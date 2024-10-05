Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині сапери розмінували понад 720 га земель, - ДСНС. ФОТОрепортаж

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сапери ДСНС за допомогою машин механізованого розмінування очистили понад 720 га на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли сапери, серед знахідок часто трапляються артилерійські снаряди, гранатометні постріли, мінометні снаряди, а також залишки реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Під час своєї роботи сапери, зокрема, використовували машину хорватського виробництва DOK-ING MV-10. Вона призначена для знешкодження як протитанкових, так і протипіхотних мін.

MV-10 керується дистанційно оператором, для цього він використовує пульт з безпечної відстані. Особливу увагу наразі фахівці приділяють сільськогосподарським землям.

