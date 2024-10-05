УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13705 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 101 5

Понад 600 нових зразків ОВТ вітчизняного виробництва допущено до експлуатації в Силах оборони від початку року, - Міноборони. ФОТО

Від початку 2024 року Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), зокрема понад 600 - вітчизняного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Зазначається, що протягом усього 2023 року було кодифіковано 405 зразків ОВТ, зокрема 244 - вітчизняного виробництва.

У Міноборони розповіли, що серед кодифікованих і допущених до експлуатації новинок ОВТ найбільше автотранспорту, безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, зв’язку, інженерних засобів, наземних роботизованих платформ.

Також дивіться: Канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТО

Зразки ОВт вітчизняного виробництва

"У 2024 році вітчизняні зброярі не лише збільшили обсяги виробництва ОВТ за широкою номенклатурою, а й створюють чимало нових зразків. Йдеться про виробництво високотехнологічної зброї, роль якої помітно зростає на полі бою. Наразі ми працюємо над низкою важливих проєктів, реалізація яких збільшить нашу вогневу потужність. Деталізувати не можу, сьогодні це питання потребує тиші", – зазначив Гаврилюк.

Також дивіться: Всюдихід-амфібію "ТАХА" допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Зразки ОВт вітчизняного виробництва

Також зазначається, що з-понад 600 вітчизняних зразків ОВТ, допущених до експлуатації цього року, майже половина - упродовж третього кварталу.

Автор: 

Міноборони (7638) техніка (1894)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это очень хорошо. Но почему мы тогда постоянно слышим что оружия не хватает или его просто нет? Почему мы все сильнее просим оружие у Запада? Допустить и закупить, как говорят в Одессе - две большие разницы. Зеленский сам недавно сказал что у него нет денег на вооружение.
показати весь коментар
05.10.2024 16:41 Відповісти
А оті ''зразки'' у належній кількості коли на фронт попадуть? Чи буде як з отою ''паляницеюї'-піару багато, а результату ''пшик''.
показати весь коментар
05.10.2024 16:51 Відповісти
Як і чим тоді забезпечили "грибочок" ??
показати весь коментар
05.10.2024 19:22 Відповісти
Це красиве блюдо для Здиного Марахфету. Бо ті одиничні екземпляри хіба що для виставки, та параду. Де масове виробництво?
показати весь коментар
05.10.2024 17:06 Відповісти
А як же дороги? Мабуть знову 3,14здьож.
показати весь коментар
05.10.2024 21:44 Відповісти
 
 