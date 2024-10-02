Кам’янська міськрада замовила реконструкцію ліцею за 130 млн грн з переплатою в 18 мільйонів, якої вистачило б на 130 "Мавіків", - ЗМІ
26 вересня вересня поточного року Департамент ЖКГ та будівництва Кам’янської міської ради (Дніпропетровська область) за результатами тендеру замовив ТОВ "Запорізький тепло-енерго проєкт" реконструкцію школи за 130 млн грн. Імовірна переплата може сягати 18 млн грн.
Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".
Як зазначається, до кінця 2025 року мають реконструювати збудовану в 1916 році двоповерхову будівлю Наукового ліцею імені Анатолія Лигуна на площі Театральній, 1. При цьому фактично всі роботи виконуватиме субпідрядник ТОВ "Олімпія Строй" за допомогою техніки, яка вся орендована у ТОВ "Спец Пром Деталь" чи залучена у КП "Елуаш" Запорізької міськради.
Проєкт реконструкції замовили без торгів у сумнівної компанії
Також повідомляється, що проєкт реконструкції замовили 22 червня 2023 року без торгів у ТОВ "Догода-Інвест", а всього через чотири дні, 26 червня 2023 року ТОВ "Євроекспертиза" видало позитивний експертний звіт. Раніше сама ця фірма фігурувала у розслідуванні "Наших грошей" стосовно компаній, які формально проводять експертизи кошторисів у занадто стислі для якісної експертизи терміни.
Самі роботи фінансуються коштом позики Європейського інвестиційного банку за проектом "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету. За планом, у 2024 році повинні виконати роботи на 46 млн грн, а в 2015 році - на 84 млн грн. Договірна ціна динамічна, тобто платити можуть по цінах, що відрізняються від вказаних у кошторисі.
Різниця в цінах
У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 6,73 млн грн іде на каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм по 450 грн/кг (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ). Нещодавно цей самий департамент замовив іншій фірмі будівництво укриття для гімназії №12 із гранулятом по 105 грн/кг, що вчетверо дешевше. У травневому прайсі "Укрплит" польська крихта EPDM 1-3,5 мм вказана по ціні від 2,50 євро. Нині це дорівнює 115 грн/кг, що майже вчетверо дешевше", - зазначає видання.
Також зазначається, що ще 3,05 млн грн відведено на пористий крупнозернистий асфальтобетон типу Б марки 2 по 8 820 грн/т. На вищезгаданому тендері щодо укриття він коштував 4 194 грн/т, що вдвічі дешевше. У серпневому моніторингу ДП "НІРІ" немає саме пористого асфальтобетону, однак нинішня тендерна ціна перевищує ціни абсолютно всіх видів, включно з щебенево-мастиковою сумішшю, яка на Дніпропетровщині зафіксована максимум по 7 820 грн/т.
Гіпсокартонні листи для стін товщиною 12,5 мм на суму 1,79 млн грн врахували по 314 грн/кв. м. У дніпровському "Епіцентрі" вологостійкий гіпсокартон Knauf продається по 625 грн за один лист розміром 3000×1200х12,5 мм, тобто 174 грн/кв. м, що на 45% дешевше.
Переплата
Загальна імовірна переплата в цьому проєкті може становити близько 18 млн грн, із яких 5 млн грн - лише на каучуковому грануляті. Цієї суми вистачило б на 130 нічних дронів Mavic 3T, які "Агенція оборонних закупівель" замовляє по 140 тис грн, або на три далекобійні дрони для атак по аеродромах і нафтопереробних заводах Росії, які коштують у середньому 5 млн грн.
У кошторисі була врахована середня зарплата робітника 20 501 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії нижчий - 18 807 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівництві на порталі "Work.ua" у Дніпрі дещо вища - 22 500 грн.
Європейській інвестиційний банк заснований країнами Євросоюзу. Він надав кредит у розмірі 300 млн євро на програму "Енергоефективність громадських будівель в Україні", 200 млн євро з яких було перенаправлено на надання термінової підтримки Україні у 2022 році.
Департамент ЖКГ та будівництва очолює Вадим Засядьвовк, а уповноваженою особою із закупівель є Анна Кірсік. Головою Кам’янської міськради з 2015 року є Андрій Білоусов.
Генпідрядником "Запорізький тепло-енерго проект" нині володіють Євгеній Леонтьєв і Геннадій Білоус, який у 2015 році балотувався у Запорізьку облраду від "Опоблоку". Влітку "NGL.media" писали про завищення фірмою цін на іншому тендері щодо цього ж ліцею.
Запорізьким субпідрядником "Олімпія Строй" володіє і керує Олег Соколенко. Раніше ним володіли Юлія Ганзя та Юлія Опрєва. Фірма пов’язана із нинішнім єдиним конкурентом.
Єдиним суперником на тендері у Кам’янському було запорізьке ТОВ "Євробудкомплект" Романа Жарікова, директором якого є Олександр Сільвестров. Раніше засновниками фірми були Олександр Опрєв і Юрій Доленко, ексзаступник начальника Управління розвитку інженерної інфраструктури та будівництва Департаменту ЖКГ та будівництва Запорізької ОДА.
|Найменування товару, од. виміру
|Кількість, од.
|Сума, грн із ПДВ
|Кошторисна ціна, грн/од. із ПДВ
|Ринкова ціна, грн/од. із ПДВ
|Ймовірна переплата, грн із ПДВ
|Каучуковий гранулят EPDM 1-4 мм, кг
|14958
|6 731 100
|375
|105
|5 157 997
|Асфальтобетон пористий крупнозернистий типу Б марки 2, т
|346,2777
|3 054 169
|7 350
|4 194
|1 601 881
|Листи гіпсокартонні для стін товщиною 12,5 мм, кв. м
|5689,698
|1 785 905
|262
|174
|798 110
|Поліуретанове зв’язуюче Tetrapur 144, кг
|2991,6
|1 766 241
|492
|219
|1 111 870
|Плитка тротуарна Креатив 80 Н=0,08 м сіра, кв. м
|1828,1
|1 752 234
|799
|505
|829 043
|Плити теплоізоляційні Техноніколь Технофас Оптіма товщиною 150 мм, кв. м
|1588
|1 708 675
|897
|677
|633 758
|Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit StellaporTop 2K, т
|5,23125
|1 569 375
|250 000
|111 200
|987 660
|Пісок, куб. м
|939,7352
|1 395 507
|1 238
|540
|888 050
|Секції радіаторів біметалеві Sira RS500, шт
|796
|1 274 390
|1 334
|948
|520 020
|Плитка тротуарна Плац 50 із фаскою Н=0,05 м, кв. м
|1278,66
|1 047 223
|683
|525
|375 926
|Бетон В15 М200 10-20 мм, куб. м
|181,77422
|909 598
|4 170
|2 970
|369 729
|Плитка тротуарна Креатив 80 Н=0,08 м червона, кв. м
|782,75
|834 803
|889
|550
|404 290
|Утеплювач Техноніколь Техноруф В Оптіма товщиною 50 мм, кв. м
|1293,36
|819 985
|528
|325
|399 126
|Бетон С12/15, куб. м
|198,544495
|812 046
|3 408
|2 970
|222 369
|Штукатурка мозаїчна Baumit MosaikTop, кг
|1348,6
|653 979
|404
|152
|449 585
|Клей для гіпсокартону Кнауф Перлфікс, кг
|26258,676
|614 453
|20
|14
|259 436
|Ґрунтовка адгезійна CT 19 Бетонконтакт, кг
|3096,895
|518 049
|139
|110
|178 078
|Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 100 мм, товщина 50 мм, ІІІ сорт, куб. м
|21,2872
|471 299
|18 450
|7 003
|322 217
|Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150, куб. м
|90,5352
|423 705
|3 900
|2 784
|171 655
|Плити OSB-3 товщиною 18 мм, кв. м
|954,516
|418 949
|366
|244
|186 199
|Клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact, т
|11,3304
|401 096
|29 500
|20
|400 868
|Спліт-кондиціонер Gree GWH09YD-S6DBA2A з внутрішнім блоком настінного типу, шт
|5
|395 160
|65 860
|56 200
|114 160
|Сітка арматурна 5 Вр 1, вічко 100х100 мм, кв. м
|1384,8
|374 587
|224
|170
|139 864
|Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex щільністю 150 г/кв. м, кв. м
|2975,51
|364 738
|102
|52
|211 472
|Бетон В15 М200 більше 40 мм, куб. м
|70,7616
|354 091
|4 170
|2 970
|143 929
|Щебінь М1000 40-70 мм, куб. м
|477,5274
|336 943
|588
|547
|75 917
|Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT 17 Super, л
|2844,47418
|331 779
|97
|102
|41 643
|Камені бортові гумові 500х210х50 мм, шт
|294
|303 761
|861
|550
|142 061
|Руберойд наплавлюваний Техноніколь Техноеласт ЕПП, кв. м
|531,76
|283 756
|445
|269
|140 553
|Камені бортові БР100.30.15, шт
|452
|280 692
|518
|306
|142 380
|Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400, т
|23,4911
|245 247
|8 700
|5 058
|126 435
|Мастика Техноніколь №27, кг
|1294,72
|231 884
|149
|66
|146 551
|Щебінь М1000 20-40 мм, куб. м
|325,71
|229 821
|588
|551
|50 404
|Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69, кг
|7290,9
|222 577
|25
|17
|98 923
|Камені бортові БР100.20.8, шт
|545
|221 314
|338
|165
|131 389
|Кабель ВВГнг-LS 3х2,5, км
|2,1939
|217 433
|82 590
|38 604
|132 740
|Труби поліетиленові для холодної води PE 100 SDR-17 160х9,5 мм, м
|153
|190 577
|1 038
|692
|84 663
|Клейова суміш Baumit NivoFix, т
|9,24
|175 560
|15 833
|12 840
|56 918
|Спліт-кондиціонер Gree GWH12YD-S6DBA2A з внутрішнім блоком настінного типу, шт
|2
|164 139
|68 391
|58 360
|47 419
|Дротовий лоток 50х200 гальваніка, довжина 3000 мм FC5020, шт
|156
|142 113
|759
|169
|115 796
|Бітуми нафтові дорожні БНД 50/70, т
|1,4958
|123 404
|68 750
|41 800
|60 879
|Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer під оздоблення декоративними штукатурками, т
|0,60626
|121 222
|166 625
|66 360
|80 990
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