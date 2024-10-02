На Харківщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено 4 авто швидкої допомоги, поранено водія. ФОТОрепортаж
На Харківщині через російський обстріл поранено водія швидкої. Пошкоджено чотири автомобілі екстреної меддопомоги.
Про це у соцмережі Facebook повідомило Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
У МОЗ розповіли, що вороже влучання було поряд зі станцією екстренної медичної допомоги. Росіяни вдарили касетними боєприпасами.
"Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. Влучання поряд зі станцією "екстренки". Пошкоджено 4 швидкі. Один з водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
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