтобетону, однак нинішня тендерна ціна перевищує ціни абсолютно всіх видів, включно з щебенево-мастиковою сумішшю, яка на Дніпропетровщині зафіксована максимум по 7 820 грн/т.

Гіпсокартонні листи для стін товщиною 12,5 мм на суму 1,79 млн грн врахували по 314 грн/кв. м. У дніпровському "Епіцентрі" вологостійкий гіпсокартон Knauf продається по 625 грн за один лист розміром 3000×1200х12,5 мм, тобто 174 грн/кв. м, що на 45% дешевше.

Переплата

Загальна імовірна переплата в цьому проєкті може становити близько 18 млн грн, із яких 5 млн грн - лише на каучуковому грануляті. Цієї суми вистачило б на 130 нічних дронів Mavic 3T, які "Агенція оборонних закупівель" замовляє по 140 тис грн, або на три далекобійні дрони для атак по аеродромах і нафтопереробних заводах Росії, які коштують у середньому 5 млн грн.

У кошторисі була врахована середня зарплата робітника 20 501 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії нижчий - 18 807 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівництві на порталі "Work.ua" у Дніпрі дещо вища - 22 500 грн.

Європейській інвестиційний банк заснований країнами Євросоюзу. Він надав кредит у розмірі 300 млн євро на програму "Енергоефективність громадських будівель в Україні", 200 млн євро з яких було перенаправлено на надання термінової підтримки Україні у 2022 році.

Департамент ЖКГ та будівництва очолює Вадим Засядьвовк, а уповноваженою особою із закупівель є Анна Кірсік. Головою Кам’янської міськради з 2015 року є Андрій Білоусов.

Генпідрядником "Запорізький тепло-енерго проект" нині володіють Євгеній Леонтьєв і Геннадій Білоус, який у 2015 році балотувався у Запорізьку облраду від "Опоблоку". Влітку "NGL.media" писали про завищення фірмою цін на іншому тендері щодо цього ж ліцею.

Запорізьким субпідрядником "Олімпія Строй" володіє і керує Олег Соколенко. Раніше ним володіли Юлія Ганзя та Юлія Опрєва. Фірма пов’язана із нинішнім єдиним конкурентом.

Єдиним суперником на тендері у Кам’янському було запорізьке ТОВ "Євробудкомплект" Романа Жарікова, директором якого є Олександр Сільвестров. Раніше засновниками фірми були Олександр Опрєв і Юрій Доленко, ексзаступник начальника Управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва Департаменту ЖКГ та будівництва Запорізької ОДА.