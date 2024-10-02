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Кам’янська міськрада замовила реконструкцію ліцею за 130 млн грн з переплатою в 18 мільйонів, якої вистачило б на 130 "Мавіків", - ЗМІ

26 вересня вересня поточного року Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради (Дніпропетровська область) за результатами тендеру замовив ТОВ "Запорізький тепло-енерго проєкт" реконструкцію школи за 130 млн грн. Імовірна переплата може сягати 18 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Як зазначається, до кінця 2025 року мають реконструювати збудовану в 1916 році двоповерхову будівлю Наукового ліцею імені Анатолія Лигуна на площі Театральній, 1. При цьому фактично всі роботи виконуватиме субпідрядник ТОВ "Олімпія Строй" за допомогою техніки, яка вся орендована у ТОВ "Спец Пром Деталь" чи залучена у КП "Елуаш" Запорізької міськради.

Проєкт реконструкції замовили без торгів у сумнівної компанії

Також повідомляється, що проєкт реконструкції замовили 22 червня 2023 року без торгів у ТОВ "Догода-Інвест", а всього через чотири дні, 26 червня 2023 року ТОВ "Євроекспертиза" видало позитивний експертний звіт. Раніше сама ця фірма фігурувала у розслідуванні "Наших грошей" стосовно компаній, які формально проводять експертизи кошторисів у занадто стислі для якісної експертизи терміни.

Самі роботи фінансуються коштом позики Європейського інвестиційного банку за проектом "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету. За планом, у 2024 році повинні виконати роботи на 46 млн грн, а в 2015 році - на 84 млн грн. Договірна ціна динамічна, тобто платити можуть по цінах, що відрізняються від вказаних у кошторисі.

ремонт ліцею Кам'янське
ремонт ліцею Кам'янське

Різниця в цінах

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 6,73 млн грн іде на каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм по 450 грн/кг (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ). Нещодавно цей самий департамент замовив іншій фірмі будівництво укриття для гімназії №12 із гранулятом по 105 грн/кг, що вчетверо дешевше. У травневому прайсі "Укрплит" польська крихта EPDM 1-3,5 мм вказана по ціні від 2,50 євро. Нині це дорівнює 115 грн/кг, що майже вчетверо дешевше", - зазначає видання.

ремонт ліцею Кам'янське

Також зазначається, що ще 3,05 млн грн відведено на пористий крупнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 8 820 грн/т. На вищезгаданому тендері щодо укриття він коштував 4 194 грн/т, що вдвічі дешевше. У серпневому моніторингу ДП "НІРІ" немає саме пористого асфальтобетону, однак нинішня тендерна ціна перевищує ціни абсолютно всіх видів, включно з щебенево-мастиковою сумішшю, яка на Дніпропетровщині зафіксована максимум по 7 820 грн/т.

Гіпсокартонні листи для стін товщиною 12,5 мм на суму 1,79 млн грн врахували по 314 грн/кв. м. У дніпровському "Епіцентрі" вологостійкий гіпсокартон Knauf продається по 625 грн за один лист розміром 3000×1200х12,5 мм, тобто 174 грн/кв. м, що на 45% дешевше.

Переплата 

Загальна імовірна переплата в цьому проєкті може становити близько 18 млн грн, із яких 5 млн грн - лише на каучуковому грануляті. Цієї суми вистачило б на 130 нічних дронів Mavic 3T, які "Агенція оборонних закупівель" замовляє по 140 тис грн, або на три далекобійні дрони для атак по аеродромах і нафтопереробних заводах Росії, які коштують у середньому 5 млн грн.

У кошторисі була врахована середня зарплата робітника 20 501 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії нижчий - 18 807 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівництві на порталі "Work.ua" у Дніпрі дещо вища - 22 500 грн.

Європейській інвестиційний банк заснований країнами Євросоюзу. Він надав кредит у розмірі 300 млн євро на програму "Енергоефективність громадських будівель в Україні", 200 млн євро з яких було перенаправлено на надання термінової підтримки Україні у 2022 році.

Департамент ЖКГ та будівництва очолює Вадим Засядьвовк, а уповноваженою особою із закупівель є Анна Кірсік. Головою Кам’янської міськради з 2015 року є Андрій Білоусов.

Генпідрядником "Запорізький тепло-енерго проект" нині володіють Євгеній Леонтьєв і Геннадій Білоус, який у 2015 році балотувався у Запорізьку облраду від "Опоблоку". Влітку "NGL.media" писали про завищення фірмою цін на іншому тендері щодо цього ж ліцею.

Запорізьким субпідрядником "Олімпія Строй" володіє і керує Олег Соколенко. Раніше ним володіли Юлія Ганзя та Юлія Опрєва. Фірма пов’язана із нинішнім єдиним конкурентом.

Єдиним суперником на тендері у Кам’янському було запорізьке ТОВ "Євробудкомплект" Романа Жарікова, директором якого є Олександр Сільвестров. Раніше засновниками фірми були Олександр Опрєв і Юрій Доленко, ексзаступник начальника Управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва Департаменту ЖКГ та будівництва Запорізької ОДА.

Найменування товару, од. виміру Кількість, од. Сума, грн із ПДВ Кошторисна ціна, грн/од. із ПДВ Ринкова ціна, грн/од. із ПДВ Ймовірна переплата, грн із ПДВ
Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм, кг 14958 6 731 100 375 105 5 157 997
Асфальтобетон пористий крупнозернистий типу Б марки 2, т 346,2777 3 054 169 7 350 4 194 1 601 881
Листи гіпсокартонні для стін товщиною 12,5 мм, кв. м 5689,698 1 785 905 262 174 798 110
Поліуретанове зв’язуюче Tetrapur 144, кг 2991,6 1 766 241 492 219 1 111 870
Плитка тротуарна Креатив 80 Н=0,08 м сіра, кв. м 1828,1 1 752 234 799 505 829 043
Плити теплоізоляційні Техноніколь Технофас Оптіма товщиною 150 мм, кв. м 1588 1 708 675 897 677 633 758
Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit StellaporTop 2K, т 5,23125 1 569 375 250 000 111 200 987 660
Пісок, куб. м 939,7352 1 395 507 1 238 540 888 050
Секції радіаторів біметалеві Sira RS500, шт 796 1 274 390 1 334 948 520 020
Плитка тротуарна Плац 50 із фаскою Н=0,05 м, кв. м 1278,66 1 047 223 683 525 375 926
Бетон В15 М200 10-20 мм, куб. м 181,77422 909 598 4 170 2 970 369 729
Плитка тротуарна Креатив 80 Н=0,08 м червона, кв. м 782,75 834 803 889 550 404 290
Утеплювач Техноніколь Техноруф В Оптіма товщиною 50 мм, кв. м 1293,36 819 985 528 325 399 126
Бетон С12/15, куб. м 198,544495 812 046 3 408 2 970 222 369
Штукатурка мозаїчна Baumit MosaikTop, кг 1348,6 653 979 404 152 449 585
Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс, кг 26258,676 614 453 20 14 259 436
Ґрунтовка адгезійна CT 19 Бетонконтакт, кг 3096,895 518 049 139 110 178 078
Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 50 мм, ІІІ сорт, куб. м 21,2872 471 299 18 450 7 003 322 217
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150, куб. м 90,5352 423 705 3 900 2 784 171 655
Плити OSB-3 товщиною 18 мм, кв. м 954,516 418 949 366 244 186 199
Клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact, т 11,3304 401 096 29 500 20 400 868
Спліт-кондиціонер Gree GWH09YD-S6DBA2A з внутрішнім блоком настінного типу, шт 5 395 160 65 860 56 200 114 160
Сітка арматурна 5 Вр 1, вічко 100х100 мм, кв. м 1384,8 374 587 224 170 139 864
Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex щільністю 150 г/кв. м, кв. м 2975,51 364 738 102 52 211 472
Бетон В15 М200 більше 40 мм, куб. м 70,7616 354 091 4 170 2 970 143 929
Щебінь М1000 40-70 мм, куб. м 477,5274 336 943 588 547 75 917
Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 Super, л 2844,47418 331 779 97 102 41 643
Камені бортові гумові 500х210х50 мм, шт 294 303 761 861 550 142 061
Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП, кв. м 531,76 283 756 445 269 140 553
Камені бортові БР100.30.15, шт 452 280 692 518 306 142 380
Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400, т 23,4911 245 247 8 700 5 058 126 435
Мастика Техноніколь №27, кг 1294,72 231 884 149 66 146 551
Щебінь М1000 20-40 мм, куб. м 325,71 229 821 588 551 50 404
Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69, кг 7290,9 222 577 25 17 98 923
Камені бортові БР100.20.8, шт 545 221 314 338 165 131 389
Кабель ВВГнг-LS 3х2,5, км 2,1939 217 433 82 590 38 604 132 740
Труби поліетиленові для холодної води PE 100 SDR-17 160х9,5 мм, м 153 190 577 1 038 692 84 663
Клейова суміш Baumit NivoFix, т 9,24 175 560 15 833 12 840 56 918
Спліт-кондиціонер Gree GWH12YD-S6DBA2A з внутрішнім блоком настінного типу, шт 2 164 139 68 391 58 360 47 419
Дротовий лоток 50х200 гальваніка, довжина 3000 мм FC5020, шт 156 142 113 759 169 115 796
Бітуми нафтові дорожні БНД 50/70, т 1,4958 123 404 68 750 41 800 60 879
Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer під оздоблення декоративними штукатурками, т 0,60626 121 222 166 625 66 360 80 990

Автор: 

ремонт (2312) Prozorro (1955) Кам’янське (28)


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може це вже все закріпити законодавчо, бо якось складається враження, що кожен пересічний - барига
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02.10.2024 14:32 Відповісти
ніколи такого не було... й ось знову...
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02.10.2024 14:36 Відповісти
Дуже своєчасно
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02.10.2024 14:46 Відповісти
Діти в Дніпропетровській області навчаються он-лайн, яка може бути реконструкція, для кого ?!
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02.10.2024 14:47 Відповісти
а хто вам сказав що всюди у Дніпропетровській області діти навчаються онлайн? навіщо ви пишите дурниці?
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02.10.2024 17:02 Відповісти
Бо проживаю в Дніпрі
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03.10.2024 12:11 Відповісти
а я в Кам'янському, і мій син навчається у 11-му классі, тиждень ходять до школи, тиждень онлайн! Молодші класи взагалі офлайн! це залежить від школи, яку форму навчання обрали, так що пишіть конретно за себе.
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03.10.2024 13:09 Відповісти
Численність коментаторів вражає...
Воно й не дивно - позвикали вже "смєтуни".
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02.10.2024 16:30 Відповісти
 
 