Понад 600 нових зразків ОВТ вітчизняного виробництва допущено до експлуатації в Силах оборони від початку року, - Міноборони. ФОТО

Від початку 2024 року Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), зокрема понад 600 - вітчизняного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Зазначається, що протягом усього 2023 року було кодифіковано 405 зразків ОВТ, зокрема 244 - вітчизняного виробництва.

У Міноборони розповіли, що серед кодифікованих і допущених до експлуатації новинок ОВТ найбільше автотранспорту, безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, зв’язку, інженерних засобів, наземних роботизованих платформ.

"У 2024 році вітчизняні зброярі не лише збільшили обсяги виробництва ОВТ за широкою номенклатурою, а й створюють чимало нових зразків. Йдеться про виробництво високотехнологічної зброї, роль якої помітно зростає на полі бою. Наразі ми працюємо над низкою важливих проєктів, реалізація яких збільшить нашу вогневу потужність. Деталізувати не можу, сьогодні це питання потребує тиші", – зазначив Гаврилюк.

Також зазначається, що з-понад 600 вітчизняних зразків ОВТ, допущених до експлуатації цього року, майже половина - упродовж третього кварталу.